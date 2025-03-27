Символ мужества: как потомки фронтовиков вспоминают подвиги отцов и дедов

Великая Отечественная война стала одним из самых трагичных и одновременно величественных периодов в истории нашей страны. Подвиг каждого солдата не только изменил ход войны, но и стал символом мужества, патриотизма и самоотверженности. С родными одного из героев побеседовал Zakon.kz.

Кенжегалиев Жума Имашевич родился в 1922 году в поселке Коктерек Фурманского района Западно-Казахстанской области. В шестилетнем возрасте мальчик остался без родителей и воспитывался у родного дяди Иксана. 2 января 1942 года Каменский районный военный комиссариат призвал его в ряды Красной армии.

Фото: из личного архива семьи

Жума Кенжегалиев воевал в составе 945-го стрелкового полка 262-й стрелковой дивизии. Минометчик, наводчик, командир расчета – его дорога от Ржева до Кенигсберга и Китая была вымощена огнем и кровью, но вела к Победе.

В марте 1943 года Жума Кенжегалиев точным огнем уничтожил три огневые точки, блиндаж и более двух десятков фашистских солдат. За этот подвиг он был награжден медалью "За боевые заслуги". Уже в сентябре того же года он вновь доказал свое мастерство – на берегах озера Бакланское в Калининской области (ныне Тверская область) его мины уничтожили пушку, несколько огневых точек, обоз противника и десятки вражеских солдат. Медаль "За отвагу" стала его наградой за мужество.

Фото: из личного архива семьи

Шаг за шагом – к Победе

В 1944 году в боях в деревнях Аткачи и Бубливо он сумел подавить 5 пулеметных точек и уничтожил около 50 гитлеровцев, за что его наградили орденом Красной Звезды. Позже в битве за Юрбург его минометный расчет уничтожил огневые точки, боевые повозки и около 15 врагов. Согласно выписке из приказа от 1 ноября 1944 года, Жума Кенжегалиев одним из первых форсировал реку Неман и повел свой расчет к атаке. Эти подвиги принесли ему орден Отечественной войны II степени.

Когда в мае 1945 года отгремели последние залпы в Европе, герой воевал против Квантунской армии на территории Китая. Вместе с однополчанами он пешком продвинулся далеко на восток – в Китай, через Монголию по пустыне Гоби и вышел в тыл Квантунской армии. Так был взят город Порт-Артур в Китае. Пройдя путь от Европы до Азии, он вернулся в родное село Круглоозерное.

Мирная жизнь

В 1951 году Жума Кенжегалиев женился. Вместе с супругой они родили и воспитали шестерых детей. Его мирная жизнь отныне была связана с совхозом.

Фото: из личного архива семьи

Сын Жумы Имашевича Сагидолла Кенжегалиев вспоминает, что отец никогда не кичился наградами и хранил память о тех, кто остался на полях сражений.

"Отца уважали, к нему приходили за советом. Он был не просто ветераном – он был живым символом стойкости и верности долгу. Он работал в колхозе, потом в совхозе и учхозе. Начинал механизатором, затем стал животноводом, а вышел на пенсию строителем. Отец очень хорошо рисовал. В молодости, когда учился на механизатора, он, глядя на себя в зеркало, нарисовал свой автопортрет. Вот такой разносторонний он был человек. Эти его способности передались мне, моей младшей дочери и младшему внуку. Отец был левшой, и у него был прекрасный почерк, хотя он закончил всего 4 класса. Свой первый дом построил сам из самана, а воду возил из речки на быках. Весь поселок его уважал за скромность, трудолюбие и умелость. Отец очень любил читать". Сагидолла Кенжегалиев

Фото: из личного архива семьи

Сын вспоминает, что отец был физически сильным и очень крепким мужчиной. Даже в 60 лет он отжимался от пола 20 раз. Всегда был готов прийти на помощь друзьям и односельчанам. Жумы Кенжегалиева не стало 1 сентября 2001 года. Все его дети выросли и создали свои семьи, трудятся в разных сферах. Его внуки и правнуки гордятся боевыми заслугами дедушки и часто пишут о нем в школьных сочинениях. Внук героя Арман Кенжегалиев 19 марта был награжден орденом "Айбын" II степени имени Бауыржана Момышулы. Он работает старшим помощником генерального прокурора.

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