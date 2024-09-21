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Почему удаленная работа часто вызывает у сотрудников эмоциональный упадок

исследование, опрос, депрессия, эмоции, упадок, работа, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2024 01:52 Фото: pixabay
Американские ученые из Университета Джорджа Мейсона обнаружили одну из причин эмоционального упадка, с которым сталкивается часть сотрудников на удаленной работе, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Journal of Management, эксперты проводили опросы трижды в день в течение двух недель среди 110 штатных сотрудников. Респондентов просили рассказать о своем настроении в рабочее время, а также о том, как они справляются с затруднениями.

98 из 110 опрошенных заявили, что порой скучают по своей жизни до пандемии коронавирусной инфекции. Эти чувства могут иметь как положительные, так и отрицательные последствия в зависимости от того, как опрошенные с ними справлялись.

Согласно данным издания, ученые выделили две основные стратегии борьбы с хандрой: "приближение" и "избегание". Часть людей выходила из эмоционального кризиса с помощью позитивного взгляда на жизнь и проявления сочувствия, признавая, что их положение могло быть намного хуже по сравнению с нынешним.

Однако большинство сотрудников предпочитали не замечать свой эмоциональный дискомфорт, что иногда сказывалось на эффективности рабочего процесса.

По словам исследователей, даже полная отмена удаленного формата работы не поможет улучшить состояние офисных служащих, поскольку людям свойственно скучать не по настоящей прошлой жизни, а по ее идеализированному представлению.

Эксперты посоветовали компаниям уделять внимание совершенствованию организационной культуры, чтобы их сотрудники чувствовали себя более комфортно в настоящем времени.

Ранее сообщалось, что влияет на эмоциональное состояние и как избежать депрессии.

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