В Алматы возложили цветы к памятнику Неизвестного солдата
В церемонии возложения цветов к памятнику приняли участие ветеран ВОВ Илья Кудин, ветеран боевых действий Амангельды Тусеев, аким Жетысуского района Гульнара Кокобаева, ветераны тыла, военнослужащие пограничных войск, Министерства обороны, управление по делам обороны Жетысуского района и руководители районных учреждений.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Аким района вручила Илье Григорьевичу Кудину поздравительные открытки от главы государства, акима города Алматы, министра обороны РК. Также были вручены памятные подарки.
5 мая 2024 года ветеранам ВОВ выплатили единовременную социальную помощь. Ветераны Казахстана получают самые высокие выплаты в СНГ.