Без отрыва от учебы: как дети пострадавших от паводка семей отдыхают в оздоровительных лагерях

Дом семьи Набоковых в селе Алтынсарино Костанайского района паводок едва не разрушил. У супругов трое детей, самому старшему из которых 12 лет. Как рассказала корреспонденту Zakon.kz Инна Набокова, восстанавливать привычный уклад жизни придется не один месяц.

Тем не менее новость о возможности отправить старшего сына в оздоровительный лагерь на 20 дней родители восприняли осторожно. 12-летний Савелий – отличник, и в районном отделе образования мальчику предложили отдохнуть не где-нибудь, а в Алматинской области. Как дети пострадавших от паводка семей в Костанайской области отдыхают в оздоровительных лагерях, узнала корреспондент Zakon.kz.

"Я промониторила сайты, постаралась узнать как можно больше информации об этом лагере. И решилась отпустить. Из нашего села поехало много детей. Есть среди них друзья и одноклассники Савелия. Мы с ним каждый день на связи. Он в восторге, хоть и скучает. Высылает фотографии, но говорит, что всю красоту они не передают", – поделилась мама мальчика.

Фото предоставлено семьей Набоковых

В областном управлении образования Костанайской области отметили, что из села Алтынсарино в лагерь "Тау Жанашар" Алматинской области 24 апреля уехали 40 детей. Их сопровождают три педагога. Аналогичные выезды организовали для детворы Амангельдинского и Джангельдинского районов, города Аркалык. В лагерь "Жас дәурен" Павлодарской области и республиканский учебно-оздоровительный центре "Бобек" отправили 61 ребенка. Дети отдыхали без отрыва от учебы.

В эти дни Савелий ездит на экскурсии, по музеям, в горы Алматы. Мама мальчика Инна Набокова рассказала, что детей не только кормят и развлекают. Многих в лагере одели алматинские меценаты. А еще все затраты на организацию поездки вплоть до питания в поезде (до Алматы из Костаная ехать почти двое суток) взял на себя районный отдел образования. И это для семьи ощутимая поддержка.

"Сейчас проводится дополнительный набор детей из пострадавших регионов для отдыха. В летний период эту работу мы продолжим. Особое внимание уделяем благоприятным условиям пребывания и защите прав детей с качественной организацией учебного процесса", – отметили в областном управлении образования.

Отправить ребенка отдыхать за счет семейного бюджета у Набоковых не получилось бы. И дело не только в необходимости восстановить дом, но и в стоимости загородного детского отдыха. Обычно ценник стартует от 100 тыс. тенге за смену в 7-10 дней в зависимости от региона и уровня комфорта в лагере. В Костанайской области это в среднем 45 тыс. тенге за смену. Хотя есть и более бюджетные варианты. Во многом благодаря тому, что львиная часть лагерей – государственная.

В их числе лагерь "Солнышко" Денисовского района. Он единственный, по официальным данным, получивший серьезный ущерб из-за паводка. На его восстановление уже выделили 52,3 млн тенге, акимат объявил конкурс на проведение ремонта. Помимо этого, 39,8 млн тенге в плановом порядке выделили еще в начале 2024 года на замену кровли и окон местных зданий. В областном управлении образования надеются, что этим летом "Солнышко" примет детей, хотя первый сезон здесь, скорее всего, пропустят из-за ремонта.

Восстановление еще одного лагеря завершают в Аулиекольском районе. "Достык" на 600 детей буквально заново отстроили после пожара 2022 года. Из специального фонда выделили 286 млн тенге. Весной 2024 года здесь завершат работы по благоустройству.

В Костанайской области всего 11 загородных лагерей отдыха. Охватить за сезон они смогут лишь около 9000 детей. Этого мало. Ведь три лагеря принимают лишь воспитанников костанайских интернатов и детского дома. Еще около 900 ребят отправят отдыхать в рамках проекта для сельских детей "QH Жаздық жолдама" в другие регионы.

Предприниматели пока не спешат в эту сферу. Коммерческий директор самого известного в регионе частного лагеря "Болашак" Марина Казкенова отметила, что для них одним из главных ограничителей является нехватка вожатых.

"Чтобы организовать досуг 500 детей в смену, нам нужно подготовить 50 вожатых. Начинаем в феврале. Если открыть второй такой лагерь, то нужно еще 50 вожатых. У нас их пока нет", – отметила Казкенова.

Несомненно, барьером можно назвать и сезонность, дороговизну содержания лагерей и многое другое. Тем не менее педагоги и тренеры говорят, что Костанайской области нужны свои новые места отдыха. Особого внимания заслуживает спортивное направление. Не первый год воспитанники разных секций, в том числе государственных, ищут место для проведения учебно-тренировочных сборов. На месте решить вопрос удается далеко не всегда. Потому что путевки часто раскупают задолго до начала календарного лета.

Ранее Zakon.kz писал, что министр просвещения РК приказом от 26 февраля 2024 года внес соответствующие дополнения в Типовые правила деятельности организаций дополнительного образования для детей. В документе говорится, что детский оздоровительный лагерь является дополнительной организацией образования, в которой создаются благоприятные условия для полноценного физического, психологического и морально-нравственного развития личности ребенка.