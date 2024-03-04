Работу детских оздоровительных лагерей упорядочили в Казахстане

Министр просвещения приказом от 26 февраля 2024 года внес соответствующие дополнения в Типовые правила деятельности организаций дополнительного образования для детей, сообщает Zakon.kz.

В Типовые правила деятельности организаций дополнительного образования для детей добавлена новая глава 3, которой детализирован порядок работы детских оздоровительных лагерей.

В документе говорится, что детский оздоровительный лагерь (лагерь) является дополнительной организацией образования, в которой создаются благоприятные условия для полноценного физического, психологического и морально-нравственного развития личности ребенка.

Целью деятельности лагерей является обеспечение прав ребенка в области охраны здоровья, отдыха, воспитания, личностного развития и профессионального самоопределения.

Для осуществления указанной цели лагерь реализует следующие задачи:

создание психологически комфортных условий для детей;

обеспечение необходимых условий для укрепления здоровья, творческого труда детей, реализации их способностей;

организация их разумного отдыха и содержательного досуга;

формирование гражданского самосознания, общей культуры, навыков здорового образа жизни;

расширение и углубление знаний, умений в научном, техническом, художественном творчестве, спорте, экологии, туризме и краеведении, национальных ценностей и в других видах познавательной деятельности;

практическое применение навыков в общественно-полезной деятельности.

В Казахстане могут работать три вида лагерей, различающихся по условиям организации:

загородные оздоровительные лагеря – это организации дополнительного образования (внешкольное учреждение) периодического функционирования, для отдыха и оздоровления детей в возрасте от 8 до 16 лет. Продолжительность пребывания в летнем сезоне 10-15 дней, в зимнем, весеннем и осеннем сезоне 5-7 дней, в период учебного года (с сентября по май) – 10-20 дней, в выходные и праздничные дни 2-3 дня;

– это организации дополнительного образования (внешкольное учреждение) периодического функционирования, для отдыха и оздоровления детей в возрасте от 8 до 16 лет. Продолжительность пребывания в летнем сезоне 10-15 дней, в зимнем, весеннем и осеннем сезоне 5-7 дней, в период учебного года (с сентября по май) – 10-20 дней, в выходные и праздничные дни 2-3 дня; лагеря дневного пребывания организуются на время летних, осенних, зимних и весенних каникул. Лагеря создаются на базе общеобразовательных школ, внешкольных и дошкольных организаций и других приспособленных помещениях. Продолжительность пребывания детей в лагере от 5 до 15 дней. Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием организовывается с питанием и без питания, с дневным сном и без сна (оздоровительные площадки);

организуются на время летних, осенних, зимних и весенних каникул. Лагеря создаются на базе общеобразовательных школ, внешкольных и дошкольных организаций и других приспособленных помещениях. Продолжительность пребывания детей в лагере от 5 до 15 дней. Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием организовывается с питанием и без питания, с дневным сном и без сна (оздоровительные площадки); палаточные, юрточные лагеря – это объекты, где реализуется форма отдыха детей с использованием палаток (юрт) для их размещения и обслуживания, организуемая в естественных природных условиях в период каникул.

При этом лагерь самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи и иных организаций, особенностей социально-экономического развития региона и национально-культурных традиций.

Оздоровительные и образовательные программы в лагере являются составляющими образовательных программ и направлены на формирование патриотизма, гражданственности, высокой морали и нравственности, навыков здорового образа жизни, бережного отношения к окружающей среде и людям, а также на развитие разносторонних интересов и способностей обучающихся и воспитанников.

Cогласно возрастным и психологическим особенностям детей в лагере создаются группы, отряды, профильные объединения, наполняемость которых составляет 25-30 человек. Деятельность групп или отрядов определяется руководителем лагеря с учетом оздоровительных и воспитательных программ.

Одновозрастные и разновозрастные дети в лагере объединяются по интересам в студию, ансамбль, группу, кружок, театр (группы). Формирование групп основано на добровольном выборе самих детей. Занятия в группах проводятся по программам одной тематической направленности или комплексным, интегрированным программам.

Лагерь функционирует в каникулярное время и обеспечивает физкультурно-оздоровительную, военно-патриотическую, этно-культурную, туристско-краеведческую и экскурсионную деятельность, природоохранную и экологическую работу, отдых и развлечение детей.

Образовательная деятельность осуществляется согласно программам и учебным планам соответствующей ступени. Для занятий кружков предусмотрено 2 часа в день.

Занятия проводятся по группам, всем составом объединения в соответствии с программой. В каждой группе количество детей не менее 15 человек.

Помимо этого в лагере могут быть созданы творческие объединения, психологическая и социально-педагогическая служба, обеспечивающие социальную реабилитацию обучающихся и воспитанников.

Расписание занятий составляет и утверждает администрация лагеря с учетом создания благоприятного режима труда и отдыха детей, пожеланий родителей, возрастных особенностей детей, установленных санитарно-гигиенических норм по представлению педагогических работников.

При приеме в лагерь предоставляется медицинское заключение о состоянии здоровья детей с учетом, которого осуществляется оздоровительный и учебно-воспитательный процесс.

В лагере обеспечивается выполнение мер по предотвращению заболеваний, укреплению здоровья, физическому совершенствованию, стимулированию здорового образа жизни обучающихся и воспитанников. В этих целях проводится комплекс спортивно-оздоровительных программ, в том числе водные процедуры, закаливание, дыхательная гимнастика, обеспечивается диетическое профилактическое питание, физиотерапия, психологическая коррекция, эмоциональное развитие через познание растительного и животного мира.

Лагерь организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые условия для оздоровления, труда, отдыха детей.

Участниками оздоровительного и образовательного процесса в лагере являются дети, медицинские и педагогические работники, родители обучающихся (иные законные представители несовершеннолетних).

Общий порядок приема детей в лагерь определяется Уставом (положением) лагеря. Прием детей осуществляется независимо от места, района проживания и социального статуса учащихся.

Взаимоотношения между лагерем и законными представителями регулируются договором, который заключается при зачислении детей в лагерь.

Пропаганда расовой, национальной, религиозной, социальной непримиримости и исключительности, распространение милитаристских и иных идей, противоречащих общепризнанным принципам международного права и гуманизма, в лагере не допускается.

Приказ вводится в действие с 12 марта 2024 года.