Деревья, цветы и травы: как аллергикам пережить активный сезон цветения

В Казахстане начался сезон цветения растений и вместе с тем наступил период аллергических заболеваний. Как аллергикам облегчить свое состояние, почему важно вовремя обратиться к врачу и как понять, что у вас аллергия, в материале Zakon.kz.

Проявления заболевания у больных с пыльцевой аллергией начинаются с конца весны и продолжаются до середины осени. В целом, период обострения аллергии имеет четыре пика.



Первый приходится на конец мая и связан с аллергией на пыльцу деревьев, таких как береза, ольха, клен и тополь.

Второй пик приходится на июнь. В этот период начинают цвести луговые травы.

Третий пик выпадает на конец лета и связан с цветением полыни, лебеды, амброзии и циклахены.

И завершает все четвертый период – ранняя осень и вновь аллергия связана с деревьями.

Кстати, стоит отметить, что среди всех деревьев наиболее выраженным аллергенным действием обладает пыльца березы, поскольку она легкая и разносится ветром на большие расстояния. Даже если возле вашего дома не растут ни береза, ни лещина, ни ольха, это не значит, что вы не вдыхаете их пыльцу. Она особенно быстро распространяется в утренние и дневные часы.

Почти как простуда

В первую очередь при поллинозе (медицинское название аллергии) страдают верхние и нижние дыхательные пути и глаза. Понять, что у вас аллергия, можно при выраженных признаках ОРВИ без отсутствия температуры.

К основным симптомам относятся: – чихание, – насморк, – зуд в носу, – покраснение глаз, – жжение в глазах, – слезотечение, – кашель, – затрудненное дыхание.

Еще одним признаком считается постоянная усталость, снижение концентрации внимания и ухудшение памяти.

"Самые частые аллергические заболевания – это ринит, крапивница у взрослых. Атопический дерматит и астма у детей. К сожалению, симптомы аллергии часто путают с инфекционными заболеваниями и лечат антибиотиками, что приводит к осложнениям, – рассказал главный аллерголог Алматы Таир Нурпеисов.

Мировое сообщество врачей пока не может назвать конкретные причины возникновения аллергии. Некоторые медики утверждают, что аллергия появляется в основном в населенных пунктах с плохой экологией.

Другие уверены, что основная причина кроется в генетической предрасположенности. Вызвать заболевание также может слишком частое использование спреев для горла и носа, которые губят необходимую для человека микрофлору.

Как лечить?

Специалисты рекомендуют не заниматься самолечением, а получить консультацию врача. Медикаментозная терапия может быть назначена врачом общей практики, терапевтом или педиатром. В Казахстане все виды аллергодиагностики входят в перечень бесплатной медицинской помощи. Они используются для установления причинно-значимого аллергена и возможности проведения аллерген-специфической иммунотерапии. Данный вид лечения имеет четкие показания и противопоказания. Решение о данном виде терапии принимает врач-аллерголог.



"Врачи-аллергологи сейчас эффективно сочетают уколы с аллергенами, капли и подъязычные таблетки, гормональные и антигистаминные препараты. При этом уколы можно получать абсолютно бесплатно по региональной программе от государства. Количество аллергологов в Казахстане неуклонно растет, и теперь во всех регионах имеются специалисты, лучше всего, естественно, обеспечены Алматы, Астана, Караганда и Шымкент. Современная модель нашего здравоохранения и ОСМС дают возможность гражданам попасть даже к ведущим специалистам, профессуре и заведующим кафедрами на бесплатный прием", – рассказал главный аллерголог Алматы Таир Нурпеисов.

Кроме этого, специалисты-аллергологи рекомендуют не игнорировать симптомы аллергии. С лечением лучше не затягивать, иначе аллергия начнется и на другие растения. А еще она может перейти в серьезное хроническое заболевание – бронхиальную астму.

"Аллергик – это еще не диагноз, как и сама аллергия еще не болезнь. Это гиперчувствительность к внешним веществам и факторам внешней среды. А вот если аллергик контактирует со своим аллергеном, то развивается аллергическое заболевание – ринит, астма, крапивница, дерматит, шок. Важно не запускать аллергию. Поэтому основой эффективной и безопасной профилактики и лечения служит современная диагностика и выявление виновного аллергена. К счастью, сейчас в стране доступны самые современные методы диагностики. В частности, можно один раз провести анализ на 300 аллергенов разом на европейском оборудовании в любое время, не дожидаясь зимы", – рассказал Таир Нурпеисов.

Чтобы не стало хуже

Полностью избежать аллергической реакции на аллерген сложно, но есть ряд профилактических мер, которые помогают избежать ухудшения состояния здоровья у страдающих поллинозом:

стараться не выходить на улицу в ветреную и солнечную погоду; отказаться от фитотерапии; следить за чистотой воздуха в помещении – использовать очистители воздуха, увлажнители, водный пылесос, закрывать окна сетками; носить темные очки на улице для защиты глаз и уменьшения контакта слизистых с пыльцой; ограничивать употребление продуктов, которые могут вызывать перекрестную аллергию; не выезжать на территории в период цветения растений, которые вызывают аллергию; ограничивать воздействие на организм неспецифических раздражителей, таких как химические вещества.

Лучшей профилактикой будет исключение контакта с пыльцой. Для этого необходимо держать закрытыми окна и двери в помещении и автомобиле, использовать системы кондиционирования воздуха, ограничить время пребывания на улице или использовать маски и солнцезащитные очки.

После прогулки желательно провести гигиену носа и глаз. По возможности принять душ для удаления пыльцы с тела.



Также стоит помнить, что людям с поллинозом не рекомендуется делать операции, профилактические прививки в период цветения растений.