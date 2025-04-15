Дышите не дышите: как защититься от сезонной аллергии и почему не стоит игнорировать недуг

В Казахстане начался сезон цветения растений, это время приносит массу неудобств людям, страдающим сезонной аллергией. Как аллергикам пережить этот период, возможно ли полностью избавиться от нее и почему важно вовремя обратиться к врачу – в материале Zakon.kz.

Основная причина сезонной аллергии – реакция организма на контакт с пыльцой растений. Как только она попадает на слизистые оболочки глаз, носа и рта человека, предрасположенного к поллинозу (медицинское название аллергии), у него начинают появляться первые симптомы заболевания. Врачи- аллергологи отмечают, что сезон обострения этого недуга, как правило, имеет четыре пика.

"Первый период приходится на конец мая и связан с аллергией на пыльцу деревьев, таких как береза, ольха, клен и тополь. Второй приходится на июнь. В этот период начинают цвести луговые травы. Третий пик выпадает на конец лета и связан с цветением полыни, лебеды, амброзии и циклахены. И завершает все четвертый период – ранняя осень, и вновь аллергия связана с деревьями", – пояснила врач-аллерголог Дильдаш Кадырова.

Все как при простуде

Сезонная аллергия протекает у всех по-разному, бывают легкие и тяжелые степени. Если с первым случаем, как правило, люди справляются самостоятельно, то тяжелые уже требуют своевременного, комплексного и эффективного лечения.

"Симптомы аллергии при легкой степени не особо влияют на повседневную жизнь человека и его самочувствие. Обычно при легком поллинозе появляется небольшой насморк и иногда – чихание. При средней степени к легкому насморку добавляется заложенность носа и зачастую конъюнктивит. Если аллергия была запущенна до тяжелой степени, то ее симптомы крайне негативно влияют на жизнь человека, мешают работать, учиться и даже спать", – рассказала врач Дильдаш Кадырова.

Стоит отметить, что при аллергии на пыльцу человек не всегда может понять, был ли у него контакт с ее источником, так как пыльца с потоками ветра может перемещаться за десятки, а то и сотни километров. В период активного цветения пыльца постоянно находится в воздухе: она оседает на поверхностях предметов, домов, асфальте, транспорте, шерсти животных, одежде и волосах людей, а также проникает через открытые окна в квартиры.

Профилактика и лечение

Полностью избавиться от поллиноза практически невозможно, но есть несколько способов, которые помогут замедлить развитие сезонной аллергии.

По мнению врачей, лучшая профилактика аллергии – это полное исключение контакта с пыльцой. Для этого необходимо держать закрытыми окна и двери в помещении и автомобиле, пользоваться кондиционерами, чтобы уменьшить количество пыльцы в воздухе, ограничить время пребывания на улице или использовать маски, а также солнцезащитные очки. Помимо этого, важно принимать антигистаминные препараты, как только начинаются первые симптомы.

"Придя с улицы, обязательно переодевайтесь. Вернувшись с прогулки, необходимо умыться и прополоскать горло. Не стоит в сезон аллергии злоупотреблять экзотическими фруктами, а также увлекаться продуктами ярких цветов. Если у вас появились симптомы аллергии, то необходимо обратиться к врачу. Каждому больному назначается индивидуальное лечение в зависимости от его организма. Проходить специальную терапию необходимо даже зимой", – рассказала Дильдаш Кадырова.

Несмотря на то, что сезонная аллергия может казаться безобидной, она способна привести к ряду серьезных осложнений, если ее не лечить.

"К возможным осложнениям сезонной аллергии относится воспаление слизистой оболочки носа, сопровождающееся постоянной заложенностью и хроническим конъюнктивитом. В некоторых случаях сезонная аллергия может спровоцировать развитие бронхиальной астмы, которая сопровождается приступами удушья", – рассказала Дильдаш Шарметовна.

Стоит отметить, что, согласно статистике, аллергическими заболеваниями страдают 40% мирового населения, в Казахстане на учете с таким диагнозом сейчас состоит почти 14 тысяч человек.

В нашей стране все виды аллергодиагностики включены в перечень бесплатных медицинских услуг. Кроме этого, пациенты с поллинозом могут получать бесплатно антигистаминные препараты базовой и экстренной помощи за счет средств республиканского бюджета.