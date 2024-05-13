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Китай, инструкция по применению: где поесть, что посмотреть и как общаться

Пекин , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29 Фото: Zakon.kz
Если Поднебесная так и манит вас своей культурой, технологиями и красотами, но отправиться туда пока нет возможности, Zakon.kz приглашает вас в виртуальное путешествие по этой удивительной стране.

Что посмотреть

Это во многом зависит от города, в котором вы оказались. Нас, например, занесло сразу в два – Пекин и Уху.

Первый, как истинная столица борющегося за стремительный технологический процесс государства, уже на въезде порадует глаз футуристичными высотками, будто попавшими сюда прямиком из компьютерных игр.

Пекин , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Пекин , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Особенно остро это ощущается вечером, когда уходящие в небо здания подсвечиваются миллионами красочных огоньков. Кстати, гулять здесь в темное время суток – самое оно. В вечно шумном, живущем в бешеном темпе городе становится чуть тише и спокойнее, полиция внимательно следит за безопасностью.

Здания , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Вечер , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Вечер , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Не любите долгие пешие прогулки? Исследуйте локации верхом на популярных, а главное, дешевых в прокате велосипедах и скутерах.

Вечер , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Впрочем, и общественный транспорт в городе весьма доступный и комфортный. Добраться от точки "А" в точку "Б" можно довольно быстро, если только не попадете в традиционные пекинские пробки – в этом случае дорога покажется ну очень долгой.

Китай , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Китай , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

А еще китайскую столицу однозначно следует посетить любителям автомобилей: здесь проходит известная международная выставка Auto China. И на ней есть на что посмотреть, даже помимо достижений местного автопрома.

Китай , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Китай, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Китай, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Китай, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Китай , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Китай, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Китай , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Надо сказать, что весь этот "побег в будущее" прекрасно уживается в китайцах с любовью и благодарностью к прошлому. Они берегут свою историю и охотно делятся ею с туристами.

Китай, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Китай , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Китай , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Китай , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Китай , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Китай , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Китай , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

На этих кадрах, например, Запретный город, он же некогда резиденция 24 могущественных правителей из династий Мин и Цин.

Дворец , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Дворец , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Китай , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Китай , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Китай , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Китай , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Китай , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Китай , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Китай , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Китай , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Китай , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Китай , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Китай , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Китай , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Китай , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Китай , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Пекин , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Гуляя по огромной территории дворцового комплекса, вооружившись помощью гида, вы узнаете, как проводили свои дни императоры, где хранились их ценности и наряды и где жили наложницы. Один совет – перед экскурсией не забудьте как следует запастись питьевой водой. Ну и смиритесь с тем, что наслаждаться видами вам придется в компании огромной толпы туристов.

А на фото ниже – старая часть Пекина, что будто застыла во времени, как насекомое в эпоксидной смоле. Идеальное место для долгих прогулок, покупки сувениров и пробы "на зуб" всяческой экзотики. Вы бы отважились закусить тофу жареным скорпионом?

Китай, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Китай , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Китай , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Китай , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Китай , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Китай , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Китай , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Китай , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Прежде чем мы доберемся до следующего пункта назначения, отметим, что ездить между городами в КНР быстрее и комфортнее на скоростном поезде. Благо, сеть высокоскоростных пассажирских линий здесь очень развита. Правда, покупкой билета лучше озаботиться заранее.

Китай , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Китай , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Если Пекин – визитная карточка страны, то Уху – концентрат всего стереотипно китайского в одном месте. По крайней мере, на наш взгляд. Вот как вам, к примеру, этот аутентичный стихийный рынок посреди оживленной улицы?

Китай, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Китай, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Китай , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Да и контрасты здесь ощутимее, чем в Пекине: сияющие витрины, суперсовременные технологии – против забытых Богом бедных районов. 

Китай , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Китай , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Зато здесь как-то по-особенному уютно, что ли. Устали от ритма бетонных джунглей? Тогда вам сюда – за отдыхом и умилением.

Китай , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Китай , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Китай , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Китай , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Где поесть

Да, именно где, а не что. Парадокс ситуации в том, что чем подозрительнее на вид забегаловка, тем вкуснее вас в ней накормят. Так что отбросьте стереотипы и будьте готовы к отсутствию у персонала излишней аккуратности – в вас в прямом смысле слова могут бросить салфетку, но не со зла, а второпях.

Китай , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Уху , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:29

Фото: Zakon.kz

Особое гастрономическое удовольствие в Китае, как водится, получат преданные фанаты красного перца. Но и пищу для более чувствительного желудка здесь найти вполне реально.

Как общаться

И в завершение. В отелях, крупных ТРЦ и туристических центрах изъясняются на английском, что существенно облегчает задачу. А вот в маленьких магазинчиках и попросту на улице общаться придется едва ли не на языке жестов – если, конечно, перед поездкой вы не успели выучить китайский.

Народ доброжелательный, на заезжих поглядывает с любопытством, иные прохожие даже могут попросить сфотографироваться.

Китайцы, несмотря на свой знаменитый трудоголизм, люди весьма непосредственные, искренние, в чем-то похожие на детей. Любят все милое и не задумываются о чужом мнении – позволяют себе прилечь прямо на улице или чихать так, что слышно на соседней. К этому надо просто привыкнуть.

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