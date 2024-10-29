Красные горы, водопад Текес и долина ста озер: чем удивляет туристов природа Казахстана

Казахстан – это не только бескрайние степи и горные вершины, но и удивительные уголки, которые порой остаются в тени популярных туристических маршрутов. Zakon.kz предлагает отправиться в незабываемое путешествие и открыть для себя скрытые жемчужины страны.

По словам алматинского фотографа-путешественника Эрика Туркебаева, чаще всего о необычных местах Казахстана он узнает от местных жителей. Парень отмечает, что в стране есть еще масса локаций, о которых многие не знают. Поэтому, вероятно, не будет момента, когда человек сможет с уверенностью сказать, что объехал все уголки Казахстана.

Водопад Текес

Первым местом, которое отметил путешественник, стал водопад Текес. Он находится в Кегенском районе Алматинской области в 250 км от Алматы.

"Водопад расположен на реке Текес, но также местные жители говорят, что правильное название водопада все же Кутырган. Когда мы спускались к водопаду, то заметили, что он как будто скрыт от глаз людей между скалами. Увидев водопад впервые, я сразу же был заворожен его красотой". Эрик Туркебаев

Красные горы Богуты

Следующее место, которое отметил фотограф-путешественник – Красные горы Богуты. Они расположены в 150 км от Алматы. Их особенность в том, что после осадков они окрашиваются в насыщенный красный цвет, а своим рельефом напоминают поверхность Марса.

"Это место уникально тем, что находится относительно недалеко от города. То есть не обязательно ехать в нацпарк, чтобы увидеть живописные горы. Их называют красными, потому что когда идут дожди, они приобретают яркие красные оттенки. Чаще всего это происходит осенью и весной. В целом можно в любое время года туда съездить. Зимой за счет того, что там сильный ветер, снега на горах нет. Мы бывали там во все времена года, и это место всегда особенно красиво". Эрик Туркебаев

Долина ста озер

Еще одно необычное место для путешествия – Долина ста озер в ущелье Кенсу, также называемая местными жителями Долиной Жасыбай. Она находится в 350 км от Алматы, на восточном склоне хребта Кунгей Алатау. Начинаясь на высоте 3300 м над уровнем моря, ущелье тянется на 45 км.

Важно: добираться до долины рекомендуется только на подготовленном к дороге внедорожнике.

"Выглядит это место колоритно и завораживающе. Я когда первый раз услышал о нем, информации было крайне мало. С трудом нашел маршрут к этой локации. Изумился красотой и потом начал показывать другим. Пару лет назад об этом месте знали единицы. Желательно ехать туда на двух машинах, чтобы если что друг друга вытащить. Там есть очень сложные участки, где частенько застревают машины или же ломаются, поскольку нужно ехать на подъем. Всего дорога занимает шесть-семь часов", – рассказывает алматинец.

Хотя сейчас, конечно, там нет ста озер, как известно по легенде. Однако десятки водоемов, расположенных прямо на границе с Кыргызстаном, по-прежнему поражают своей красотой. Если подняться на верхнюю смотровую точку, открывается вид: с одной стороны – яркие сверкающие озера, а с другой – величественный Иссык-Куль, отмечает Туркебаев.

Бестюбинское водохранилище

Бестюбинское водохранилище, или "кусочек Исландии в Казахстане", находится в Райымбекском районе Алматинской области в 250 км Алматы. Преимущество водохранилища в том, что оно расположено в горной местности на высоте 1770 м над уровнем моря.

"На западе и юге от водохранилища находятся северные и восточные отроги горного хребта Кунгей Алатау, на востоке горы Кулыктау, которые являются самыми западными отрогами хребта Кетмень. Протяженность водохранилища составляет 4,5 км, ширина средней части водохранилища – 373 м. Это место привлекает туристов своими живописными видами и зеленым ландшафтом". Эрик Туркебаев

Фото: Yuliya Fedotova

Ажурный каньон Ыбыкты Сай

Удивительное чудо природы находится в 60 км от Актау в Мангистауской области. Добраться до локации можно за три-четыре часа. Туристическое место представляет собой известняковые скалы с уникальными причудливыми формами, и их высота составляет до 6 м.

"Пористый шоколад, морские кораллы, ажурное кружево. Туристы по-разному описывают узоры на стенах скал. Это место не оставляет никого равнодушным. Гроты, отвесные стены, полы пещер и лабиринты переходов с арками можно изучать часами. Особо завораживает, когда ты видишь это место впервые" , – говорит парень.

Наш собеседник отмечает, что каждое путешествие меняет мировоззрение человека к лучшему и вносит свои коррективы в жизнь. Ведь ничто не может сравниться с первым впечатлением: оно всегда самое сильное, и радость в этот момент напоминает детский восторг, который не знает предела. К тому же сама природа, в своей первозданной красоте, обогащает внутреннее состояние человека, помогая ему избавиться от трудностей и забот. И в результате остается лишь чувство удовлетворения и гармонии.