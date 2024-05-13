Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Угроза наводнения в Атырау: до критической отметки пять сантиметров, все службы готовы

Паводки Атырау, дамба в Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 15:29 Фото пресс-службы ДЧС Атырауской области
В Атырауской области продолжается работа над предотвращением затопления паводковыми водами. Среди тех, кто при выполнении такой важной работы особо отличился, в региональном ДЧС назвали младшего сержанта гражданской защиты Акжола Шайхыма, передает корреспондент Zakon.kz.

По данным Оперативного штаба по ЧС Атырауской области, сегодня уровень паводковой воды в Урале в селе Индербор превысил критическую отметку с 845 см до 1 039 см, в селе Махамбет – с 850 см до 968 см. Совсем немного до опасной черты в самом Атырау – критический уровень паводка 550 см, а на утро 13 мая отметка показала 545 см.

Берег реки Урал "завален" мешками с песком, дамбы максимально укреплены. Волонтерами ведется круглосуточное наблюдение за их состоянием и прибывающей водой. Никто не считается с личным временем, все подчинено одному – не дать стихии затопить населенные пункты.

С начала проведения противопаводковых работ в регионе младший сержант гражданской защиты Акжол Шайхым при возведении дамб уложил свыше 3 тыс. штук мешкотары, а каждый мешок весит от 25 до 40 килограммов.

Паводки, спасение людей, Атырау, Акжол Шайхым, дамбы, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 15:29

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС Атырау

"Акжол Шайхым работает радиотелефонистом в пожарной части №6 Исатайского района РГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС Атырауской области. В органах гражданской защиты с декабря 2016 года. Участвовал в ликвидации ряда крупных пожаров, различных аварийно-спасательных работах. Вместе с коллегами радиотелефонист оказал помощь в эвакуации жителей и их домашних животных. В апреле 2024 года в связи с повышением уровня воды реки Жем в Жылыойском районе обошел все затопленные жилые дома. В городе Кульсары эвакуировал бабушку, отдав ей запасные резиновые сапоги. Вывел в безопасное место ее супруга, еще помог вынести необходимые вещи и хозяйского котенка", – рассказала пресс-секретарь Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Атырауской области Фаруза Кайроллина.

А уж сколько вызволил в безопасное место домашнего скота – десятки голов. После  Кульсары Акжол принимал активное участие в берегоукрепительных работах в микрорайоне Береке города Атырау, снова укладывая мешки и инертные материалы на опасные участки. Как только начался подъем воды в Махамбетском районе, поспешил на помощь в село Сарайшык, где дополнительно возводили дамбу. Несмотря на то, что он радиотелефонист, сам отремонтировал неисправный мини-погрузчик, на котором доставлял мешки с грунтом спасателям.

"Родители и две его сестры гордятся, что их сын и брат отважный, трудолюбивый, патриот своей страны", – пояснила Фаруза Кайроллина.

В настоящее время Акжол на дежурстве в пригороде Атырау. Сам радиотелефонист поделился с корреспондентом Zakon.kz, что сердцем за своих земляков, старается помочь каждому, кто в этом нуждается.

Читайте также

Первый казахстанский венчурный фонд по инновационным медицинским технологиям запустили в США
Первый Казахстанско-американский венчурный фонд инновационных медицинских технологий запущен в США
аллергия, сезонная аллергия,
Деревья, цветы и травы: как аллергикам пережить активный сезон цветения
Падение лифтов, Семей
Сколько лифтов нуждаются в замене и кто отвечает за их работу в Казахстане
Светлана Новак
Атырауская область Паводки-2024 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Илья Ильин показал, как его дочке провели старинный обряд
Илья Ильин показал, как его дочке провели старинный обряд
ДТП
Задержан подозреваемый по делу об автобусе, рухнувшем в реку
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: