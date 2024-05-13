Угроза наводнения в Атырау: до критической отметки пять сантиметров, все службы готовы

В Атырауской области продолжается работа над предотвращением затопления паводковыми водами. Среди тех, кто при выполнении такой важной работы особо отличился, в региональном ДЧС назвали младшего сержанта гражданской защиты Акжола Шайхыма, передает корреспондент Zakon.kz.

По данным Оперативного штаба по ЧС Атырауской области, сегодня уровень паводковой воды в Урале в селе Индербор превысил критическую отметку с 845 см до 1 039 см, в селе Махамбет – с 850 см до 968 см. Совсем немного до опасной черты в самом Атырау – критический уровень паводка 550 см, а на утро 13 мая отметка показала 545 см.

Берег реки Урал "завален" мешками с песком, дамбы максимально укреплены. Волонтерами ведется круглосуточное наблюдение за их состоянием и прибывающей водой. Никто не считается с личным временем, все подчинено одному – не дать стихии затопить населенные пункты.

С начала проведения противопаводковых работ в регионе младший сержант гражданской защиты Акжол Шайхым при возведении дамб уложил свыше 3 тыс. штук мешкотары, а каждый мешок весит от 25 до 40 килограммов.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС Атырау

"Акжол Шайхым работает радиотелефонистом в пожарной части №6 Исатайского района РГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС Атырауской области. В органах гражданской защиты с декабря 2016 года. Участвовал в ликвидации ряда крупных пожаров, различных аварийно-спасательных работах. Вместе с коллегами радиотелефонист оказал помощь в эвакуации жителей и их домашних животных. В апреле 2024 года в связи с повышением уровня воды реки Жем в Жылыойском районе обошел все затопленные жилые дома. В городе Кульсары эвакуировал бабушку, отдав ей запасные резиновые сапоги. Вывел в безопасное место ее супруга, еще помог вынести необходимые вещи и хозяйского котенка", – рассказала пресс-секретарь Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Атырауской области Фаруза Кайроллина.

А уж сколько вызволил в безопасное место домашнего скота – десятки голов. После Кульсары Акжол принимал активное участие в берегоукрепительных работах в микрорайоне Береке города Атырау, снова укладывая мешки и инертные материалы на опасные участки. Как только начался подъем воды в Махамбетском районе, поспешил на помощь в село Сарайшык, где дополнительно возводили дамбу. Несмотря на то, что он радиотелефонист, сам отремонтировал неисправный мини-погрузчик, на котором доставлял мешки с грунтом спасателям.

"Родители и две его сестры гордятся, что их сын и брат отважный, трудолюбивый, патриот своей страны", – пояснила Фаруза Кайроллина.

В настоящее время Акжол на дежурстве в пригороде Атырау. Сам радиотелефонист поделился с корреспондентом Zakon.kz, что сердцем за своих земляков, старается помочь каждому, кто в этом нуждается.