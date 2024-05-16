Уровень воды в реке Жайык превысил критические отметки в Атырау и селе Махамбет
Фото: Telegram/oper_shtab_atyrau
Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям Атырауской области поделился актуальной информацией об уровне воды в реке Жайык (Урал), сообщает Zakon.kz.
По состоянию на 8:00 16 мая 2024 года (по сравнению с 8:00 15 мая), уровень воды в реке Жайык превысил критические отметки в Атырау и селе Махамбет:
- Атырау +4 см, уровень воды – 557 см (критический уровень – 550 см);
- село Махамбет +7 см, уровень воды – 995 см (критический уровень – 850 см).
В двух других селах вода в реке Жайык продолжает повышаться:
- село Жанаталап +4 см, уровень воды – 403 см (критический уровень – 500 см);
- С. Еркінкала +4 см, уровень воды – 361 см (критический уровень – 450 см).
А в селе Индербор, наоборот, уровень воды в реке Жайык за сутки снизился на 4 см – до 1035 см, но все равно превышает критический уровень в 845 см.
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Накануне, 15 мая 2024 года, в Министерстве водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Казахстана заявили, что вода с территории России продолжает прибывать, из-за чего ожидается дальнейшее повышение уровня воды в реке Жайык.
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