Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям Атырауской области поделился актуальной информацией об уровне воды в реке Жайык (Урал), сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 8:00 16 мая 2024 года (по сравнению с 8:00 15 мая), уровень воды в реке Жайык превысил критические отметки в Атырау и селе Махамбет:

Атырау +4 см, уровень воды – 557 см (критический уровень – 550 см);

село Махамбет +7 см, уровень воды – 995 см (критический уровень – 850 см).

В двух других селах вода в реке Жайык продолжает повышаться:

село Жанаталап +4 см, уровень воды – 403 см (критический уровень – 500 см);

С. Еркінкала +4 см, уровень воды – 361 см (критический уровень – 450 см).

А в селе Индербор, наоборот, уровень воды в реке Жайык за сутки снизился на 4 см – до 1035 см, но все равно превышает критический уровень в 845 см.

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Накануне, 15 мая 2024 года, в Министерстве водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Казахстана заявили, что вода с территории России продолжает прибывать, из-за чего ожидается дальнейшее повышение уровня воды в реке Жайык.