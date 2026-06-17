Сколько стоит отдых в Казахстане летом 2026 года: цены отличаются в десятки раз

Летний сезон отпусков уже стартовал, и многие казахстанцы выбирают, где провести несколько свободных дней или полноценный отпуск. При этом стоимость на базах отдыха внутри страны может отличаться в разы, сообщает Zakon.kz.

Любое желание за ваши деньги

Исследование открытых предложений баз отдыха, пансионатов, кемпингов и гостевых домов показало, что разброс цен этим летом оказался весьма существенным.

Самые бюджетные варианты начинаются примерно от 6 тыс. тенге за сутки. Как правило, здесь речь идет о небольших домиках, комнатах без удобств или даже переоборудованных контейнерах. Такие предложения можно найти даже в популярных туристических регионах.

В то же время стоимость проживания в наиболее дорогих комплексах достигает 120 тыс. тенге за сутки.

Таким образом, недельный отдых в премиальном сегменте может обойтись более чем в 700 тыс. тенге только за размещение. При этом питание зачастую оплачивается отдельно.

Наиболее доступные цены зафиксированы в Павлодарской, Жамбылской, Туркестанской, Карагандинской, Костанайской и области Улытау. Даже самые комфортные варианты проживания здесь (база отдыха со всеми удобствами и завтраком) обычно не превышают 40-50 тыс. тенге за сутки.

Вообще же самые дорогие предложения традиционно сосредоточены в Акмолинской области, где расположена Щучинско-Боровская курортная зона и на Капшагайском водохранилище. В число лидеров по стоимости отдыха также вошли Восточно-Казахстанская, Алматинская и Актюбинская области, где максимальная цена достигает 90 тыс. тенге за сутки.

Капшагай и Боровое: где круче, где дороже

Одним из самых популярных направлений для жителей Алматы остается побережье Капшагайского водохранилища. Здесь представлены десятки баз отдыха и гостиниц практически во всех ценовых категориях.

По данным открытых сервисов бронирования, минимальная стоимость начинается от 7-10 тыс. тенге с человека либо около 20-25 тыс. тенге за двухместный номер. Именно в этом сегменте сосредоточено большинство небольших семейных баз отдыха.

Наиболее распространенные предложения находятся в диапазоне 25-35 тыс. тенге за номер. Как правило, за эти деньги отдыхающим предлагают номера с кондиционером, бассейн, детскую площадку и собственный пляж.

Любителям более комфортного отдыха доступны отдельные коттеджи и современные комплексы стоимостью от 80 тыс. до 120 тыс. тенге за сутки.

Для сравнения: на популярных курортах Борового стоимость размещения в большинстве предложений составляет около 30-50 тыс. тенге за сутки, хотя отдельные варианты также превышают 60-70 тыс. тенге за ночь.

Таким образом, по стоимости качественного отдыха оба крупнейших курортных региона страны сегодня находятся примерно в одной ценовой категории, но зоны отдыха близ Капшагайского водохранилища предлагают более широкий выбор бюджетных вариантов.

Патриотам цены не помеха

Рост стоимости отдыха пока не отражается на интересе к внутреннему туризму.

По данным Бюро национальной статистики, в прошлом году расходы казахстанцев на проживание во время путешествий по стране выросли на 5,8%.

Особенно заметный рост произошел в Мангистауской области, где расходы увеличились сразу в четыре раза. Почти вдвое они выросли в Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях. Высокая динамика также зафиксирована в Актюбинской (+75,9%), Алматинской (+70,4%) и Туркестанской (+55,5%) областях.

В отдельных регионах наблюдалось снижение расходов. Так, в Астане показатель уменьшился на 42,3%, в Кызылординской области – более чем в два раза, в области Улытау – на 11,7%. Как отмечают аналитики Ranking.kz, подобная динамика необязательно свидетельствует о снижении интереса к внутреннему туризму. Не исключено, что часть жителей предпочла зарубежные поездки.

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