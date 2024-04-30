Дешевый отдых на море: на каких курортах мира самая недорогая аренда апартаментов

Через месяц в стране начнется сезон отпусков. И многие казахстанцы уже сегодня задумываются над вопросом, как урезать расходы на путешествие и при этом жить в комфорте. Один из вариантов удешевления своего отпуска – аренда жилья в курортном городе, сообщает Zakon.kz.

Для начала отметим, что многие граждане предпочитают путешествовать самостоятельно. В их рассуждениях есть логика. Ведь стандартный пакет из турфирмы в себя включает перелет, трансфер, проживание и страховку. Согласитесь, что со всем этим может справиться даже неопытный турист.

Так где же в 2024 году можно отдохнуть у теплого моря за небольшие деньги, при этом ни в чем себе не отказывая?

Лаос

Согласно порталу Numbeo, стоимость аренды квартиры во Вьентьяне с одной спальней на 10 дней обойдется в 6 039 905 лаоских кипов (125 тыс. тенге). Номер в отеле с душевой и туалетом можно снять за 10-12 долларов в сутки.

Обед на двоих в кафе (суп-лапша, шашлык из курицы, салат) будет стоить 427 тыс. кипов (8833 тенге).

Стоимость проезда в общественном транспорте составляет 0,5 доллара; тариф такси – 33 838 (700 тенге за 1 км). Арендовать велосипед можно за 450 тенге в день.

Лаос, фото: pixabay

Вьетнам

Если вы выбрали Хошимин, то достаточно знать два пункта. Хошимин в целом на 12,9% дешевле Алматы. А арендная плата в Хошимине в среднем на 30,1% ниже, чем в Алматы.

10 дней проживания во Вьетнаме в квартире будут стоить около 4 млн 500 тыс. донгов (78 тыс. тенге).

Полноценный обед в ресторане среднего класса (три блюда) обойдется около 600 тыс. донгов (10 тыс. тенге). Но можно всего за 50 тыс. донгов (около 900 тенге) перекусить супом с говядиной или курицей.

Стоимость проезда на автобусе по городу – 7 тыс. донгов (120 тенге), на такси – 280 тенге за 1 км. Аренда велосипеда – 129 133 донгов в сутки (около 2300 тенге).

Вьетнам, фото: unsplash

Болгария

Если вы остановитесь в маленьком уютном городке Бургасе, знайте, что по стоимости аренды жилья он на 47% дешевле Алматы.

10 дней проживания на курорте обойдется в 240 левов (1 болгарский лев равен 242 тенге). Обед в недорогом ресторане будет стоить 40 левов на двоих, поездка в такси 1,3 лева за километр, автобус – 1,5 лева.

Болгария, фото: unsplash

Шри-Ланка

Аренда жилья в Коломбо почти на 60% дешевле, чем в Алматы. Снять однокомнатную квартиру на 10 дней в центре города стоит 30 574 шри-ланкийских рупий (1 рупия = 5289 тенге)

Обед в недорогом ресторане обойдется в 2 тыс. рупий, билет на автобус – 50 рупий, такси – 100 рупий за 1 км.

Шри-Ланка, фото: unsplash

Гондурас

Да-да, тот самый пресловутый Гондурас, в котором удивительная природа, пляжи и море экзотики. Снять квартиру на месяц в Гондурасе можно за 5000-5500 лемпир (1 гондурасская лемпира = 17,88 тенге).

Обед в недорогом кафе обойдется в 250 лемпир (Плато топико – местное блюдо, состоящее из мяса с рисом, фасолью, бананами и сыром). Поездка в общественном транспорте – 15 лемпир, 1 км на такси – 5 лемпир.

Гондурас, фото: pixabay

Филиппины

Проживание на Филиппинах в течение декады обойдется в 10 600 песо (1 филиппинский песо – 0,17 тенге).

Обед в кафе на двоих обойдется в 250 песо, проезд на трайсикле (мотоцикл с коляской) рассчитывается по тарифу 6 песо за километр. Аренда байка – 400 песо в сутки.

Филиппины, фото: unsplash

Куба

Ориентировочные ежемесячные расходы на одного человека составят по подсчетам 225 долларов США (100 тыс. тенге) за 10 дней. Квартира в Гаване будет стоить 100 долларов, поездка на автобусе – 20 центов, такси – 50 центов за километр. При этом даже со ста долларами в кармане на Кубе вы будете чувствовать себя Илоном Маском. Среднемесячная чистая зарплата (после уплаты налогов) на Кубе – около 30 долларов США.

Куба, фото: unsplash

Опасности самостоятельного путешествия

Сегодня снять жилье в любой стране мира абсолютно просто, говорит сотрудник турфирмы Салават Бекбосынов. Но это не значит, что отдых стопроцентно получится бюджетным.

"Как говорится, за морем и телушка полушка, да рубль перевоз. Нужно учитывать и стоимость перелета. А у турфирм всегда пакетные туры выходят дешевле авиабилета в открытой продаже за счет больших оптовых заказов". Салават Бекбосынов

Организовывать путешествие самостоятельно выгодно, если вы едете на длительный срок и в те страны, куда нет массового потока из Казахстана, развивает мысль директор турфирмы Ирина Баталова. А если вы выбираете популярную "пляжную" страну, то ехать через турагентство дешевле.

"Рынок туристических потоков формируется на балансе спроса и массовых интересов туристов. И чем выше спрос, тем ниже цена. Это касается таких популярных стран, как Турция, Таиланд, Египет и так далее. Кроме этого, не надо забывать о "горящих" турах, где вся поездка, включая трансфер, проживание и питание, всегда будет намного дешевле, чем в индивидуальная". Ирина Баталова

Вариант сложных маршрутов (допустим, в несколько стран) тоже желательно доверять профессионалам. Они знают правила въезда в то или иное государство, помогут с логистикой, оформят страховку и сделают еще много полезных дел, считает Баталова.

А мы отметим, что и в поездках по туру есть свои минусы. Туроператор может разориться и вам не вернут деньги. По непопулярным направлениям покупать тур невыгодно. Часто в турах используются чартерные рейсы. Это переполненные самолеты со скудным питанием и неудобными креслами.