Химическая промышленность: новый комплекс намерен вывести казахстанское производство на мировой рынок

В мае компания "ЕвроХим" заключила контракт с китайским партнером CNCEC на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию химкомплекса в Жанатас. Ожидается, что он окажет существенное влияние на экономическую и социальную ситуацию в регионе и за его пределами, сообщает Zakon.kz.

Долгие годы моногород Жанатас в Жамбылской области обеспечивал многие страны сырьем для минеральных удобрений – фосфоритами. Однако после развала советской власти город пришел в упадок. Казалось, никаких больше перспектив у него не осталось. Но ситуация изменилась в лучшую сторону с приходом нового инвестора.

За12 лет деятельности компания "ЕвроХим" пополнила бюджет региона социальными отчислениями на сумму 27 млн долларов. По прогнозам экономистов, к 2037 году взносы увеличатся еще на 40 млн долларов. За счет инвестиций "ЕвроХима" в Жанатасе были реконструированы дороги и мосты, отремонтированы социальные объекты и жилые здания. Теперь в планах развитие транспортной сети: в приоритете строительство новых железнодорожных путей и реконструкция дороги, соединяющая Жанатас и Шымкент.

Уникальность строящегося комплекса не только в масштабных инвестициях, но и в той стратегической роли, которую он сыграет в развитии промышленной отрасли. Эксперты уверены, что он позитивно повлияет на экономику страны. Финансовый аналитик Расул Рысмамбетов считает, что предприятие станет опорным проектом казахстанской химической индустрии. Ведь производитель позволит насытить внутренний аграрный рынок высокоэффективными современными удобрениями премиального класса, а также сделает Казахстан узнаваемым экспортером такой продукции.

В "ЕвроХиме" уточнили, что проект сможет ежегодно приносить ВВП страны не менее двух млрд долларов. При этом Жамбылская область будет получать от предприятия 30 млрд тенге налоговых поступлений в год.

Общий объем инвестиций, осуществленных "ЕвроХимом" в предыдущие годы в уже действующий горнорудный комплекс, а также тех, которые планируется вложить в строительство нового хим. комплекса, составляет более одного млрд долларов. Партнер "ЕвроХима" – Китайская национальная химико-инженерная корпорация (CNCEC) – владеет передовыми мировыми технологиями промышленной инженерии и имеет большой опыт строительства предприятий нефтехимической отрасли. Поэтому комплекс обещает стать современным и высокотехнологичным.

Ежегодно новое предприятие "ЕвроХима" планирует производить свыше миллиона тонн минеральных удобрений и сопутствующих промышленных продуктов. В этом плане ни одно предприятие в мире не сможет конкурировать по масштабам производства.

На церемонии подписания контракта глава "ЕвроХима" Олег Ширяев отметил, что "Казахстан – ключевая для "ЕвроХима" страна на рынках Центральной Азии, и для нас как инвестора, наиболее привлекательная. Мы рассчитываем, что удобрения нового комплекса сыграют существенную роль в развитии сельского хозяйства и экспортного потенциала страны. Собственная сеть дистрибуции и наш принцип работы "от рудника до фермы" будут способствовать увеличению объемов производства сельхозпродукции Казахстана и других стран региона, обеспечивая аграриям доступ к удобрениям высокого качества".

Фото: компания "ЕвроХим"

Оптимизм вселяет и то, что компания в регион пришла надолго. "ЕвроХим" присутствует на казахстанском рынке больше 12 лет, и для него новый строящийся комплекс в Жанатасе – не первый масштабный проект. До этого компания "с нуля" вводила в строй современные производства в разных странах благодаря эффективной промышленной экспертизе. Предприятия компании работают не только в России и Казахстане, но и на других континентах, например, в Бразилии компания запустила высокотехнологичный промышленный кластер. Общие инвестиции "ЕвроХима" в развитие собственных производств в разных странах мира за последние 10 лет составили более 11 млрд долларов.

"ЕвроХим" подходит ко всем своим проектам как долгосрочный инвестор, используя глубокий анализ, промышленную и инженерную экспертизу. Это гарантирует, что и новый комбинат в Жанатасе ждет успех.

"Это очень важный проект, часть большой государственной стратегии. Мы реализуем его вместе с ЕвроХимом и китайскими партнерами. Это пример большой Евразийской кооперации в самом лучшем виде. Мы уже увидели первые этапы реализации этого проекта – горнорудный комплекс, уже забиты сваи фундамента производства серной кислоты. А сегодня мы подписали важный документ по строительству большого предприятия по производству удобрений. Для региональной продовольственной безопасности это очень большое событие", – подчеркнул на торжественном мероприятии министр промышленности и строительства Республики Казахстан Канат Шарлапаев.

Фото: компания "ЕвроХим"

Казахстан заинтересован в таком серьезном партнере-инвесторе, считает политолог, директор ОФ "Кемел арна" Замир Каражанов. Здесь важно не просто привлечение инвестиций в промышленность, а трансферт высоких технологий. По его словам, "ЕвроХим" – одна из немногих промышленных компаний, которая не только расширяет производственную базу в Казахстане, но делает это на основе современных трендов, опираясь на развитие отрасли по высокотехнологичному пути.

Эксперт заявляет, что инвестиции "ЕвроХима" отвечают долгосрочным интересам Астаны. Такие проекты позволяют диверсифицировать экономику страны и производить больше продуктов с высокой добавленной стоимостью.

"Компания занимается не только добычей фосфатов на юге страны, но и выпуском удобрений. Казахстан занимает второе место в мире по поставкам желтого фосфора, являющегося исходным сырьем при производстве удобрений. А по экспорту готовых удобрений мы находимся лишь на 31 месте. Можно в разы сократить этот отрыв, усилив экспортные возможности РК по удобрениям. К тому же "ЕвроХим" создает продукцию премиальной марки, пользующийся огромным спросом на мировых рынках", – добавляет Каражанов.

Замир Каражанов считает, что так наше государство сможет сократить потери валютной выручки: в 2022 году импортировано удобрений на сумму 261 млн долларов, а экспортировано – всего на 200 млн долларов. Это соотношение может измениться. К тому же продукция завода серной кислоты безусловно окажется востребованной, ведь в 2023 году "Казатомпром" вынужден был сократить добычу растущего в цене урана именно из-за нехватки серной кислоты.

"ЕвроХим" – один из пяти крупнейших мировых производителей азотных, фосфатных и калийных удобрений в мире. Он поставляет продукцию в более 100 стран. За последние пять лет компания поставила российскому сельскому хозяйству свыше 13 млн тонн удобрений. Теперь, расширив производственную базу, она сможет увеличить поставки. К тому же на предприятии будет создано более 2400 рабочих мест, на которые могут трудоустроиться местные жители.