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События

Что может вывести Казахстан на второе место в мире по производству ферросплавов

Что может вывести Казахстан на второе место в мире по производству ферросплавов, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 16:32 Фото: akorda.kz
8 апреля 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Павлодарской области Асаина Байханова. Президент заслушал отчет главы региона об итогах социально-экономического развития за 2024 год и планах на предстоящий период, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что по итогам прошлого года Павлодарская область демонстрирует рост по всем основным отраслям экономики. ВРП региона за 2024 год вырос на 5,8%. В область привлечены рекордные 1,1 трлн тенге инвестиций (увеличение на 38%).

"Глава государства был проинформирован о реализации 2 крупных проектов по переработке золотосодержащего концентрата и по производству ферросплавов. Всего в Экибастузе планируется построить 3 ферросплавных завода мощностью 460 тыс. тонн. Их запуск выведет Казахстан на второе место в мире по производству ферросплавов", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды.

Также Касым-Жомарту Токаеву рассказали о последовательном исполнении всех социальных обязательств.

В области созданы свыше 30 тыс. новых рабочих мест. Открыты 40 новых и модернизированы 83 соцобъекта. Построены 3 центра дополнительного образования, комфортные школы на 1800 мест, 3 школы взамен аварийных и модернизировано 26 учебных заведений.

По словам акима, впервые за 20 лет удалось снизить износ сетей теплоснабжения на 1,3%. Обновлено 80% общественного транспорта, поставлены 230 автобусов. За счет займа Европейского банка реконструкции и развития обновляется трамвайный парк, первая партия из 25 новых вагонов будет поставлена в сентябре.

"Глава государства отметил важность продолжения работы по привлечению инвестиций, качественной и своевременной реализации национального проекта "Комфортная школа". По итогам встречи президент дал ряд поручений по дальнейшей диверсификации экономики области, развитию социальной сферы, модернизации инфраструктуры и подготовке к весенне-полевым работам", – заключили в пресс-службе президента.

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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