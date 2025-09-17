Не рискуйте жизнью: что важно знать казахстанцам перед авиапрогулкой
В Комитете подчеркивают, что в последнее время в социальных сетях и мессенджерах довольно часто встречается реклама авиапрогулок, обзорных полетов на воздушных судах, шарах и других летательных аппаратах за плату или по найму.
В этой связи специалисты решили обратить внимание казахстанцев на важные аспекты, с которыми надо ознакомиться прежде, чем согласиться на полет на воздушных шарах или легкомоторных воздушных судах.
Рекомендации:
- убедитесь, что эксплуатант воздушного судна имеет документы, выданные АО "Авиационная администрация Казахстана": Сертификат эксплуатанта и эксплуатационные спецификации с внесенным в них воздушным судном (тип ВС, регистрационный номер);
- убедитесь, что эксплуатант воздушного судна имеет действующий Сертификат летной годности воздушного судна (на момент предоставления услуги не истек срок действия);
- узнайте об опыте и квалификации пилота. Он должен иметь действующее свидетельство коммерческого пилота (CPL);
- убедитесь, что владелец воздушного судна застраховал свою гражданско-правовую ответственность, в том числе перед пассажирами (договор обязательного страхования ГПО перевозчика перед пассажирами);
- перед полетом должны быть проведены инструктаж и демонстрация по безопасности. Это поможет вам знать, как действовать в экстренной ситуации;
- избегайте полетов в плохую погоду (осадки, сильный ветер, низкая облачность и т. п.).
Тем временем в стране идут внеплановые проверки эксплуатантов авиации общего назначения. По предварительным итогам, эксплуатация 7 воздушных судов приостановлена до устранения эксплуатантами выявленных нарушений.
Материал по теме
О том, что в Казахстане внепланово проверят всех эксплуатантов авиации общего назначения, стало известно 18 августа 2025 года. Такое решение было принято после авиакатастроф.
17 августа 2025 года в Акмолинской области разбился легкомоторный самолет. В результате авиакатастрофы погибли два человека – пилот и пассажир.
Ранее, 22 июня, легкомоторный самолет разбился близ Астаны. На борту находились два члена экипажа, они погибли. По факту крушения частного самолета было возбуждено уголовное дело.