Советы

Не рискуйте жизнью: что важно знать казахстанцам перед авиапрогулкой

воздушный шар, безопасность, рекомендации, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 16:52
Комитет гражданской авиации (КГА) Казахстана опубликовал познавательную памятку. Она касается того, что нужно знать о полетах на легкомоторных самолетах, воздушных шарах и других летательных аппаратах, сообщает Zakon.kz.

В Комитете подчеркивают, что в последнее время в социальных сетях и мессенджерах довольно часто встречается реклама авиапрогулок, обзорных полетов на воздушных судах, шарах и других летательных аппаратах за плату или по найму.

В этой связи специалисты решили обратить внимание казахстанцев на важные аспекты, с которыми надо ознакомиться прежде, чем согласиться на полет на воздушных шарах или легкомоторных воздушных судах.

Рекомендации:

  • убедитесь, что эксплуатант воздушного судна имеет документы, выданные АО "Авиационная администрация Казахстана": Сертификат эксплуатанта и эксплуатационные спецификации с внесенным в них воздушным судном (тип ВС, регистрационный номер);
  • убедитесь, что эксплуатант воздушного судна имеет действующий Сертификат летной годности воздушного судна (на момент предоставления услуги не истек срок действия);
  • узнайте об опыте и квалификации пилота. Он должен иметь действующее свидетельство коммерческого пилота (CPL);
  • убедитесь, что владелец воздушного судна застраховал свою гражданско-правовую ответственность, в том числе перед пассажирами (договор обязательного страхования ГПО перевозчика перед пассажирами);
  • перед полетом должны быть проведены инструктаж и демонстрация по безопасности. Это поможет вам знать, как действовать в экстренной ситуации;
  • избегайте полетов в плохую погоду (осадки, сильный ветер, низкая облачность и т. п.).

Тем временем в стране идут внеплановые проверки эксплуатантов авиации общего назначения. По предварительным итогам, эксплуатация 7 воздушных судов приостановлена до устранения эксплуатантами выявленных нарушений.

Материал по теме

17.09.2025 16:52
В Казахстане приостановлена эксплуатация некоторых воздушных судов

О том, что в Казахстане внепланово проверят всех эксплуатантов авиации общего назначения, стало известно 18 августа 2025 года. Такое решение было принято после авиакатастроф.

17 августа 2025 года в Акмолинской области разбился легкомоторный самолет. В результате авиакатастрофы погибли два человека – пилот и пассажир.

Ранее, 22 июня, легкомоторный самолет разбился близ Астаны. На борту находились два члена экипажа, они погибли. По факту крушения частного самолета было возбуждено уголовное дело.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
