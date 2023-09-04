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Законодательство РК

Аэропорт Алматы введет компенсирующие тарифы на взлет и посадку самолетов

Аэропорт Алматы введет компенсирующие тарифы для взлета и посадки самолетов Фото: Zakon.kz
Приказом Комитета гражданской авиации МИИР РК от 25 августа 2023 года утверждены временные компенсирующие тарифы АО "Международный аэропорт Алматы" на регулируемые услуги аэропорта, сообщает Zakon.kz.

Так, утверждены временные компенсирующие тарифы на следующие регулируемые услуги:

  • по обеспечению взлета и посадки воздушного судна, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство РК с посадками в аэропортах республики в некоммерческих целях и по международным направлениям – в размере 433,64 тенге/тонна без НДС по регулярным рейсам, 763,69 тенге/тонна без НДС по нерегулярным рейсам;
  • по обеспечению авиационной безопасности – в размере 134,51 тенге/тонна без НДС по регулярным рейсам, 236,15 тенге/тонна без НДС по нерегулярным рейсам.

Компенсирующие тарифы вводятся в действие с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года.

Ранее мы рассказали, когда откроют новый терминал аэропорта Алматы.

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