Аэропорт Алматы введет компенсирующие тарифы на взлет и посадку самолетов

Фото: Zakon.kz

Приказом Комитета гражданской авиации МИИР РК от 25 августа 2023 года утверждены временные компенсирующие тарифы АО "Международный аэропорт Алматы" на регулируемые услуги аэропорта, сообщает Zakon.kz.

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