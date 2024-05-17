Беспорядки и погромы: что происходит в Новой Каледонии

Новая Каледония – особая территория Франции – охвачена невиданными беспорядками. Аборигены канаки ведут настоящую войну с полицией и спецназом. Они громят дома белых французов, сжигают их имущество. В чем причина беспорядков в некогда мирном архипелаге, рассказывает Zakon.kz.

По словам Верховного комиссара Франции Луи Ле Франка, в беспорядках приняли участие около 5000 человек. Уже погибло четыре мирных жителя и один жандарм, еще 64 полицейских получили ранения. В итоге сегодняшние восстания стали самыми кровавыми в истории региона за последние 60 лет. Накануне, 16 мая 2024 года, премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил о вводе войск в Новую Каледонию.

Что такое Новая Каледония?

Новая Каледония – это особое административно-территориальное образование Франции в Коралловом море Тихого океана. Состоит из одного большого и нескольких маленьких островов. Население, по данным переписи 2019 года, составляет 271,407 тыс. человек. Наибольшую национальную группу составляет коренное население – канаки (41,2%), на втором месте – европейцы (24,1%). Еще около 27% – метисы. Около 7,48% жителей не указали свою этническую принадлежность.

Архипелаг был открыт в 1774 году британским мореплавателем Джеймсом Куком и назван в честь древнего наименования родины его предков, Шотландии – Каледония. Франция объявила регион своей территорией в 1853 году. С 1864 по 1896 год сюда ссылались осужденные преступники. В 1940 году Новая Каледония присоединилась к движению "Свободная Франция". В 1946 году регион получил статус заморской территории Франции.

Основной статьей экономики региона является добыча никеля. В Новой Каледонии также есть залежи руд хрома, кобальта, марганца, серебра, золота, свинца, меди. По данным Института статистики и экономических исследований Новой Каледонии, объем экспорта региона в 2023 году составил около 2,17 млрд. долларов США.

Хроника борьбы за независимость

Организации канаков по борьбе за отделение Новой Каледонии от Франции стали появляться еще в 1960-х годах после провозглашения независимости ряда стран Океании – Науру, Папуа-Новой Гвинеи, Соломоновых островов и т.д.

В 1984 году "Канакский социалистический фронт национального освобождения" бойкотировал местные выборы и объявил о создании временного регионального правительства. В результате на архипелаге началась гражданская война, и с января по июнь 1985 года в регионе был введен режим чрезвычайного положения.

В 1988 году на острове Увеа канаки убили четырех жандармов и взяли 27 заложников. Они требовали немедленной независимости Новой Каледонии. Правительство Франции отказалось от переговоров и провело специальную силовую операцию. Заложники были спасены, 19 канаков убиты.

После этого премьер-министр Франции Мишель Рокар и канакский революционер Жан-Мари Тжибау подписали так называемое Нумейское соглашение о предоставлении региону большей автономии. Документ также закрепил проведение трех референдумов о независимости.

И вот на этих референдумах началось самое интересное. Первый из трех положенных по Нумейскому соглашению референдумов прошел в 2018 году. Против независимости региона высказалось 56,7% участников. При этом права голоса были лишены граждане, родившиеся во Франции и переехавшие в регион после 1994 года.

В 2020 году прошел второй референдум. Против отделения высказалось 53,26% голосовавших.

21 декабря 2021 года прошел последний референдум о независимости Новой Каледонии от Франции. Против независимости высказалось 96,49% голосовавших.

В чем причина нынешних беспорядков?

13 мая 2024 года в столице Новой Каледонии – Нумеа – прошла демонстрация против французского законопроекта о расширении избирательного корпуса на местных выборах. Законопроект предлагает разрешить голосовать на выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более десяти лет. Сейчас правом голоса обладают только граждане и их дети, внесенные в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года. Канаки-сепаратисты заявили, что реформа сыграет на руку лоялистам. При этом островитяне требуют больше экономических субсидий и помощи из метрополии. Акция протеста сразу переросла в беспорядки. Участники митинга начали поджигать местные магазины и заправочные станции.

Зачем Франции Новая Каледония?

Прежде всего здесь вопрос международного самолюбия, считает политолог Анвар Хусейнов, ведь Новая Каледония – самая крупная заморская территория Франции, стратегически важный осколок некогда огромной колониальной империи (всего у Франции осталось 13 заморских территорий с разным статусом).

"Присутствие в архипелаге позволяет французам расширить свое геополитическое и военно-стратегическое влияние в огромном Азиатско-Тихоокеанском регионе, диктовать свою политику в противовес Китаю". Анвар Хусейнов

Кроме этого, нельзя забывать и о никеле. Новая Каледония – часть богатой металлами Австралийской плиты, где сосредоточены основные мировые запасы никеля. Эта территория – четвертая в мире по добыче этого металла. Еще недавно большая часть добычи никеля уходила на производство нержавеющей стали, а сегодня она используется в аккумуляторах.

По данным аналитиков, мировая потребность в никеле будет стремительно расти. Но только Австралия и Новая Каледония могут в разы нарастить добычу.