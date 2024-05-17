Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Беспорядки и погромы: что происходит в Новой Каледонии

Беспорядки, протесты, Новая Каледония, Франция, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 12:24 Фото: Google Maps
Новая Каледония – особая территория Франции – охвачена невиданными беспорядками. Аборигены канаки ведут настоящую войну с полицией и спецназом. Они громят дома белых французов, сжигают их имущество. В чем причина беспорядков в некогда мирном архипелаге, рассказывает Zakon.kz.

По словам Верховного комиссара Франции Луи Ле Франка, в беспорядках приняли участие около 5000 человек. Уже погибло четыре мирных жителя и один жандарм, еще 64 полицейских получили ранения. В итоге сегодняшние восстания стали самыми кровавыми в истории региона за последние 60 лет. Накануне, 16 мая 2024 года, премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил о вводе войск в Новую Каледонию.

Что такое Новая Каледония?

Новая Каледония – это особое административно-территориальное образование Франции в Коралловом море Тихого океана. Состоит из одного большого и нескольких маленьких островов. Население, по данным переписи 2019 года, составляет 271,407 тыс. человек. Наибольшую национальную группу составляет коренное население – канаки (41,2%), на втором месте – европейцы (24,1%). Еще около 27% – метисы. Около 7,48% жителей не указали свою этническую принадлежность.

Архипелаг был открыт в 1774 году британским мореплавателем Джеймсом Куком и назван в честь древнего наименования родины его предков, Шотландии – Каледония. Франция объявила регион своей территорией в 1853 году. С 1864 по 1896 год сюда ссылались осужденные преступники. В 1940 году Новая Каледония присоединилась к движению "Свободная Франция". В 1946 году регион получил статус заморской территории Франции.

Основной статьей экономики региона является добыча никеля. В Новой Каледонии также есть залежи руд хрома, кобальта, марганца, серебра, золота, свинца, меди. По данным Института статистики и экономических исследований Новой Каледонии, объем экспорта региона в 2023 году составил около 2,17 млрд. долларов США.

Хроника борьбы за независимость

Организации канаков по борьбе за отделение Новой Каледонии от Франции стали появляться еще в 1960-х годах после провозглашения независимости ряда стран Океании – Науру, Папуа-Новой Гвинеи, Соломоновых островов и т.д.

В 1984 году "Канакский социалистический фронт национального освобождения" бойкотировал местные выборы и объявил о создании временного регионального правительства. В результате на архипелаге началась гражданская война, и с января по июнь 1985 года в регионе был введен режим чрезвычайного положения.

В 1988 году на острове Увеа канаки убили четырех жандармов и взяли 27 заложников. Они требовали немедленной независимости Новой Каледонии. Правительство Франции отказалось от переговоров и провело специальную силовую операцию. Заложники были спасены, 19 канаков убиты.

После этого премьер-министр Франции Мишель Рокар и канакский революционер Жан-Мари Тжибау подписали так называемое Нумейское соглашение о предоставлении региону большей автономии. Документ также закрепил проведение трех референдумов о независимости.

И вот на этих референдумах началось самое интересное. Первый из трех положенных по Нумейскому соглашению референдумов прошел в 2018 году. Против независимости региона высказалось 56,7% участников. При этом права голоса были лишены граждане, родившиеся во Франции и переехавшие в регион после 1994 года.

В 2020 году прошел второй референдум. Против отделения высказалось 53,26% голосовавших.

21 декабря 2021 года прошел последний референдум о независимости Новой Каледонии от Франции. Против независимости высказалось 96,49% голосовавших.

В чем причина нынешних беспорядков?

13 мая 2024 года в столице Новой Каледонии – Нумеа – прошла демонстрация против французского законопроекта о расширении избирательного корпуса на местных выборах. Законопроект предлагает разрешить голосовать на выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более десяти лет. Сейчас правом голоса обладают только граждане и их дети, внесенные в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года. Канаки-сепаратисты заявили, что реформа сыграет на руку лоялистам. При этом островитяне требуют больше экономических субсидий и помощи из метрополии. Акция протеста сразу переросла в беспорядки. Участники митинга начали поджигать местные магазины и заправочные станции.

Зачем Франции Новая Каледония?

Прежде всего здесь вопрос международного самолюбия, считает политолог Анвар Хусейнов, ведь Новая Каледония – самая крупная заморская территория Франции, стратегически важный осколок некогда огромной колониальной империи (всего у Франции осталось 13 заморских территорий с разным статусом).

"Присутствие в архипелаге позволяет французам расширить свое геополитическое и военно-стратегическое влияние в огромном Азиатско-Тихоокеанском регионе, диктовать свою политику в противовес Китаю".Анвар Хусейнов

Кроме этого, нельзя забывать и о никеле. Новая Каледония – часть богатой металлами Австралийской плиты, где сосредоточены основные мировые запасы никеля. Эта территория – четвертая в мире по добыче этого металла. Еще недавно большая часть добычи никеля уходила на производство нержавеющей стали, а сегодня она используется в аккумуляторах.

По данным аналитиков, мировая потребность в никеле будет стремительно расти. Но только Австралия и Новая Каледония могут в разы нарастить добычу.

Читайте также

Пустой класс, пустые классы, школьный кабинет, школа, дистанционное обучение, удаленная учеба, удаленка
Летняя подработка для подростков: неочевидные виды заработка, центры трудовой мобильности и безопасность
Рукопись Абая, международный день музеев
Редкий сборник стихов Абая и его книжный шкаф хранятся в Кызылординской области
17 Мая – День работников связи: история праздника и профессии
17 мая – День работников связи: история праздника и профессии
Андрей Валентинов
Франция 2024 год Беспорядки Политика
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Изменились правила прохождение медосмотра
В Казахстане изменились правила прохождения медицинских осмотров
Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею
Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею
Сель может сойти в горах Алматинской области
Сель может сойти в горах Алматинской области
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: