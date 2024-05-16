Франция ввела войска в Новую Каледонию

Французские власти ввели войска в Новую Каледонию – свою заморскую территорию, расположенную на десятках островов в южной части Тихого океана, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что это связано с погромами, передает телеканал BFMTV.

"Военные французской армии были дислоцированы, чтобы обеспечить безопасность портов и аэропорта Новой Каледонии", — сказал Атталь на кризисном совещании министров.

О подкреплении местной полиции Вооруженными силами, по словам премьера, попросил верховный комиссар заморской территории Луи Ле Фран. Он также распорядился приостановить работу TikTok в Новой Каледонии и объявил комендантский час.

Беспорядки в регионе вспыхнули после того, как французский парламент 14 мая поддержал законопроект, который позволяет голосовать на местных выборах жителям Франции, проживающим на островах 10 лет. Местное население опасается, что это приведет к ослаблению значимости их голосов. По последним данным, во время ночных беспорядков в Новой Каледонии погибли трое молодых людей, которые были коренными канаками, также пострадало множество полицейских и жандармов.

Новая Каледония была колонизирована Францией в 1853 году. Заморская автономия в юго-западной части Тихого океана обладает особым административно-территориальным статусом.

Ранее сообщалось о протестах фермеров во Франции.