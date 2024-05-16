Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Франция ввела войска в Новую Каледонию

Франция ввела войска в Новую Каледонию, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 09:24 Фото: defense.gouv.fr
Французские власти ввели войска в Новую Каледонию – свою заморскую территорию, расположенную на десятках островов в южной части Тихого океана, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что это связано с погромами, передает телеканал BFMTV.

"Военные французской армии были дислоцированы, чтобы обеспечить безопасность портов и аэропорта Новой Каледонии", — сказал Атталь на кризисном совещании министров.

О подкреплении местной полиции Вооруженными силами, по словам премьера, попросил верховный комиссар заморской территории Луи Ле Фран. Он также распорядился приостановить работу TikTok в Новой Каледонии и объявил комендантский час.

Беспорядки в регионе вспыхнули после того, как французский парламент 14 мая поддержал законопроект, который позволяет голосовать на местных выборах жителям Франции, проживающим на островах 10 лет. Местное население опасается, что это приведет к ослаблению значимости их голосов. По последним данным, во время ночных беспорядков в Новой Каледонии погибли трое молодых людей, которые были коренными канаками, также пострадало множество полицейских и жандармов.

Новая Каледония была колонизирована Францией в 1853 году. Заморская автономия в юго-западной части Тихого океана обладает особым административно-территориальным статусом.

Ранее сообщалось о протестах фермеров во Франции.

Константин Вноровский
Океания Франция 2024 год Политика Войска
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Поваленные деревья в Атырау во время паводка, паводок 2024
Паводок в Атырау принес еще одну неожиданную проблему
Валерия объяснила, почему у Бузовой нет мужчины
Почему у Бузовой нет мужчины, объяснила певица Валерия
В Алматы проснулись вязовые клопы
В Алматы проснулись вязовые клопы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: