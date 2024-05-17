Соединяя людей: один день из жизни связиста

Ни один из жителей Земли наверняка не представляет себе жизнь без мобильной связи. Даже дети посвящают гаджету максимальное количество времени. Но мы не задумываемся, сколько усилий и технических возможностей необходимо для бесперебойной связи.

Zakon.kz провел День связиста с этими незаменимыми в нашей жизни специалистами, которые дают нам такую необходимую в современном мире возможность оставаться рядом, даже находясь друг от друга на расстоянии.

17 мая казахстанские специалисты отмечают свой профессиональный праздник – День работников связи. Именно благодаря им Казахстан обладает всеми современными средствами связи, что дает стране конкурентное преимущество и создает комфортные условия для людей и бизнеса.

Нам удалось пообщаться со старшим инженером-строителем базовых станций Евгением Дягтяревым, чтобы узнать все тонкости этой непростой специальности, проведя день в привычной этим людям среде, где важнейшим становится устойчивая передача цифрового сигнала.

Евгений Дягтярев работает в компании Kcell уже 20 лет. Начал свой трудовой путь в организации с должности климат-инженера. Но не стал останавливаться и попробовал реализоваться в сфере телекоммуникации. Ведь именно эти люди обеспечивают жизнедеятельность и безопасность страны, давая возможность работать бизнесу, государственным органам, оказывать медицинскую помощь больным, приходить на помощь полицейским и спасателям и просто общаться по телефону с родными.

Любопытно, но отец нашего героя – подполковник КНБ в области космической связи, а мама всю жизнь проработала в компании крупнейшего оператора телефонии в Казахстане.

Прибыв в офис Евгения Дягтярева, мы первым делом направились в зал, где находится интерактивная карта Алматы – на ней город, как на ладони. На ней видны мерцающие синие сигналы, свидетельствующие о присутствии мобильной связи Kcell. Область эта весомая. Недаром оператор сотовой связи получил высшую награду за высокую скорость интернета в Казахстане в 2023 году.

Фото: Kcell

Первое, что бросается в глаза на привычном рабочем месте нашего связиста, невероятное количество бумажных наклеек на центральной стене офиса. Все эти непонятные слова много значат в работе специалистов, указывая на то или иное задание. Выполнить поручения необходимо в кратчайшие сроки, так как абоненты не могут оставаться без связи даже несколько минут.

"На бумажных полосках значатся названия базовых станций, где указан статус проекта в зашифрованном виде, а также состояние задачи на текущий момент. Иначе говоря, оперативная информация о состоянии определенной базовой станции", – объяснил специалист.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что больше всего времени занимает именно подготовка и согласование стройки, чем сама установка и монтаж базовых станций. Для того, чтобы поставить одну базовую станцию, на согласование иногда может уйти от полугода до 12 месяцев. Для положительного результата собирается огромное количество разрешительных документов.



Далее специалисты устремляются на крышу здания для установки базовой станции 5G, и мы последовали за ними.

Фото: Zakon.kz

Именно так выглядит базовая станция. Она представляет собой комплекс радиопередающей аппаратуры: ретрансляторов, приемопередатчиков и антенн. Все это необходимо для передачи сигнала связи на мобильный телефон, а также для работы информационных сайтов.

Фото: Zakon.kz

Работа связиста сопряжена с риском. И для этой категории трудящихся – это привычное дело.

Фото: Zakon.kz

Разумеется, при работе на высоте этот специалист заботится о своей безопасности.

Фото: Zakon.kz

Чтобы у абонента появилась связь, специалист выезжает на точку, где определяет лучшее место для установки базовой станции, и только после этого заключается договор на ее строительство.



Фото: Zakon.kz

К слову, одна станция покрывает радиосигнал от 500 метров до 10 километров. Первостепенной задачей для компаний сейчас является обеспечить бесперебойной связью не только города, но и села.

Фото: Zakon.kz

Так, в прошлом году компанией обеспечено качественной связью и интернетом свыше 140 населенных пунктов за счет развертывания сети 4G. Более того, в рамках собственной программы развития сети на 2023-2024 годы Kcell планирует подключить к современным телекомуслугам свыше 250 сельских населенных пунктов. Для развития 5G на сегодняшний день компанией инсталлировано почти 600 базовых станций по всей республике.

Фото: Zakon.kz

Евгений поделился, что связисты не очень любят праздники. Ведь когда, если не в праздничные дни, связь должна быть бесперебойной. Чаще всего эти дни специалисты проводят за работой.



"Я обычно говорю своим детям, что работаю внеурочно, потому что где-то такие же дети, как и вы, остались без интернета и связи. Они не могут сделать уроки и выйти в Сеть, и я должен им срочно помочь. Кстати, мой старший сын решил тоже стать связистом. Я горжусь его решением. Получается так, что у нас целая семейная династия", – поделился Евгений.

Несмотря на то, что праздничные дни у сотрудников этой сферы ассоциируются не с отдыхом, а с активной деятельностью, Евгений не упустил возможности поздравить своих коллег с профессиональным днем.

"Желаю коллегам здоровья и хорошей погоды. Именно из этих вещей складывается наш профессиональный успех. На высоте с плохим самочувствием и под пронизывающим ветром или на скользкой поверхности особо не поработаешь. Это очень опасно. Поэтому в связистах обычно задерживаются самые смелые и крепкие парни", – поделился Евгений.

В прошлом году по результатам углубленного анализа тестов, проведенных по инициативе клиента с помощью Speedtest, Kcell был назван самой быстрой сетью в Казахстане по версии Ooklaʼs Speedtest Awards. Эта награда присуждается операторам мобильных или фиксированных сетей, которые демонстрируют исключительную скорость и производительность по сравнению с другими крупными мобильными или фиксированными сетями на рынке за 2-й и 3-й кварталы 2023 года.

