17 мая – День работников связи: история праздника и профессии

Казахстан обладает всеми современными средствами связи, что дает стране конкурентное преимущество и создает комфортные условия для людей и бизнеса. Zakon.kz об истории праздника, что помогло сохранить современному Казахстану работавшую систему и как шло внедрение новых технологий.

17 мая стал праздничным для работников связи недавно: в 2019 году правительство решило поднять их статус в обществе и в области государственного устройства, предоставив им отдельный день в календаре профессиональных праздников. До этого они делили другую дату – 28 июня – с работниками средств массовой информации.



Выбор новой даты – 17 мая – объясняется еще желанием властей объединить казахстанских связистов с их коллегами в остальном мире. В 2006 году Генеральная Ассамблея ООН приняла решение установить Всемирный день электросвязи и информационного общества – 17 мая. В свою очередь ООН исходила из истории профессионального сообщества связистов – 17 мая 1865 года был создан Международный телеграфный союз, переименованный позднее в Международный союз электросвязи. Соответственно, постановлением правительства РК работники связи республики получили свой праздничный день – 17 мая (Постановление Правительства №431 от 25 июня 2019 года).

Современная история связи

Современная история связи в Казахстане началась в 1991 году. После развала Союза перед новыми государствами встала, в том числе, проблема сохранения существовавшей и отлично работавшей общей межгосударственной связи. Поэтому руководители профильных министерств собрались вместе в Москве и приняли решение создать Региональное содружество связи. 29 ноября 1991 года Кабинет министров Казахской ССР принял постановление "О мерах по организации производства средств связи в Казахской ССР для интенсивного развития телевидения, радио и телефонной связи". Благодаря этим событиям система связи была сохранена, а люди и организации в республике не заметили никаких перемен – связь, в том числе междугородняя, работала без сбоев.

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Позднее появился закон, регламентирующий деятельность наиважнейшей для государства отрасли. Значение связи для страны очень четко сформулировано в первой же статье профильного закона "О связи".



"Статья 1. Назначение связи 1. Связь является неотъемлемой частью экономической и социальной инфраструктуры Республики Казахстан, предназначенной для удовлетворения потребностей физических и юридических лиц и обеспечения потребности безопасности, обороны, охраны правопорядка, государственных органов в услугах связи. (Закон РК "О связи")".

По официальным данным, в 1990 году в республике действовало 1 миллион 250 тысяч квартирных телефонов, или 28 телефонов на 100 семей. Наращивать число абонентов связисты продолжали все последующие годы. Параллельно шло изучение международного опыта, строились новые коммуникации с зарубежными производителями и специалистами. В свое время в Казахстан вошла мобильная связь, что изменило жизнь страны и казахстанцев. Впрочем, сотовая связь и интернет повлияли не только на республику, но и на весь мир.

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В настоящее время цифры такие: в республике зарегистрировано 2,5 миллиона пользователей стационарными телефонами. Число абонентов мобильной связью составляет 25,8 миллиона человек. В 2011 году в стране была запущена связь стандарта 3G. В 2014 году – 4G/LTE. В 2019 году – пилотный проект по тестированию сетей связи 5G в Астане, Алматы и Шымкенте. В стране действует порядка 20 компаний, оказывающих услуги междугородной и международной телефонной связи, доступа к сети Интернет и спутниковую подвижную связь, а также три крупных оператора мобильной связи.



Виды связи в республике

В настоящее время в республике действует несколько видов связи: космическая/спутниковая, военная, правительственная, секретная, сотовая и телефонная. Общее количество связистов в республике сложно подсчитать, но число тех, кто 17 мая будет отмечать свой профессиональных праздник, не один десяток тысяч человек. К примеру, в национальной телекоммуникационной компании года два назад числилось около 20 тысяч работников. Все эти люди обеспечивают жизнедеятельность и безопасность страны, давая возможность работать бизнесу, государственным органам, оказывать медицинскую помощь больным, приходить на помощь полицейским и спасателям и просто общаться по телефону с родными.