Тайное исчезновение семьи в Атырауской области: к поискам привлекаются другие структуры и техника

В Атырауской области к поиску детей погибших супругов, пропавших в селе Жангельдин, привлекаются другие структуры в связи с необходимостью использования дополнительного технического оснащения, передает корреспондент Zakon.kz.

Накануне, 16 января, в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Атырауской области сообщили, что все участки, определенные полицией, были полностью обследованы. При этом уточнялось, что новых ориентировок или запросов на продолжение поисковых мероприятий от Департамента полиции региона на тот момент не поступало. Спасательные подразделения ДЧС были задействованы в поисках на основании официального запроса полиции и оказывали содействие в обследовании территории населенного пункта.

Вместе с тем в Департаменте полиции Атырауской области подчеркнули, что информация о прекращении поисков не соответствует действительности. Поисковые мероприятия в отношении пропавших в селе Жангельдин Мейрамгуль Карабалиной и Наурыза Мукангалиева будут завершены только после их обнаружения.

"В настоящее время поиски продолжаются. При необходимости к ним привлекаются другие структуры, поскольку требуется использование дополнительного технического оснащения", – сообщили в пресс-службе ДП Атырауской области.

Отметим, в Атырауской области продолжаются поиски 32-летнего сына убитых Наурыза Мукангалиева, а также старшей дочери семьи, 35-летней Мейрамгуль Карабалиной.





По подозрению в совершении преступления в международный розыск объявлен их 29-летний зять Султан Сарсемалиев, житель Махамбетского района Атырауской области. Вместе с ним разыскивается его супруга, 30-летняя Акбаян Мукангалиева, младшая дочь погибшей семьи. Женщина проходит по делу как без вести пропавшая.