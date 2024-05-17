Обеспечение нацбезопасности: почему и как совершенствуется миграционное законодательство, рассказал политолог

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, касающийся вопросов миграции населения. Политолог Эдуард Полетаев рассказал Zakon.kz, какое значение для страны имеют меры, принимаемые в данной сфере.

По мнению Полетаева, вопросы совершенствования государственной миграционной политики очень актуальны для Казахстана.

"Эта работа имеет комплексный характер. Миграционная проблематика затрагивает интересы как населения, так и государства, плюс она связана с угрозами национальной безопасности. Миграционная политика Казахстана направлена на минимизацию рисков и максимизацию возможных выгод. Если рассматривать вопросы выгоды, стоит обратить внимание на то же введение визы для обладателей востребованных профессий", – говорит эксперт.

Вообще миграция – социальный процесс, который может иметь значительные последствия в политическом плане, продолжает политолог. Оттого на него обращается особое внимание.

"Например, в странах Западной Европы миграционная политика – вы знаете, там нашествие мигрантов продолжается не один год – чуть ли не основная тема в предвыборной борьбе. Нередко побеждают политики крайне правого толка, которые призывают более жестко регулировать миграционные процессы. Поскольку это отражается на состоянии общества, к власти приходят более радикальные силы. Это уже показатель того, что к миграционному законодательству нужно серьезно относиться".

Говоря конкретно о нашей республике, Эдуард Полетаев проанализировал недавнюю встречу главы государства с министром внутренних дел Ержаном Саденовым, после которой на сайте Акорды появилась следующая информация: с начала года в страну въехали 4,2 млн иностранцев и выехали порядка 4 млн.

"Куда делись 200 тыс.? Скорее всего, остались в Казахстане, а это серьезно, это население целого областного центра. Что с этими людьми будет? Надолго ли они останутся? Для чего приехали? Это все должно находиться под контролем, чтобы не было эксцессов. Если в 2023 году приехали 9,2 млн, в этом могут приехать более 10 млн. А это уже половина населения нашей страны", – отметил собеседник.

Не последнюю роль в текущей государственной политике играют проблемы терроризма и экстремизма, особенно в свете недавних трагических событий в соседней России.

"Кто подозреваемые в деле о теракте в "Крокус Сити Холле"? Мигранты. И "соседи" уже говорят об ужесточении законодательства". Эдуард Полетаев

Затронул политолог и остросоциальную тему преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

"Здесь работа тоже идет по всем фронтам. Однако только ужесточением уголовного законодательства проблему не решить – нужно "подключать" и другие варианты. В данном случае – ограничение въезда", – подытожил Эдуард Полетаев.

16 мая глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы".

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