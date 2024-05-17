Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Обеспечение нацбезопасности: почему и как совершенствуется миграционное законодательство, рассказал политолог

Тени , фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 20:21 Фото: unsplash
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, касающийся вопросов миграции населения. Политолог Эдуард Полетаев рассказал Zakon.kz, какое значение для страны имеют меры, принимаемые в данной сфере.

По мнению Полетаева, вопросы совершенствования государственной миграционной политики очень актуальны для Казахстана.

"Эта работа имеет комплексный характер. Миграционная проблематика затрагивает интересы как населения, так и государства, плюс она связана с угрозами национальной безопасности. Миграционная политика Казахстана направлена на минимизацию рисков и максимизацию возможных выгод. Если рассматривать вопросы выгоды, стоит обратить внимание на то же введение визы для обладателей востребованных профессий", – говорит эксперт.

Вообще миграция – социальный процесс, который может иметь значительные последствия в политическом плане, продолжает политолог. Оттого на него обращается особое внимание.

"Например, в странах Западной Европы миграционная политика – вы знаете, там нашествие мигрантов продолжается не один год – чуть ли не основная тема в предвыборной борьбе. Нередко побеждают политики крайне правого толка, которые призывают более жестко регулировать миграционные процессы. Поскольку это отражается на состоянии общества, к власти приходят более радикальные силы. Это уже показатель того, что к миграционному законодательству нужно серьезно относиться".

Говоря конкретно о нашей республике, Эдуард Полетаев проанализировал недавнюю встречу главы государства с министром внутренних дел Ержаном Саденовым, после которой на сайте Акорды появилась следующая информация: с начала года в страну въехали 4,2 млн иностранцев и выехали порядка 4 млн.

"Куда делись 200 тыс.? Скорее всего, остались в Казахстане, а это серьезно, это население целого областного центра. Что с этими людьми будет? Надолго ли они останутся? Для чего приехали? Это все должно находиться под контролем, чтобы не было эксцессов. Если в 2023 году приехали 9,2 млн, в этом могут приехать более 10 млн. А это уже половина населения нашей страны", – отметил собеседник.

Не последнюю роль в текущей государственной политике играют проблемы терроризма и экстремизма, особенно в свете недавних трагических событий в соседней России.

"Кто подозреваемые в деле о теракте в "Крокус Сити Холле"? Мигранты. И "соседи" уже говорят об ужесточении законодательства".Эдуард Полетаев

Затронул политолог и остросоциальную тему преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

"Здесь работа тоже идет по всем фронтам. Однако только ужесточением уголовного законодательства проблему не решить – нужно "подключать" и другие варианты. В данном случае – ограничение въезда", – подытожил Эдуард Полетаев.

16 мая глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы".

Законом:

  • установлена уголовная ответственность за порчу систем видеонаблюдения в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах, изоляторах временного содержания;
  • для лиц, переселяющихся в регионы, определенные правительством, предусмотрено предоставление земельных участков для ведения крестьянского или фермерского хозяйства;
  • предусмотрено предоставление материальной помощи переселенцам и членам их семей в качестве государственной поддержки в виде субсидий на переезд, возмещения расходов по найму жилья, оплаты коммунальных услуг, а также сертификатов экономической мобильности;
  • предусмотрены новые основания для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве Казахстана, такие как совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, незнание государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции Казахстана, нашей истории в объеме, определяемом уполномоченным органом в области науки и высшего образования;
  • введены инвесторская многократная виза и виза для обладателей востребованных профессий, которые предоставляют право получения разрешения на постоянное проживание в Казахстане;
  • установлен запрет на въезд в нашу страну лицам, причастным к экстремистской или террористической организации, имеющим рецидив преступлений, занимающим лидирующее положение в организованной группе (преступной организации), совершившим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также тяжкое или особо тяжкое преступление в Казахстане и переданным в страну своего гражданства на основании международных договоров.

Читайте также

один день с казахстанским связистом
Соединяя людей: один день из жизни связиста
Пустой класс, пустые классы, школьный кабинет, школа, дистанционное обучение, удаленная учеба, удаленка
Летняя подработка для подростков: неочевидные виды заработка, центры трудовой мобильности и безопасность
Рукопись Абая, международный день музеев
Редкий сборник стихов Абая и его книжный шкаф хранятся в Кызылординской области
Ирина Мишура
Токаев Касым-Жомарт Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Изменились правила прохождение медосмотра
В Казахстане изменились правила прохождения медицинских осмотров
Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею
Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею
Вода из России продолжает прибывать в Казахстан – что творится на водохранилищах
Вода из России продолжает прибывать в Казахстан – что творится на водохранилищах
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: