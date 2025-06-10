Почему Токаев отправил в отставку министра обороны – комментарий политолога
По словам эксперта, за последние месяцы Министерство обороны неоднократно становилось объектом общественной критики. В информационном пространстве обсуждались случаи гибели военнослужащих, вопросы морально-психологического климата в частях, а также резонансные действия сотрудников военкоматов в ходе весенней призывной кампании. В ряде регионов фиксировались случаи принудительного вручения повесток в общественных местах, что вызвало негативную реакцию со стороны гражданского общества.
"Дополнительным источником критики стал контракт на закупку бронетехники, вызвавший вопросы относительно целесообразности и прозрачности принимаемых решений. Также в медиа активно обсуждалась частная сторона жизни министра, что, по мнению экспертов, могло способствовать росту общественного внимания к персоне Жаксылыкова", – считает Полетаев.
По мнению политолога, контекст отставки министра также может быть наложен на историю его предшественника, освобожденного от должности в январе 2022 года и впоследствии осужденного. Тогда президент Токаев открыто критиковал действия Министерства обороны, подчеркнув, что армия не была задействована эффективно в критический момент, и стране пришлось обратиться за внешней поддержкой.
"Особое внимание вызвало и подписание Плана военного сотрудничества между Министерствами обороны Казахстана, Великобритании и Северной Ирландии на 2025-2026 годы. Несмотря на его формально нейтральный характер – в том числе обучение, языковая подготовка и миротворческое взаимодействие — подписание соглашения вызвало бурную реакцию в экспертной и общественно-политической среде. Учитывая текущую международную обстановку и союзнические обязательства Казахстана в рамках ОДКБ, включая партнерство с Российской Федерацией, данное соглашение могло быть воспринято неоднозначно", – добавил политолог.
По мнению Полетаева, в условиях геополитической турбулентности и высокой чувствительности внешнеполитических решений любые подобные действия требуют глубокой профессиональной оценки и взвешенности. Реакция на подписание соглашения показала, что даже ограниченные формально документы могут иметь значительные имиджевые последствия, как на внешнем контуре, так и внутри страны.
Ранее сообщалось, что Токаев принял нового министра обороны Даурена Косанова.