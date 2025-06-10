Почему Токаев отправил в отставку министра обороны – комментарий политолога

8 июня 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев освободил Руслана Жаксылыкова от должности министра обороны. Политолог Эдуард Полетаев, комментируя это кадровое решение, обозначил ряд возможных факторов, которые могли повлиять на отставку главы ведомства, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта, за последние месяцы Министерство обороны неоднократно становилось объектом общественной критики. В информационном пространстве обсуждались случаи гибели военнослужащих, вопросы морально-психологического климата в частях, а также резонансные действия сотрудников военкоматов в ходе весенней призывной кампании. В ряде регионов фиксировались случаи принудительного вручения повесток в общественных местах, что вызвало негативную реакцию со стороны гражданского общества.

"Дополнительным источником критики стал контракт на закупку бронетехники, вызвавший вопросы относительно целесообразности и прозрачности принимаемых решений. Также в медиа активно обсуждалась частная сторона жизни министра, что, по мнению экспертов, могло способствовать росту общественного внимания к персоне Жаксылыкова", – считает Полетаев.

По мнению политолога, контекст отставки министра также может быть наложен на историю его предшественника, освобожденного от должности в январе 2022 года и впоследствии осужденного. Тогда президент Токаев открыто критиковал действия Министерства обороны, подчеркнув, что армия не была задействована эффективно в критический момент, и стране пришлось обратиться за внешней поддержкой.

"Особое внимание вызвало и подписание Плана военного сотрудничества между Министерствами обороны Казахстана, Великобритании и Северной Ирландии на 2025-2026 годы. Несмотря на его формально нейтральный характер – в том числе обучение, языковая подготовка и миротворческое взаимодействие — подписание соглашения вызвало бурную реакцию в экспертной и общественно-политической среде. Учитывая текущую международную обстановку и союзнические обязательства Казахстана в рамках ОДКБ, включая партнерство с Российской Федерацией, данное соглашение могло быть воспринято неоднозначно", – добавил политолог.

По мнению Полетаева, в условиях геополитической турбулентности и высокой чувствительности внешнеполитических решений любые подобные действия требуют глубокой профессиональной оценки и взвешенности. Реакция на подписание соглашения показала, что даже ограниченные формально документы могут иметь значительные имиджевые последствия, как на внешнем контуре, так и внутри страны.

Ранее сообщалось, что Токаев принял нового министра обороны Даурена Косанова.

