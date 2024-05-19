"Перестал принимать препараты и умер в мучениях": казахстанка рассказала, как ее брат умер от СПИДа

Ежегодно в третье воскресенье мая проводится Всемирный день памяти умерших от СПИДа. Эта дата призывает всю мировую общественность привлечь внимание людей с положительным статусом ВИЧ, а также предотвратить новые случаи передачи болезни.

Ведь многие до сих пор не знают, что ВИЧ и СПИД – это не одно и то же. О том, как можно предотвратить болезнь и какие условия созданы для пациентов, разбирался корреспондент Zakon.kz.

"Не думайте, что вас это не коснется, от ВИЧ нет страховки ни у кого" – история женщины, чей брат умер от СПИДа

50-летняя Алена (имя и возраст изменены по просьбе героини) потеряла своего брата несколько лет назад. Дмитрий скончался от СПИДа. Женщина решилась на откровенное интервью и рассказывает, что этим она хочет заставить людей больше узнать о болезни, которая во всем мире пока в списке неизлечимых.

"Думаю, он знал о ВИЧ-инфекции, так как это был образованный, начитанный, любознательный человек. И поначалу он принял решение бороться с ВИЧ, так как миру известны факты, когда люди с этим вирусом создавали пары, при медикаментозной поддержке жили десятки лет, рожали здоровых детей, очень успешно занимались наукой и искусством. Но из-за определенных обстоятельств Дмитрий сломался через 8 лет после начала лечения, перестал принимать препараты и следить за здоровьем и умер в мучениях", – рассказывает Алена.

Свою историю Алена начинает с семейного рассказа. 30 лет назад их мама, серьезно заболев, решила рассказать Дмитрию тайну, о которой на тот момент знала только она. Оказалось, что Дима – приемный сын. Мама Алены в юности была беременна в законном браке, но малыш ее умер при родах, а как раз в этот же день родила мальчика женщина, не желавшая забирать домой младенца. Мать Алены приняла решение забрать этого мальчика в свою семью.

"Это наш семейный сериал. Дмитрию на тот момент было 24 года, мама ожидала, что он отнесется к новости спокойно, ведь он вырос уже, и все мы его очень любим. Но брат чуть не сошел с ума: он не спал ночами, думая о чем-то своем, подолгу рассматривал фотографии из семейного альбома. Спрашивал начавшую вдруг поправляться маму (несмотря на то, что диагноз давал мало шансов), зачем ей вообще нужно было все это говорить. Молчала двадцать с лишним лет, ну, и молчала бы дальше. В конце концов, брат заявил, что уезжает жить в другой город, потому что не хочет ходить по улицам нашего родного городка, зная, что, возможно, по ним ходит и женщина, бросившая его, новорожденного. И Дмитрий уехал от нас далеко и навсегда", – рассказала героиня статьи корреспонденту Zakon.kz.

Переехав, Дмитрий устроил новую жизнь. У него обнаружилась крепкая коммерческая жилка: он арендовал мини-маркет, салон красоты, создал клининговую фирму, управлялся с бизнесом, руководил десятками работников. Всего два года прожив в съемном жилье, Дмитрий купил три однокомнатных квартиры подряд, как говорится, сделал вложения. Он женился на портнихе, организовал для жены небольшое ателье, приглашал своих родных в гости – посмотреть на его жизнь. Несмотря на это, рассказывает Алена, она чувствовала, что Дмитрий уже не тот. А потом он вовсе перестал общаться с родными.

"Дмитрию захотелось узнать, какого роду-племени он на самом деле, какой национальности его генетические родители, и он пошел к гадалке. Та ему наговорила, что он сын выходцев из Таджикистана или Ирана. И брат ушел в себя. Сначала. Затем он стал искать знакомств "со своими", у него появилась какая-то сомнительная компания, которая его подсадила на иглу. Жена Татьяна с Дмитрием развелась, как только заметила, что он принимает наркотики. Далее, это мы знаем с ее же, Татьяниных слов, под откос у него пошел и бизнес. Он закрыл все фирмы, около года бездельничал. Но жить на что-то надо было, и Дмитрий через рекрутинговую фирму договорился о работе вахтой за Полярным кругом. Для трудоустройства требовались медсправки, в том числе о ВИЧ-статусе. Так брат узнал, что у него вирус иммунодефицита человека", – делится историей Алена.

Изменилась ли жизнь Дмитрия после того, как он узнал о своем ВИЧ-статусе, Алена точно сказать не может. Известно, что ее брат старательно лечился в СПИД-центре и путешествовал автостопом, чтобы успеть увидеть мир. Однако случилось неладное, и он погряз в наркобизнесе. Выяснилось, что мужчина хотел заработать на препарат, который бы помог пациентам с положительным ВИЧ-статусом остановить развитие вируса.

"А умер он в тюрьме, куда попал за распространение наркотиков. Его бывшая супруга рассказывала, что в интернете он нашел фирму, которая обещала остановить развитие вируса больным с положительным ВИЧ-статусом какими-то препаратами из хрящей рыб и трав, и эти лекарства очень дорого стоили. Мы предполагаем, что наркоторговлей брат занялся, чтобы заработать на них деньги. Смерть Димы стала жестоким уроком для всей нашей семьи. Берегите близких. Не делайте им больно, помогайте тогда, когда помощь действительно очень нужна. Мы обычная скромная казахстанская семья, в которой до истории с Дмитрием не было трагедий. И, кстати, никто из нас не имел достаточно информации о ВИЧ, пока это не случилось с братом. Сейчас мы знаем о нем почти все. Жизнь заставила поинтересоваться", – завершила свою историю Алена.

Шокирующая статистика и чем отличается ВИЧ от СПИДа

По последним данным, в Казахстане проживает около 34 тысяч человек с ВИЧ, 1887 из них проживают в Шымкенте. Заместитель главного врача Центра по профилактике и борьбе со СПИД Шымкента рассказывает, что СПИД – конечная стадия ВИЧ-инфекции. По словам Ербола Есиркепова, ВИЧ поражает различные клетки тела человека, в первую очередь – иммунную систему. Пока ВИЧ не перешел в стадию СПИДа, инфицированный человек может чувствовать себя хорошо, выглядеть здоровым и даже не подозревать, что заражен и является при этом вирусоносителем, говорит врач.

"ВИЧ-инфекция течет медленно и почти бессимптомно. В течение многих лет – от 5 до 15 лет – она может никак не тревожить человека. Бывает и так, что первые признаки могут появиться на ранней стадии, а затем исчезнуть и больше не беспокоить носителя инфекции на протяжении длительного времени. Также первые симптомы ВИЧ легко спутать с признаками других заболеваний, что может вводить в заблуждение. На первом этапе это может быть боль в горле, повышение температуры, болезненность кожи, суставов, костей, озноб, лихорадка, одновременно увеличиваются шейные лимфоузлы, могут проявляться высыпания на коже разного рода", – объясняет Ербол Есиркепов, заместитель главного врача Центра по профилактике и борьбе со СПИД Шымкента.

Казахстан активно принимает участие в борьбе с ВИЧ, следуя протоколам и рекомендациям ВОЗ. Также наша страна присоединилась к глобальному партнерству по искоренению стигмы и дискриминации, связанных с ВИЧ. На сегодняшний день для лечения инфекции применяются препараты, которые пока не способны удалить вирус из организма, поэтому нет возможности полного излечения, но эти препараты позволяют снизить количество вируса в крови настолько, чтобы человек стал менее опасным в плане распространения инфекции, сохранил качество и увеличил продолжительность жизни.

"Если вести здоровый образ жизни, отучиться от вредных привычек, то для окружающих ВИЧ-инфицированный не будет представлять опасность. Диагностика и лечение инфекции проводятся в организациях здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции. В Казахстане государство предлагает для лечения таким пациентам динамическое наблюдение. Кроме того, обеспечение антиретровирусными препаратами проводится в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. В динамическое наблюдение входит проведение лабораторных исследований, консультации узких специалистов. Для получения вышеуказанных услуг не требуются отчисления в ОСМС", – рассказывает замглавврача Центра по профилактике и борьбе со СПИД Шымкента.

Стигма и дискриминация

Общество по сей день может предвзято относиться к людям с ВИЧ-статусом. Люди боятся заразиться вирусом при рукопожатии, объятии или воздушно-капельным путем. Некоторые и вовсе избегают общения с ВИЧ-положительными.

Все эти стереотипы замглавврача Центра по профилактике и борьбе со СПИД Шымкента опровергает. По словам Ербола Есиркепова, ученые давно доказали, что инфекцией можно заразиться только при половом контакте, переливании крови от зараженного ВИЧ-донора или же от зараженной беременной женщины ее будущему ребенку. При регулярной терапии пути передачи инфекции будут значительно малы. Специалист также рекомендует регулярно проверять свой ВИЧ-статус.

"Рекомендуем регулярно проходить тестирование на ВИЧ. Каждый уважающий себя человек должен знать свой ВИЧ-статус. Этот тест должен стать таким же рутинным, обычным, как например, общий анализ крови. Жители Шымкента имеют право на бесплатное тестирование на ВИЧ в поликлиниках по месту жительства, в кабинетах анонимного тестирования и консультирования или в Центрах по профилактике и борьбе со СПИДом. Необходимо помнить, что образование антител к ВИЧ в организме человека происходит постепенно, существует так называемый период "серонегативного окна", который в среднем составляет до 3 месяцев. То есть при стандартном методе тестирования сразу после заражения антитела могут не определиться. Этот момент необходимо помнить и в зависимости от степени рискового поведения повторить тестирование через 3 или 6 месяцев", – предупредил Ербол Есиркепов.

Ербол Есиркепов также рассказывает, что ВИЧ-инфицированные люди чаще всего скрывают свой статус. Выяснилось, что есть и такие случаи, когда люди с положительным статусом вступают в половой контакт со здоровым человеком. В Шымкенте был зафиксирован один случай скрытия статуса. Муж решил не говорить о положительном тесте своей супруге. Зафиксированы и смерти людей от СПИДа.

С начала 2024 года в Шымкенте в результате болезни один человек умер. Врачи говорят, что он поздно обратился за медицинской помощью. Они также напоминают, что жить при положительном ВИЧ-статусе можно, главное – вовремя его выявить и начать терапию, пока не поздно.

"На сегодняшний день профилактика ВИЧ-инфекции относится к самым действенным способам борьбы с опасной болезнью. Ученые всего мира делают все возможное, чтобы в ближайшее время было разработано эффективное средство против ВИЧ. И хотя некоторые успехи в этой области есть, вакцина от инфекции пока не изобретена. Поэтому профилактика ВИЧ — это надежный и гарантированный способ защиты от инфекции, и результаты его зависят от поведения каждого человека. В Шымкенте Центром СПИД практикуется доконтактная и постконтактная профилактика ВИЧ – это прием антиретровирусных препаратов ВИЧ-отрицательным человеком с целью снижения рисков передачи ВИЧ при незащищенном сексе и контактах с кровью. Лекарства предоставляются бесплатно, по всем вопросам можно обратиться в Центр по профилактике ВИЧ-инфекции", – пояснил замглавврача Центра по профилактике и борьбе со СПИД Шымкента.

По данным Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД, Казахстан, по оценкам ВОЗ, относится к странам с низким уровнем распространенности ВИЧ-инфекции. На сегодняшний день в Казахстане проживают около 34 тысяч человек с положительным статусом. Наибольшее количество людей, живущих с ВИЧ, зафиксировано в Алматы, Карагандинской области и ВКО. В ведомстве говорят, что в Карагандинской области и ВКО это связано с тем, что в данных регионах регистрация случаев ВИЧ идет с 1987 года. В Алматы это связано с большой миграцией населения.

По законодательству Казахстана люди, живущие с ВИЧ, должны говорить о своем статусе партнерам. В противном случае за это предусмотрено наказание. Так, например, в октябре 2023 года стало известно, что житель Темиртау намеренно заражал своих подруг инфекцией. Суд приговорил мужчину к реальному сроку. Однако с вердиктом судьи осужденный не согласился и решил обжаловать его. Только апелляционная инстанция не согласилась с ним и оставила приговор суда первой инстанции в силе.

Отметим, что в мире существует еще одна дата, связанная со СПИДом. Ежегодно 1 декабря весь мир отмечает День борьбы со СПИДом, провозглашенный Всемирной организацией здравоохранения.