Никаких противоречий: политический аналитик оценил итоги визита Токаева в Турцию

По приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана глава Казахстана 17 апреля прибыл в Анталью для участия в Анталийском дипломатическом форуме. Политический аналитик Ильяс Бактыгалиев подвел итоги визита, сообщает Zakon.kz.

– Как Вы считаете, в чем значимость данного приглашения и визита в целом?

– Для начала надо отметить, что еще 24 марта в ходе телефонного разговора Эрдоган лично пригласил Токаева принять участие в форуме и это приглашение было принято. Прямо перед визитом 15 апреля в Астане Токаев провел встречу с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом, на которой Турция была вновь прямо обозначена как стратегический партнер Казахстана. Тогда же было подтверждено, что уже 14 мая ожидается государственный визит Эрдогана в Казахстан, в рамках которого запланированы заседание Совета стратегического сотрудничества и подписание новых соглашений. Отчасти поэтому на этот визит стоит смотреть как на часть достаточно интенсивной серии запланированных двусторонних коммуникаций, крайне значимой для обеих стран.

В тот же день, 15 апреля, в Астане состоялось 14-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Казахстана и Турции под председательством Олжаса Бектенова и Джевдета Йылмаза. На переговорах был рассмотрен широкий круг направлений, включающий как насущные инвестиции в промышленность, так и цифровизацию и искусственный интеллект.

По официальным данным правительства Казахстана, в 2025 году товарооборот между двумя странами вырос на 9%, казахстанский экспорт увеличился более чем на 17,7% и достиг 3,9 млрд долларов, а общий объем турецких инвестиций в экономику Казахстана за двадцать лет превысил 6 млрд долларов. Были отмечены 98 запущенных инвестиционных проектов на 4 млрд долларов и 50 проектов на 3,9 млрд долларов, находящихся в стадии реализации.

Все это позволяет говорить о том, что политические отношения между нашими странами стремятся во все большую экономическую интеграцию.

– А как Вы оцениваете непосредственно выступление главы государства на форуме?

– Само выступление Токаева в Анталье уже по традиции органично вписалось в текущую внешнеполитическую линию, которую Казахстан проводит в последние годы. На панельной сессии, модератором которой выступил бывший министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, президент Казахстана особо отметил вклад Эрдогана и подчеркнул, что Казахстан и Турция способны сыграть значительную позитивную роль в решении наиболее острых проблем региона. Далее глава государства сделал акцент на необходимости стратегической сдержанности, ответственности в вопросах международной безопасности и реформирования ООН, прямо назвав Совет Безопасности главным элементом, требующим преобразования.

Одновременно он подчеркнул позитивную роль "средних держав", к числу которых, разумеется, относятся Казахстан и Турция, напомнив, что именно такие государства нередко демонстрируют более высокий уровень ответственности в глобальных процессах.

В дальнейшей части выступления Касым-Жомарт Токаев связал тему международной безопасности с вопросом институциональной дееспособности глобальных структур. По его оценке, региональные конфликты уже перестали оставаться локальными и приобрели глобальное измерение, тогда как ООН, сохраняя универсальный и незаменимый статус, одновременно сталкивается с затяжным кризисом эффективности. Была отмечена тенденция смещения ключевых переговорных процессов за пределы площадки ООН.

Отдельная часть выступления была посвящена ситуации на Ближнем Востоке и, в частности, конфликту вокруг Ирана.

Токаев подчеркнул, что фокус международных обсуждений должен смещаться от вторичных последствий к первопричине кризиса, обозначив в качестве центральной темы переговоров вопрос распространения ядерных технологий и ядерного оружия. При этом он напомнил, что Казахстан выразил солидарность со странами Залива и призвал стороны к стратегической сдержанности и прекращению военных действий.

В экономической части выступления президент отметил, что, несмотря на общее ощущение нестабильности, мировая торговля продолжает расти. Так, по приведенной им оценке, в прошлом году рост составил 2,5%. Следовательно, в центре внимания, по его логике, должен находиться не тезис о полном разрушении глобальных экономических связей, а проблема качества и содержания международной торговли в условиях усиливающейся геополитической напряженности.

Наконец, Токаев затронул вопрос более широкого обновления архитектуры международных институтов. Он указал на необходимость повышения эффективности и авторитета ООН, обратил внимание на наличие в Уставе организации устаревших категорий и предложил учитывать влияние искусственного интеллекта на деятельность международных структур.

– Какими Вам видятся отношения Казахстана и Турции в ближайшей перспективе?

– Возвращаясь к этому вопросу, важно отметить, что с 2022 года в наших двусторонних отношениях начало происходить по-настоящему масштабное возрождение. Тогда, в мае упомянутого года, Токаев и Эрдоган договорились вывести отношения на уровень расширенного стратегического партнерства, а в октябре в Астане подтвердили курс на дальнейшее углубление уже в этом новом статусе. После турецкий вектор для нас окончательно перестал быть преимущественно гуманитарно-культурным, а стал более институциональным.

Заработал устойчивый формат Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, а в повестке закрепились торговля, инвестиции, транспорт, энергетика и аграрное взаимодействие. Уже в 2023 году Токаев называл Турцию "самым близким и надежным стратегическим партнером" Казахстана, напомнив о более чем 4 тыс. компаний с турецким капиталом в стране и отметив товарооборот в 6,3 млрд долларов. В 2024 году Акорда отдельно фиксировала поступательное развитие отношений по всему спектру двусторонней и многосторонней повестки.

Сейчас позитивная динамика сохраняется. Таким же позитивным видится и прогноз на ближайшие годы. С высокой вероятностью связи будут дальше усиливаться, прежде всего по линии Среднего коридора, промышленной кооперации и торговли, поскольку именно эти направления уже имеют очевидные успехи.

Впереди ждет подготовка к предстоящему визиту Эрдогана уже в нашу страну в мае текущего года, где, судя по всему, будет сформирован новый крупный пакет экономических договоренностей. По крайней мере на это уже намекают итоги упомянутого 14-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое накануне провели Олжас Бектенов и вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.