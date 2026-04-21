Дама за штурвалом: как алматинка спасает людей на самолете санавиации

Пожалуй, самая большая удача – устроиться на работу своей мечты. Эта цель достигнута алматинкой Инкар Мейрамбековой – она пилот санавиации. Zakon.kz узнал, как девушке удалось реализовать себя в редкой и престижной профессии.

28-летняя алматинка рассказала, что в ее семье никто никогда не работал в небе. Решение стать пилотом она приняла в 17 лет. Хотя тогда не до конца осознавала масштаб этой профессии. Зато сейчас ни капельки не жалеет о сделанном выборе.

"Мое решение стать пилотом было спонтанным. В 10-м классе папа спросил, какую профессию я хочу выбрать. Сначала я думала о фармацевтике – мне нравилась химия, но я понимала, что это будет очень долгий путь обучения. Так как я училась в физико-математическом лицее №39, выбрала физику. Примерно в то же время узнала об авиации, и профессия пилота показалась мне необычной и захватывающей". Инкар Мейрамбекова

Девушка поступила в Академию гражданской авиации. Сразу после первого полета поняла, что быть пилотом – это ее.

"В потоке нас было около 70 студентов – будущих пилотов. Кроме меня в группе была еще одна девочка. В 2017 году, мне тогда было всего 20 лет, была первая наша практическая тренировка. По правилам студентов допускают к самостоятельному полету после 13 часов. Я приехала на аэродром. Инструктор закончил свои полеты с другими студентами. Я думала, полечу с ним. Он спрашивает: "Готова одна?". Я замешкалась, но коротко ответила: "Да". Я морально не была готова, в шоке. Я просто взяла и полетела. Ощущения были просто невероятные, больше концентрации было. Прекрасная погода. Я приземлилась, вышла. Инструктор говорит: "Поздравляю". Инкар Мейрамбекова

Алматинка призналась, что ее карьерный путь был долгим и сложным, ей не сразу удалось найти работу по душе. Однако все же повезло – узнала о хорошей вакансии и сразу подала свое резюме. В настоящее время она работает вторым пилотом в санитарной авиации, выполняет медицинские рейсы по Казахстану.

"После академии получила лицензию пилота. Сначала я устроилась в авиационный центр Караганды, потом перешла в аэропорт Алматы. Но и там у меня не сложилось, я уволилась и семь месяцев сидела без работы. Но отец вновь напомнил мне про мои мечты, и я твердо знала, что быть пилотом – это мое. Я подавалась во все авиакомпании, так попала в свою. Первый год летала на двухдвигательном самолете, занималась охраной леса, следила за ситуацией, чтобы избежать пожаров в окрестностях Алматы. После появилась вакансия в санавиации, я прошла все этапы проверок и оказалась здесь. В первую очередь благодаря поддержке родителей, которые верили в меня и направляли даже в моменты, когда мне было сложно. Во-вторых, благодаря моему терпению, дисциплине и искренней любви к авиации". Инкар Мейрамбекова

Ни для кого не секрет, что эта профессия раньше считалась мужской, однако казахстанки меняют эту картину. Сейчас она становится более доступной, и все больше представителей прекрасного пола выбирают авиацию.

"Доверие в экипаже строится на профессионализме и подготовке. В наши дни женщины-пилоты воспринимаются наравне с коллегами-мужчинами. Я встречаю и лично знаю нескольких милых коллег из разных городов Казахстана. На мой взгляд, пол не играет значения, самое главное, пилот должен сохранять спокойствие в любой ситуации, уметь быстро принимать решения, работать в команде и постоянно совершенствовать свои знания. И конечно, любить свое дело". Инкар Мейрамбекова

Сейчас девушка летает на Pilatus PC-12. Это однодвигательный турбовинтовой самолет швейцарского производства. В стандартной комплектации рассчитан примерно на девять пассажиров.

"Самолет отличается надежностью и экономичностью. Мы выполняем рейсы по территории Казахстана, между аэропортами крупных городов. В экипаже всегда два пилота – командир воздушного судна и второй пилот. У пилота санавиации нет четкого расписания полетов, все вылеты у нас экстренные. За 30 минут я должна собраться и приехать в аэропорт. Моя летная нагрузка составляет в среднем от 20 часов в месяц, поэтому серьезного негативного влияния я не ощущаю. Конечно, как и в любой профессии, важно соблюдать режим отдыха и заботиться о своем здоровье". Инкар Мейрамбекова

Собеседница поделилась плюсами и минусами своей профессии.

"Для меня преимущество в том, что есть возможность помогать людям, особенно в санитарной авиации. Также возможность наблюдать за тем, насколько удивителен мир. С высоты открываются потрясающие виды: облака, закаты и рассветы, огни ночных городов, горные массивы и бескрайние степи. В небе я испытываю чувство ответственности, сосредоточенности и одновременно наслаждение от процесса и невероятных видов. Особенно приятно осознавать, насколько ты свободна. Минусом для меня стало сложное трудоустройство. А так страха управлять самолетом у меня не было. Турбулентность встречается достаточно часто – это естественное атмосферное явление. В авиации крайне важно сохранять спокойствие и ясный ум – именно этому нас обучают. На текущем месте работы с серьезными экстренными ситуациями я не сталкивалась". Инкар Мейрамбекова

У алматинки интересно получается вести соцсети, где она делится не только своей жизнью, но и профессиональным опытом.

"Я рассказываю о работе пилота, делюсь опытом в авиации, показываю свою повседневную жизнь, стиль, спорт и полезные находки. Руководство относится спокойно. Главное – соблюдать правила безопасности и не разглашать служебную информацию. Идея вести блог возникала несколько раз. Я начинала, не видела быстрых результатов и прекращала. Со временем поняла, что важно делать это не ради цифр, а ради смысла и удовольствия от процесса. Не ожидала быстрого роста, но рада, что мой контент находит отклик, и планирую дальше делиться опытом и мотивировать других". Инкар Мейрамбекова

Инкар Мейрамбекова дала совет молодым, которые мечтают о профессии пилота.

"Если вы хотите стать пилотом – сначала убедитесь, что действительно любите авиацию. Это непростой путь, поэтому страсть играет огромную роль. Уделяйте внимание математике и физике, улучшайте английский язык – это международный язык авиации. Будьте дисциплинированными и готовыми к постоянному обучению. Не бойтесь трудностей – они формируют характер. И самое главное – верьте в себя и не сдавайтесь на пути к своей мечте". Инкар Мейрамбекова

В будущем героиня намерена стать командиром воздушного судна, продолжать развиваться в профессии, создать семью и путешествовать.