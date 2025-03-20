Казахская порода собак тазы под угрозой исчезновения, заявила сенатор

Сенатор Бибигуль Жексенбай 20 марта 2025 года в своем депутатском запросе подняла проблему сохранения и защиты казахской породы собак тазы, сообщает Zakon.kz.

Она попросила принять срочные меры для предотвращения бесконтрольного вывоза тазы за границу, защиты ее генофонда и запрета скрещивания с другими породами собак. Сенатор отметила, что во многих странах национальные породы собак находятся под государственной охраной. В Японии, Турции и Туркменистане действуют ограничения на экспорт акита-ину, кангалов и алабаев, что позволяет сохранить их чистоту. По мнению Бибигуль Жексенбай, Казахстан также должен внедрить аналогичные механизмы защиты.

"Казахская борзая тазы – уникальная порода собак, сформировавшаяся на протяжении тысячелетий в казахской степи. Она является не только частью культурного наследия, но и важным символом национальной идентичности. Сегодня существуют серьезные риски потери чистокровных тазы из-за их скрещивания с другими породами и вывоза за границу без контроля. Чтобы предотвратить это, необходимо внести изменения в законодательство. Казахстан должен ввести строгие меры: либо полностью запретить экспорт тазы, либо обязать получать специальное разрешение от государственных органов", – заявила Бибигуль Жексенбай.

Она выступает за усиление контроля за разведением и регистрацией породы. Для продвижения казахской тазы как мирового бренда целесообразно регулярно проводить традиционный международный фестиваль "Кансонар", а также рассмотреть возможность съемок художественного фильма по мотивам произведения Мухтара Магауина "Смерть тазы", предложила Бибигуль Жексенбай.

Помимо этого, сенатор предложила пересмотреть дату празднования дня тазы и тобета. Перенос с сентября на первую неделю ноября в период традиционного начала охотничьего сезона позволит усилить культурную значимость праздника и укрепить его связь с историческими традициями, резюмировала она.

15 января 2025 года сообщалось, что Национальный институт интеллектуальной собственности Qazpatent запатентовал казахскую тазы.

