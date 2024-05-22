Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

‎30 мая казахстанцев бесплатно проконсультируют известные юристы и госорганы в рамках акции "Народный юрист"

общенациональная акция народный юрист в Казахстане , фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 16:13 Фото: Zakon.kz
В городах и населенных пунктах Казахстана стартует широкомасштабная общенациональная акция "Народный юрист". Ведущие эксперты всех отраслей права предоставят населению бесплатные консультации по всем интересующим вопросам, сообщает Zakon.kz.

В рамках республиканской акции "Народный юрист" любой желающий в городах и поселках страны сможет получить бесплатную юридическую консультацию и напрямую обратиться к представителям государственных органов. 

Акция направлена на повышение правовой грамотности населения и оказание бесплатной юридической помощи гражданам. В мероприятии "Народный юрист" примут участие известные казахстанские адвокаты, нотариусы, судьи, прокуроры, следователи, судебные исполнители, полицейские, сотрудники Антикора, юстиции, налоговых органов, Управления регистрации недвижимости и многие другие. Организаторы рекомендуют взять на встречу с экспертами и госорганами документы по интересующему делу, чтобы вам могли дать более полные и качественные рекомендации.

Республиканская акция "Народный юрист" одновременно стартует во всех крупных городах и населенных пунктах Казахстана.

Пройдя по ссылке, вы найдете адрес, где вас проконсультируют специалисты.

Народный юрист, республиканская акция, консультация граждан юристами и госорганами, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 16:13

Фото: prg.kz

География проведения "Народного юриста" расширяется с каждым годом. Помимо крупных городов, ежегодно к акции присоединяются другие населенные пункты – райцентры, аулы и села во всех областях страны.

С 2016 года в акции приняли участие более 8 тыс. экспертов и представителей государственных органов, принимающих решения. Консультации получили свыше 165 тыс. обратившихся за правовой помощью человек.

Мероприятие пройдет при поддержке Правительства РК, организаторами выступают Агентство РК по противодействию коррупции, Министерство юстиции РК, сетевое издание Zakon.kz, информационная система "Параграф", Республиканская коллегия адвокатов, органы государственной власти, лучшие юристы и адвокаты Казахстана

Стоит отметить, что все консультации в рамках республиканской акции "Народный юрист" оказываются  абсолютно бесплатно. Это вклад в развитие гражданского общества, оказание юридической помощи и повышение правовой грамотности казахстанцев. 

А для тех, кто не сможет посетить акцию, Zakon.kz запустил специальный чат-бот. С помощью него будет принят ваш вопрос к специалисту. Но прежде чем его задать, обязательно укажите свой город. 

Читайте также

зал Национального центра тестирования, ЕНТ
ЕНТ-2024: что делать, если абитуриент не сдал итоговое тестирование
Тазы и Тобет: Что мешает разведению национальных пород собак и как спасти их от исчезновения
Казахский бренд тазы и тобет: что мешает разведению национальных пород собак и как спасти их от исчезновения
Интервью
Председательство Казахстана в ШОС не проходит буднично – эксперт
Оксана Житникова
Казахстан 2024 год Народный юрист Акция "Народный юрист"
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
ЕНТ, центр тестирования, ученики, школьники, экзамены, компьютеры, выпускной класс, выпускники, тестирование, тесты
Единый экзамен по казахскому языку: какие будут последствия для не сдавших его учеников
ДГД Алматы, декларирование, мобильные переводы, налоги
Проверка мобильных переводов и декларирование: специальное заявление ДГД Алматы
Что известно о строительстве самого большого моста в Казахстане
Что известно о строительстве самого большого моста в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: