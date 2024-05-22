‎30 мая казахстанцев бесплатно проконсультируют известные юристы и госорганы в рамках акции "Народный юрист"

В городах и населенных пунктах Казахстана стартует широкомасштабная общенациональная акция "Народный юрист". Ведущие эксперты всех отраслей права предоставят населению бесплатные консультации по всем интересующим вопросам, сообщает Zakon.kz.

В рамках республиканской акции "Народный юрист" любой желающий в городах и поселках страны сможет получить бесплатную юридическую консультацию и напрямую обратиться к представителям государственных органов.

Акция направлена на повышение правовой грамотности населения и оказание бесплатной юридической помощи гражданам. В мероприятии "Народный юрист" примут участие известные казахстанские адвокаты, нотариусы, судьи, прокуроры, следователи, судебные исполнители, полицейские, сотрудники Антикора, юстиции, налоговых органов, Управления регистрации недвижимости и многие другие. Организаторы рекомендуют взять на встречу с экспертами и госорганами документы по интересующему делу, чтобы вам могли дать более полные и качественные рекомендации.

Республиканская акция "Народный юрист" одновременно стартует во всех крупных городах и населенных пунктах Казахстана.



Пройдя по ссылке, вы найдете адрес, где вас проконсультируют специалисты.

Фото: prg.kz

География проведения "Народного юриста" расширяется с каждым годом. Помимо крупных городов, ежегодно к акции присоединяются другие населенные пункты – райцентры, аулы и села во всех областях страны.



С 2016 года в акции приняли участие более 8 тыс. экспертов и представителей государственных органов, принимающих решения. Консультации получили свыше 165 тыс. обратившихся за правовой помощью человек.



Мероприятие пройдет при поддержке Правительства РК, организаторами выступают Агентство РК по противодействию коррупции, Министерство юстиции РК, сетевое издание Zakon.kz, информационная система "Параграф", Республиканская коллегия адвокатов, органы государственной власти, лучшие юристы и адвокаты Казахстана

Стоит отметить, что все консультации в рамках республиканской акции "Народный юрист" оказываются абсолютно бесплатно. Это вклад в развитие гражданского общества, оказание юридической помощи и повышение правовой грамотности казахстанцев.

А для тех, кто не сможет посетить акцию, Zakon.kz запустил специальный чат-бот. С помощью него будет принят ваш вопрос к специалисту. Но прежде чем его задать, обязательно укажите свой город.