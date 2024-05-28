Бесплатные консультации в рамках акции "Народный юрист" проведут для казахстанцев известные юристы и госорганы

Широкомасштабная республиканская акция "Народный юрист" пройдет 30 мая одновременно во всех городах и населенных пунктах страны. Ведущие эксперты всех отраслей права проведут прием граждан и предоставят ответы на все интересующие вопросы, сообщает Zakon.kz.

Любой желающий сможет получить бесплатную юридическую консультацию и напрямую обратиться к представителям государственных органов. Прием граждан не ограничивается по времени, он будет идти до последнего посетителя.

На акции будут профессиональные юристы, среди которых опытные авторитетные адвокаты, нотариусы, прокуроры. Также можно рассказать о своей проблеме следователям, судебным исполнителям, полицейским, сотрудникам по работе с несовершеннолетними, юстиции, миграционной полиции, банковскому омбудсмену. Прием будут вести представители НПО и госорганов, занимающие ответственные руководящие должности.

Вход свободный. Для получения более полных и точных рекомендаций необходимо принести с собой документы по интересующему вас делу.

30 мая республиканская акция "Народный юрист" стартует во всех городах и населенных пунктах Казахстана.

Каждый житель страны сможет бесплатно получить консультацию специалистов. Адреса мест, где будет проводиться акция, можно найти по ссылке.

В городах республиканского значения проконсультироваться со специалистами можно по следующим адресам:

Астана

Дворец школьников им. Аль-Фараби: пр. Бауыржана Момышулы, д. 5.

(начало в 17:00)

Алматы

Caspian University (Каспийский университет): пр. Достык, д. 85а.

Университет им. Кунаева: ул. Курмангазы 107.

(начало в 17:00)

Шымкент

Арбат: ул. Бейбитшилик, д. 4-6.

(начало в 16:00)

Мероприятие пройдет при поддержке Правительства РК, организаторами выступают Агентство РК по противодействию коррупции, Министерство юстиции РК, сетевое издание Zakon.kz, информационная система "Параграф", Республиканская коллегия адвокатов, органы государственной власти, лучшие юристы и адвокаты Казахстана.

Организаторы еще раз напоминают, что все консультации в рамках республиканской акции "Народный юрист" оказываются абсолютно бесплатно. Это вклад в развитие гражданского общества, оказание юридической помощи и повышение правовой грамотности казахстанцев.

А для тех, кто не сможет посетить акцию, Zakon.kz запустил специальный чат-бот. С помощью него принимаются вопросы к специалистам от граждан. Но прежде чем его задать, обязательно укажите свой город.

Уже поступило огромное количество интересующей казахстанцев информации, которую обрабатывают специалисты.

Вопросы у граждан самые разные. Кому-то необходима консультация по гражданскому делу, кому-то – по уголовному. У многих казахстанцев неразрешенные моменты по жилищному законодательству, а кого-то вопросы по трудовому, банковскому, земельному, налоговому законодательству. Кого-то интересуют вопросы семейно-брачных отношений, кого-то – наследство, недвижимость, спорные моменты по штрафам, получению образования, кредитованию, кибербуллингу и т.д. Зачастую люди не знают, как защититься в случае возникновения правового конфликта, с чего следует начать, и здесь помощь "Народного юриста" неоценима.

Не упустите возможность до 30 мая задать профессионалам свой вопрос в чат-бот, на которой обязательно найдется компетентный ответ.