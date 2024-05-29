Казахские невесты: алматинка смастерила сотни кукол в саукеле и камзоле

Казахская национальная одежда удивляет своим богатым разнообразием, уникальной красотой и неповторимыми мотивами. Ею должен восторгаться весь мир. Zakon.kz расскажет о мастерице, которая с гордостью создает барби-казашек.

У жительницы Алматы Гульнары Хамза поистине богатое воображение, золотые руки и железное терпение. Буквально за 10 дней она способна сшить для барби авторское платье. Особенность одеяния в том, что это казахский национальный наряд для молодой невесты. Саукеле, койлек и камзол украшены перьями, бисером и другими драгоценными камнями.

Фото: из личного архива Гульнары Хамза

Сама автор вспоминает, что все началось с обычного желания порадовать близких необычным подарком.

"У меня дочка училась за границей, мне надо было везти сувенир. Я начала искать красивую куклу казашку. Ничего интересного в магазинах не нашла. С этой же проблемой столкнулась через пять лет, когда снова собралась за рубеж, но в этот раз в гости к внучке. Тогда решила, что сама смастерю для нее казахскую куклу. У меня были ткани, использовала их. Заодно для красоты разукрасила наряд камушками", – поделилась собеседница.

Процесс оказался настолько увлекательным, что алматинка решила повторить. А там даже не заметила, как пристрастилась, и ее уже невозможно было остановить.

"Я начала изучать, как это делается. Потому что по образованию я инженер летательных аппаратов. В детстве я шила для своих кукол одежду, поэтому мне это было знакомо. Стала изучать виды и технику вышивок, как обрабатывать ткань. А потом осознала, что могу и других вдохновить своим рукоделием. Подготовила первую партию. Две сразу забрали в Италию, а шесть кукол выкупил один бизнесмен. Дело пошло хорошо", – вспоминает мастерица.

Фото: из личного архива Гульнары Хамза

Почему именно казахские красавицы, Гульнара Хамза признается, что в ее генах заложена любовь к национальным традициям.

"Костюмы других народов тоже прекрасны. Но казахский наряд еще не массово популяризован. Я хотела проявить гордость за нашу национальную одежду. Эти элементы культуры должны разлетаться по миру, хотя меня просят смастерить костюмы других народов. Но я еще не насытилась своими традициями", – подчеркнула горожанка.

Также рукодельница рассказала, почему ее героини – юные невесты, а не, например, девочки или бабушки.

"Барби всегда в тренде. Они, как модели, на них очень красиво сидят наши костюмы. Другие куклы немного крупные, платья на них не так смотрятся. Конечно, можно под любую куклу адаптировать одежду. Например, недавно я сделала одну куклу в кимешек, то есть это замужняя женщина. Она уехала в Австралию. А чтобы создавать возрастные куклы, проблема заключается в поиске материала. Мне приходится своих кукол покупать в Китае. Потому что у них более азиатские черты лица. Это обычные заводские барби. Беру небольшую партию. Выбор на нашем рынке не так велик, чтобы я могла выбирать. Приходится работать с тем, что есть", – говорит Гульнара Хамза.

Фото: из личного архива Гульнары Хамза

Часто покупатели, замечая кропотливый труд, советуют мастеру взять себе помощников. Однако она против. Отмечает, что в каждый образ вкладывает душу и любовь.

"Помощник с таким же успехом может создавать свои куклы. Какой ему смысл пришивать эти бусы и прославлять меня? Я же, занимаясь хобби, изучаю историю, смотрю, как одевались наши предки. Хоть и основа платья для меня, как холст, я начинаю на нем творить. Но сама общая концепция сохраняется в классическом виде. Я ее не осовремениваю, потому что это исторический сувенир", – считает жительница Алматы.

За пять лет Гульнара Хамза перевоплотила более 100 кукол. Ее работы оцениваются в 200-300 долларов.

"Это просто хобби, занимаюсь куклами только в свободное время, которого у меня не так много. Приятно, что ими интересуются. Они уже разлетелись по 20 странам. Последняя кукла отправилась в Сан-Франциско, туда бабушка повезла подарок внучке. Закупают разные посольства, особенно перед Наурызом. Даже обращались представители первых лиц нашего государства, по пять кукол покупали своим дочерям". Гульнара Хамза

Фото: из личного архива Гульнары Хамза

Несмотря на спрос, мастерица поделилась грустной историей. В прошлом году она пыталась выйти на рынок. Для этого приложила немало усилий, чтобы масштабировать свой бренд и открыть небольшой цех. Обратилась в один из фондов с просьбой выделить 2,5 млн тенге для закупа оборудования. Однако не смогла заинтересовать их. Хотя, учитывая развитие туризма, барби-казашки могли бы многое поведать об истории и культуре Казахстана.