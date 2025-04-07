Рисую нитями: алматинка создает удивительные казахские картины

Простые сюжеты, но невероятно трудоемкий процесс. Радужные картины с казахскими мотивами способны удивить и даже озадачить каждого. Все дело в том, что Балжан Жаксылык из Алматы рисует с помощью нитей. Zakon.kz расскажет, как художница усовершенствовала необычную технику.

Балжан Жаксылык рисует на протяжении почти 30 лет, девять из которых она посвятила нитяной графике.

"С трех лет рисую. Сначала был кружок, далее художественная школа, Академия искусств. Я все время занималась художеством, ни о чем другом даже не задумывалась. В 2016 году я просто захотела изобразить одну картину именно из нитей. Рылась в интернете, наткнулась на технику нитяная графика, изонить и стринг-арт". Балжан Жаксылык

Больше всего девушке приглянулся метод индейского племени. Она изучила его, адаптировала под себя и начала мастерить.

"Так как это делалось в Мексике, у них совершенно другие нити – тонкие, вместо клея они используют пчелиный воск, дощечки. И смысл картин другой – более религиозный и духовный. Каждая ниточка у них что-то значит и является оберегом". Балжан Жаксылык

А вот работы Балжан теплые, о семейных ценностях, окрашены в самые яркие и насыщенные цвета. Хотя свои радужные картины автор называет простыми, сам процесс их создания достаточно трудоемкий.

"Это очень долгая и муторная работа. Процесс требует времени и усидчивости. Из-за того, что сидишь целыми днями, жутко устает спина". Балжан Жаксылык

Творенье создается на одном дыхании и в среднем за неделю. Правда, все зависит от сложности рисунка и его размера. К примеру, заказ 220 на 120 метров мастерица создавала два месяца.

"Работаю в домашней обстановке. На дощечке рисую, обвожу изображение клеем и сажаю на него обычную пряжу". Балжан Жаксылык

Любимые мотивы автора: чаепитие, объятия и семейное счастье. Также обязательный элемент – казахские орнаменты. Примечательно, что многие ее сюжеты реальные.

"Вдохновляют меня семейные воспоминания, истории людей. В моих картинах нет ничего сложного. В них каждый узнает свою семью. Специально национальный стиль я не выбирала, такие сюжеты складываются из жизни. Даже если говорить об орнаментах – в детстве я часто их видела на корпешках, одежде бабушки. То есть что я вижу, то и изображаю. Много реальных историй. Например, картина "Счастье". На ней за дастарханом сидят дети, бабушка и дедушка. Эту идею мне предложил заказчик. Обычно я рисовала одного персонажа. А мужчина попросил нарисовать всю его семью. Его жена была в положении и ждала пятого ребенка. Но он долго не забирал заказ, пока не родила его супруга. Когда я выложила это творчество в соцсети, оно стало очень популярным, мне посыпались заказы с такой тематикой, и до сих пор у меня заказывают работы с акцентом на сплочение семьи". Балжан Жаксылык

У художницы свыше 173 тыс. подписчиков в Instagram. Среди них много желающих обучиться нитяной графике.

"У нас в стране художников, работающих в этой технике, я еще не встречала. В частности, их много в США. Аудитория часто интересуется, какими нитками пользуюсь, я подсказываю. Они просят организовать курсы или мастер-классы, вот думаю заняться этим". Балжан Жаксылык

Спрос на необычные произведения растет, признается алматинка. У талантливой художницы есть клиенты даже из других государств. К примеру, 10 апреля она отправит одну из работ в Калифорнию. А в Саудовской Аравии у девушки огромное число поклонников, которые отмечают, что казахский орнамент схож с их узорами.

Материал по теме Горный козел, танцующий на барабане: житель Тараза воссоздал забытый тюркский инструмент

Художница добавила, что когда-то мечтала провести персональную выставку, а сейчас она больше работает для своего удовольствия. Безусловно, с каждой картины черпая вдохновение.