Курсы для автоледи: многодетная алматинка рушит стереотипы о женщинах-водителях

Профессия инструктора по вождению, казалось бы, мужская. Однако учитывая, что за рулем все чаще можно встретить и автоледи, женщины уверенно покоряют дороги даже в этом амплуа. Zakon.kz выяснил, почему к представительницам прекрасного пола в автошколе нужен особый подход.

38-летняя Гаухар Маратқызы – любимая жена и многодетная мама, которая воспитывает четверых сыновей. Она родом из Жамбылской области, в настоящее время живет в Алматы. По профессии она бухгалтер, долгие годы работала в сфере торговли. Однако страсть к вождению привела Гаухар в автошколу, причем в качестве не курсанта, а инструктора. А вождению она учит исключительно представительниц прекрасного пола.

"Со школьной скамьи мечтала стать водителем. Всегда представляла, что езжу уверенно на любимом автомобиле. Внимательно наблюдала, как ездят опытные водители. Придавала значение каждому маневру и запоминала. В 19 лет просто села за руль и поехала в город. Совсем ничего не боялась, наоборот, получала удовольствие от вождения". Гаухар Маратқызы

Мало у кого идеальная история вождения, считает Гаухар Маратқызы, – она тоже не стала исключением и даже дважды попадала в аварию. Но это ее не сломило – напротив, она решила не только извлечь уроки, но и делиться опытом с другими.

"О произошедших ДТП я не жалею, тогда виной была моя невнимательность. Но это сделало из меня более опытного водителя. Я не хочу, чтобы эти ошибки повторили другие, наверное, поэтому стала инструктором. Хотя пришла к этому постепенно. Много ездила и часто замечала страхи женщин за рулем. А когда знакомые доверились мне, я спокойно объясняла им сложные моменты. Помогая им, поняла, что хочу заниматься этим профессионально". Гаухар Маратқызы

За пять лет инструктор помогла большому числу автоледи перебороть свой страх, неуверенность и строго соблюдать ПДД.

"С женщинами мне особенно комфортно работать, потому что понимаю их психологию. Мой подход во многом основан на личном опыте, постоянной практике и наблюдениях за ученицами. Обычно приходят ко мне уже с водительскими правами, но признаются, что боятся самостоятельно водить. Конечно, есть и те, кто с нуля знакомится с автомобилем. Еще в последнее время чаще стала принимать водителей после ДТП. В этой работе главное не только отличное знание ПДД, хорошая практика, но и психологическая поддержка. Я по натуре чувствительный человек и знаю, какие искренние слова подобрать в этот момент. Планирую в ближайшее время пройти обучение на психолога, чтобы стать дипломированным специалистом и иметь официальное подтверждение своей квалификации". Гаухар Маратқызы

Инструктор отмечает, что на дороге до сих пор встречается стереотип, что если за рулем женщина – значит, она неопытная или плохо водит. Иногда мужчины начинают сигналить, подрезать или агрессивнее реагировать на ошибку.

"Я считаю, что дело не в поле. Есть хорошие и плохие водители как среди мужчин, так и среди женщин. Главное – знания, опыт, внимательность и уважение к другим участникам дорожного движения. Вождение легче дается тем, кто не боится ответственности, умеет принимать решения и отвечать за свои ошибки. А тем, кто по жизни более тревожный, неуверенный и боится рисковать, обучение может даваться дольше. Не потому, что они хуже водят, а потому, что им сначала нужно побороть внутренний страх и поверить в себя. Я бы не сказала, что у автоледи есть какое-то особое преимущество за рулем, но они более внимательные, осторожные и стараются строго соблюдать правила". Гаухар Маратқызы

Каждому новичку важно учиться вождению прежде всего для самостоятельности и уверенности в себе, рекомендует собеседница.

"После получения прав очень важно хотя бы первое время ездить с инструктором. Раньше было намного легче, но сейчас очень большой поток машин на дорогах и всюду камеры. Теорию можно выучить самостоятельно, но дорога – это практика, где нужно уметь быстро принимать решения и прогнозировать ситуации. Самостоятельно человек тоже со временем научится, но с инструктором этот путь намного безопаснее и спокойнее. Он сразу видит ошибки, объясняет их и помогает выработать правильные привычки. Я всегда говорю своим ученицам: права – это только начало, а настоящий водитель формируется именно на дороге". Гаухар Маратқызы

Материал по теме Как выбрать подержанный автомобиль в Казахстане: пошаговая инструкция

Машина – не роскошь, а удобство и свобода прежде всего для женщины: отвезти детей, поехать по делам, не зависеть от кого-то, считает Гаухар Маратқызы. Она советует: