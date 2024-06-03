Пострадавших во время паводков атбасарцев переселят в новые дома до конца 2024 года

Атбасарский район является одним из самых паводкоопасных в Акмолинской области. За последние 15 лет его топило около десяти раз. Однако паводки 2024 года побили все антирекорды по своей разрушительности. Когда и куда переселят пострадавших атбасарцев, узнал корреспондент Zakon.kz.

Первая волна паводков пришла в Атбасар 11 апреля 2024 года. Уже на следующий день в районе объявили режим ЧС. Масштабы наводнения беспрерывно увеличивались на протяжении четырех суток. В район тогда направили дополнительные силы МЧС.





От большой воды пострадали 375 домов. Сегодня сами жители приходят к выводу, что огромная доля потерянного имущества – результат сопротивления и недоверия к местным властям.

"Я сам спасатель в прошлом. Такой подготовки и работы никогда не было. Еще за месяц до паводков нас предупреждали, буквально уговаривали эвакуировать скот и самим покинуть дома. Но, конечно, каждый был уверен, что именно их беда обойдет стороной. И я думал так же. Когда уведомляли последний раз, за ночь до произошедшего, мы согласились отправить домашних животных в эвакопункты, а сами остались. На следующий вечер пили чай, как вдруг стала резко прибывать вода с двух сторон. Это был просто огромный поток! Уровень достиг примерно двух метров над землей", – рассказал руководитель водоспасательной станции в отставке Есен Мусажанов.

Фото: Zakon.kz / Рамиль Дусумов

Совсем недавно мужчина вернулся в свою квартиру. До этого останавливался у родственников.



"Нам обещают, что уже в августе мы заедем в новую квартиру. С большой надеждой ждем этого дня. Хочется уже забыть про эти проблемы", – добавил собеседник.

Фото: Zakon.kz / Рамиль Дусумов

Есен Ануарбекович живет в Атбасаре с 2000 года. И сам каждый год был на передовой, спасал земляков от наводнений.

"Я уверен – госорганы сделали все, что было возможно, и даже больше. Как говорится, все было в ведении одной лишь небесной канцелярии. А количество гуманитарной помощи нас в хорошем смысле потрясло. На полгода вперед обеспечили питанием, одеждой и домашней утварью", – отметил пенсионер.

Но некоторые атбасарцы до сих пор не хотят покидать кров, даже с перспективой получения новой квартиры.

"Я не планирую переезжать. Я привыкла жить на земле, здесь мои цветы. Поэтому от получения новой квартиры я отказалась. Соседи все уезжают, а я не хочу. Прошу лишь, чтобы мне разрешили построить дом выше на моем участке. С ремонтом мне помогают, выделили деньги, отправили специалистов. Больше мне ничего не надо", – отметила местная жительница Надежда Белимова.

Женщина отказалась оставить дом и в самый пик паводков.

"Я жила в своей теплице во дворе. Не могла и не хотела оставлять рассаду. Нужно было топить теплицу, присматривать за цветами. Это мой хлеб", – поделилась предпринимательница.

Фото: Zakon.kz/Рамиль Дусумов

Наталья Степашкина, как и ее земляки, была уверена, что большая вода до них не дойдет. Она живет в районе города с символичным названием "Лондон". По ее словам, их затопило впервые за 28 лет. Почти сразу Наталья с супругом узнали, что дом больше не пригоден для жизни.



"Такое отчаяние было. Мы только в 2023 году провели ремонт на 6 млн и тут ты видишь, как твой дом рушится на глазах. В первую очередь, конечно же, кинулись спасать свою живность – кур, кошек, собак. Успели вывезти бытовую технику. Сами поселились у родственников. Не было представления, куда мы пойдем. Но вот месяц назад акимат сказал, что мы можем подыскивать сами себе недвижимость, а они оплатят 7 млн. Так и сделали. Теперь обживаемся потихоньку. Еще ждем компенсации за пострадавшую мебель. Конечно, я счастлива, я не ожидала, что так быстро нам помогут. Государство нас не бросило, чиновники постоянно с нами на связи. Прямо жить захотелось", – поделилась счастливая обладательница нового дома Наталья Степашкина.

Фото: Zakon.kz / Рамиль Дусумов

Фото: Zakon.kz / Рамиль Дусумов

В районном акимате уверяют, что разрешение долгоиграющей проблемы с новым жильем для пострадавших от паводков – уже на финишной прямой .

"38 семей уже приобрели дома. Выбирали сами. Мы со своей стороны подсказывали, в каком районе стоит выбрать, но последнее слово за собственниками", – рассказал председатель комиссии по возмещению ущерба Адиль Шайкенов.

В августе в Атбасарском районе завершится строительство двух стоквартирных домов. Это значит, что еще 200 семей станут обладателями нового жилья взамен старого. А до конца 2024 года власти обещают сдать здесь еще один 100-квартирный дом.

Пострадавшие строения демонтируют. Более того, жителям разрешили самостоятельно разобрать дома. Они смогут использовать эти материалы для хозпостроек или других нужд.

А на месте пострадавших домов и вблизи красной зоны запретили строительство жилых строений, чтобы избежать потопов и потерь в будущем.