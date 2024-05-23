Стало известно, когда пострадавшим от паводков жителям Кульсары построят новые дома

В Оперативном штабе по чрезвычайным ситуациям Атырауской области сегодня, 23 мая 2024 года, заявили, что строительство домов для пострадавших от паводков в Кульсары завершится осенью, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, в настоящее время строительные компании начали подготовку к заливке фундамента 80 частных домов.

"Первые 80 домов в микрорайоне Болашак города Кульсары будут построены за счет средств общественного фонда "Қазақстан халқына", – уточнили в оперштабе.

Как рассказал руководитель Управления строительства Атырауской области Нурберген Кусайынов, сегодня в работах по выравниванию грунта задействовано 20 единиц спецтехники трех подрядных организаций и 30 рабочих.

"В настоящее время параллельно строительству фундамента начаты работы по прокладке дорожной инфраструктуры к новому микрорайону. Остальные инженерные коммуникации сюда уже подведены", – рассказал Нурберген Кусайынов.

В рамках меморандума, подписанного с акиматом Атырауской области, местный исполнительный орган обеспечил выделение земельных участков для строительства новых домов, учитывая их неподверженность подтоплениям, а также контроль за качеством строительных работ с соблюдением сроков и технических требований.

15 мая 2024 года жители Кульсары собрались у акимата Жылыойского района. К ним приезжал аким Атырауской области, который объяснил, почему суммы выплат пострадавшим от паводков различаются. 22 мая кульсаринцы освободили площадь перед акиматом.