Казахстан занял третье место в рейтинге автоимпортеров в Россию

Антироссийские санкции больно ударили по автопрому РФ. Может ли Казахстан воспользоваться ситуацией, нарастить производство и, следовательно, экспорт автомобилей в Россию - в материале Zakon.kz.

Российский автопром в период санкций оказался в числе главных аутсайдеров среди отраслей экономики. По оценке аналитиков Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), падение составило порядка 11% по сравнению с 2019 годом. Меньше всего пострадали предприятия, работавшие с государственными заказами. Это железнодорожное машиностроение, авиа- и судостроение, военная техника.

По состоянию на конец 2023 года половина автомобильных заводов в России все еще простаивала после введения жестких санкций двумя годами ранее. Издание "Коммерсантъ" отмечало, что экономические ограничения привели к остановке производства почти на всех заводах. Однако выпуск российских моделей в скором времени возобновился.

Из России в 2022-м году ушли: Mercedes-Benz, Audi, BMW, Cadillac, Lexus, Volkswagen, Toyota, Renault. Почти все локализованные производства иностранных компаний были приобретены местными инвесторами, но вернуться к производству машин на этих заводах удалось лишь в некоторых случаях.

К февралю 2022 года в РФ функционировал 21 автозавод. Десять из них находились под контролем производителей из стран, позже признанных недружественными. В 2022 году санкции также остановили поставку автокомпонентов из западных стран и Южной Кореи.

В начале 2024 года в очередной пакет санкций США включили несколько российских компаний, работающих в автопроме. В так называемый SDN-лист попали премиальный автомобильный бренд Aurus, Государственный научный центр ФГУП "НАМИ", а также Lada Auto.

Новый пакет санкций, по мнению экспертов, повлияет и на работу бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге. Так, ООО "Автозавод Санкт-Петербург" планирует выпускать автомобильный бренд под названием XCITE. Владельцем площадки после ухода Nissan стал сначала ФГУП "НАМИ". Затем полноправным владельцем бывшего завода Nissan Manufacturing Rus стало АО "АвтоВАЗ".

После попадания компании под очередную волну санкций предприятие отказалось от идеи выпуска на заводе модели Lada X-Cross 5, которая оказалась копией китайского автомобиля FAW Bestune T77. Вместо этого создание бренда XCITE поручили ООО "Автозавод Санкт-Петербург". Тем не менее прослеживается прямая связь завода с АвтоВАЗом.

Сейчас российский автопром серьезно зависит от китайских поставщиков компонентов и даже материалов. При этом напомним, что Россия остается для Китая первым экспортным рынком для поставок автомобилей. Так, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в 2023 году экспорт собранных в КНР автомобилей в Россию составил около 800 тыс. единиц. Лидером по поставкам стала компания Chery. Продажи китайских машин в Россию выросли за год как минимум в пять раз. На втором месте по объемам импорта оказалась Мексика.

О том, что западные санкции в отношении России создали большие рыночные возможности для китайского автомобильного сектора, а именно производителей машин с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), на днях писало и агентство Bloomberg.

По оценкам Bloomberg Economics, в 2023 году 58% прироста китайского экспорта автомобилей с ДВС пришлось на Россию — как за счет двусторонней торговли, так и за счет перевалки через другие страны.

"Санкции стали спасательным кругом для китайского автомобильного сектора ДВС, который страдает от снижения внутреннего спроса и избытка производственных мощностей больше, чем производители электромобилей. Резкий рост импорта автомобилей с ДВС из Китая помог России стабилизировать экономику и снизить инфляцию после того, как большинство иностранных брендов ушли с рынка или прекратили экспорт, а отечественное автопроизводство в России пошло на спад. Китайско-российские экономические связи укрепляются, и, вероятно, ничто так не свидетельствует об этом, как автомобили. Способность китайских автопроизводителей заменить западные бренды в России ослабила влияние санкций. Российский рынок также помогает китайским автомобильным брендам стать более конкурентоспособными на международном уровне. Несмотря на то, что все в мире зациклились на электромобилях Китая, его автомобильный сектор ДВС по-прежнему остается крупным, а экспорт растет — во многом благодаря России и санкциям", ― отмечает Bloomberg.

Агентство пишет, что Китай быстро превратился из нетто-импортера автомобилей в нетто-экспортера. Электромобили — предмет озабоченности правительств США и ЕС — являются важной частью этого перехода. Но на традиционные автомобили с ДВС приходится почти такая же доля китайского автомобильного экспорта, который увеличился с 2021 года.

При этом российские потребители стали покупать меньше новых автомобилей: количество покупок сократилось с 1,7 млн в 2021 году до примерно 937 тысяч в 2023 году. Но они также скорректировались, переключившись почти исключительно на отечественные и китайские бренды. На европейские, японские, южнокорейские и американские автомобильные бренды приходилось 67% продаж в 2021 году, но к 2023 году их совокупная доля практически сошла на нет. Доля китайских брендов выросла с 7% в 2021 году до 48% в 2023 году.

Сокращение производства привело к закономерному удорожанию отечественных авто. Россияне стали массово использовать "серые" схемы ввоза подержанных машин. В итоге с 1 апреля 2024 года правительство РФ ввело ряд мер, которые делают невыгодным "серый" импорт автомобилей через страны ЕАЭС. Значительная часть параллельного импорта в 2023 году шла именно по теневым каналам, что позволяло перекупщикам предлагать модели дешевле, чем у официальных дилеров.

Также таможенная служба РФ намерена взыскивать разницу в платежах с уже зарегистрированных в России машин. Теперь автомобили, растаможенные по "серым" схемам, хотя и смогут пересекать границу России, но к их утилизационному сбору приплюсуют всю разницу в пошлинах, акцизах и НДС. Кроме того, при вычислении правильной российской пошлины учтут среднестатистическую стоимость автомобиля, что исключит занижение цены. Подобная схема прописана в постановлении правительства РФ от 13 февраля 2024 года.

Отдельный пункт касается электромобилей: с 1 апреля импортер обязан предоставлять декларацию на любую электрическую машину (включая последовательные гибриды). Это уточнение необходимо, поскольку в странах ЕАЭС (кроме России) действует беспошлинный ввоз электромобилей и декларация оформляется не всегда. В России она становится обязательным документом для электромобилей и последовательных гибридов.

Ситуация, сложившаяся на российском авторынке, может стать благоприятной отправной точкой для казахстанского автопрома. Официальный казахстанский рынок новых автомобилей в 2023 году установил абсолютный рекорд: за 12 месяцев дилеры реализовали 198 686 автомобилей, включая легкую коммерческую технику. Согласно подсчетам Казахстанского автомобильного союза (КАС), цифры минувшего года на 60,2% превышают результаты 2022-го. При этом 70,7% всех проданных машин было собрано в Казахстане.

Вместе с тем, по данным КАС, с января по ноябрь 2023 года казахстанские заводы выпустили 136 909 единиц транспортных средств на общую сумму 1,65 трлн тенге. Основной объем пришелся на легковые автомобили ― 124 491 единиц (+37,6%). Производство грузовиков по итогам 11 месяцев выросло на 21,7% ― 8 201 единиц. Кроме того, выпущен 2 621 автобус (+134%), 1 056 прицепов и полуприцепов и 540 единиц прочей специализированной техники.

По данным российского агентства "Автостат", в РФ за 12 месяцев прошлого года было импортировано 706 тысяч новых легковых автомобилей (возрастом до трех лет). В декабре в Россию завезли свыше 78 тысяч новых авто. Лидером здесь является Китай ― на его долю пришлось 76,1% от общего объема импорта. Второе место занял Кыргызстан с 17,4%, третье ― Казахстан с долей в 2,2% (чуть более 1700 автомобилей).

По большому счету у Казахстана есть все шансы потеснить в этом рейтинге Кыргызстан, а российский рынок с готовностью "заберет" новые автомобили. Для этого Казахстану необходимо наращивать собственное производство и выстраивать разветвленную сеть официальных дилеров в России.