Рыбакина заняла третье место в мировом рейтинге

Мировой рейтинг лучших теннисисток планеты, которые проиграли матчи с провальным счетом 0:6 или 1:6, составили аналитики. Первая ракетка Казахстана оказалась в списке на третьем месте, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет канал "Элита Большого Тенниса", Елена Рыбакина в прошедшем сезоне трижды проигрывала с указанным счетом. Такой результат стал третьим в мировом рейтинге звезд корта.

Уступила в рейтинге лучшая казахстанская теннисистка беларуской спортсменке Арине Соболенко, которая проиграла за сезон два раза и Иге Швентек из Польши, которая уступила встречу с провальным счетом только единажды за сезоне.

Ранее стало известно, что первая ракетка Казахстана среди женщин Елена Рыбакина в Дубае (ОАЭ) начала подготовку к сезону 2024 года. Лучшая теннисистка страны опубликовала видео с тренировки на своей странице в Instagram.