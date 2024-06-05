Свекровь и невестка: как не испортить взаимоотношения

Нередко в семьях проскальзывают обидные фразы: "свекровь – это вам не мама" или "сноха всем должна". Почему две самые любимые женщины одного мужчины порой превращаются в домашних воинов? На злободневные вопросы Zakon.kz ответила блогер Айгуль Надирова.

58-летняя Айгуль Надирова живет на два города – Астану и Алматы. Она предприниматель, коуч, ментор, наставник и блогер, пропагандирующий семейные ценности. Особенно пользователи Instagram знают ее как свекровь "золотой келин".

Все мы были снохами

Айгуль Надирова рано вышла замуж: в 18 лет ее засватали, а через год сыграли свадьбу. Ее избраннику было 23 года. Она с улыбкой вспоминает, что в начале семейной жизни из-за молодости совершала ошибки.

"Мама мужа одна воспитывала двух сыновей, она была в разводе. У меня была сильная связь со своей матерью. И после института я сразу шла в родительский дом, проводила там время. Так происходило на протяжении недели. Тогда моя свекровь по-доброму объяснила: "Айгуль, твой дом теперь здесь. Ты должна после учебы идти домой, готовить еду. Ты уже ушла из той семьи и создала свою". Она будто мне открыла глаза. Конечно, об этом должна была мне сказать родная мать, но я и ее понимаю, вырастить дочь и отдать ее в чужую семью – тоже ведь непросто". Айгуль Надирова

Свекровь блогера была строгой и справедливой. Также все продумывала наперед, это выражалось даже в подарках, которые она дарила.

"У нее дома появились сразу две снохи. Сначала женился младший ее сын, а потом мой супруг привел меня. Обе невестки были молодые: мне – 19 лет, жене деверя – 18. Мы были глупые, ничего не умели делать, избалованные. Свекровь прививала нам любовь к быту. То подарила мне вафельницу, то мясорубку, то кастрюлю. Я не всегда была рада таким подаркам, воротила нос. Но она дарила то, что мне понадобилось бы по хозяйству", – вспоминает ментор.

Айгуль Надирова признается, что любила и уважала женщину как маму мужа. Она к ней тоже с благодарностью относилась за семейный уют и внуков. Но все называлось своими именами: "свекровь" и "невестка".

"С первых дней я стала называть свекровь "мама". Часто на коуч-сессиях девочки заявляют: "Я не могу называть свою свекровь мамой, потому что у меня мама одна". Но это слово – обращение и уважение. Еще услышала: "Я не испытываю уважения к свекрови". Но надо быть благодарной ей за то, что она родила и воспитала сына, который стал спутником вашей жизни. И те или иные качества вашей свекрови вы увидите в своих детях. Поэтому критиковать ее – глупо. Учтите и тот факт, что мужчины, сами того не осознавая, чаще всего выбирают себе жен, чем-то похожих на свою маму", – поделилась наставник.

Не келин, а золото

У Айгуль Надировой 38-летний сын и 31-летняя дочь, которая живет в США.

"Мы с мужем 40 лет вместе. У моего сына трое детей. Вот уже 12 лет, как у меня есть невестка. С первого дня я называю ее золотая келин. У меня такой принцип жизни: во-первых, выбор любого человека нужно уважать, во-вторых, любая мать хочет, чтобы дети были счастливы. Если я вижу, что мой сын счастлив с этой девушкой, он ее любит, они находят общий язык, то я счастлива вдвойне. Я люблю ее за то, что она делает счастливым моего сына, родила нам внуков. Я любую ее полностью приняла, как только она переступила порог нашего дома. Она многих вещей не знала, ни готовить, ни убирать не умела. Однако у нас ни разу не было недопониманий. Наоборот, я увидела, что с ее приходом наша семья разрослась и становилась еще крепче", – сказала казахстанка.

Посты блогер ведет из жизненного опыта. Она подчеркивает, что никогда не была идеальной снохой и не требует этого от своей невестки.

"Я часто пишу посты о ней. Однажды подписчица мне написала: "Что она делает такого, что она "золотая"? Я столько всего делаю по сравнению с ней и даже "спасибо" не слышу". Я ответила, что моя келин может ни убираться, ни стираться, ни кушать готовить, она все равно у меня будет золотой. Потому что для меня это не главное. Мне важно наше общее видение. Если человеку кажется, что к ней не относятся с благодарностью, значит, у него неправильно расставлены приоритеты. Ничего идеального в мире нет. Должны быть простые семейные отношения. Когда говорят: "Вы ее полюбили, как дочь". Бывает, я с дочерью столько не общаюсь, сколько с невесткой", – пояснила свекровь.

Женщина считает, что каждый должен жить своей жизнью, быть самореализованным человеком, заниматься своей семьей, работой и интересами. Тогда у него не будет времени и повода пытаться переделать и подстроить другого человека под себя, что крайне неправильно.

"Каждый человек должен начинать с себя и заниматься собой. Мы никого не можем поменять и переделать. Нам никто не дает право на это, потому что каждый человек уникальный. Наши снохи не должны видеть трудности, которые испытывали мы. Часто я слышу от енешек: "Я в молодости воду таскала, на руках стиралась, печку топила. И моя келин так должна уметь". Почему она должна проживать все это, у нее совершенно другая жизнь". Айгуль Надирова

Традиции или современность?

Айгуль Надирова отметила, что в обществе видит разные семейные отношения. Но большинство из них ее настораживают. По ее словам, вроде бы в Казахстане сильные традиции, такие как уважение старших и взаимопомощь между поколениями. Однако, к сожалению, наша страна лидирует по разводам. И часто в этом винят свекровь.

"Мы становимся свидетелями требований: келин всем что-то должна. Она готовит, убирает, стирает. Это все делалось и до нее. Однако почему-то, когда она приходит в семью, свекровь и золовки начинают вешать на нее все дела, будто она прислуга. Одновременно меня удивляет позиция таких невест, которые вообще ничего не хотят делать дома. Вы все одна семья. А она держится прежде всего на поддержке друг друга". Жительница Астаны и Алматы

Наставник рекомендует молодым снохам не разрываться, чтобы успевать со всеми делами по дому, и не вгонять себя в депрессию.

"На каждый период жизни свои ценности. Сначала влиться в семью, выносить ребенка, родить ребенка, новорожденный не спит, слезы, сопли, потом первые шаги. В каждом этапе свои приоритеты. Посуда, дом, быт могут подождать. Если энергии на все хватает, можно заниматься. Но делать нужно так, как человеку комфортно, а не другим", – добавила женщина.

В семье главенствующую роль играет мужчина. Собеседница пояснила, что он должен быть опорой как для матери, так и для супруги. Осознавать ответственность и не быть инфантильным.

"Очень часто казахстанки жалуются на то, что свекрови вмешиваются в их жизнь. Нисколько не отрицаю, знаю такие семьи. Свекрови делают акцент: я тут хозяйка, все будет по-моему. К этой ситуации причастен и сын. Очень часто он приводит домой молодую жену и оставляет ее одну на маму. Считая, что мама покажет, какие в доме уставы. Закрыл глаза и уши, а мама властвует. Но он должен понимать, что уже взрослый мужчина, который взял ответственность за создание семьи и он опора для своей жены. Но много инфантильных парней, которые женятся, потому что пришло время и дома нужна невестка". Коуч

Нередко девушки заявляют: "Свекровь ревнует своего сына ко мне". По мнению спикера, видеть в келинке соперницу – глупость. Наоборот, нужно радоваться, что сын с женой живут в ладу.

"Ревность происходит из-за того, когда женщинам недостает внимания. Когда мама 24 на 7 влияла на своего сына, а тут появилась другая, которая внимание и заботу забирает себе. Я советую посвятить это высвободившееся время себе, заниматься тем, что душе угодно", – отметила наставник.

В таких ситуациях обычно жены ставят ультиматум: "Я или мама". Это тоже неверный шаг к укреплению семьи.

"Отношения, которые складываются между свекровью и невесткой, должны быть равными. Их объединяет общий мужчина, для одной – это сын, для другой – муж. И обе они одинаково важны для него. Когда девушки ставят выбор, это разрывает мужчину на части. До вас он все время жил с мамой, взять и оторвать его от нее – большая ошибка. Тут и родителям нужно понять, что, когда счастливы супруги, хорошо всем вокруг", – резюмировала Айгуль Надирова.

Наставник рекомендует женщинам не превращаться в домашних воинов, а, напротив, объединить усилия для создания уютной атмосферы, теплого гнездышка и местом, куда мужчины будут возвращаться с душевным спокойствием и большим удовольствием. Ведь счастливая семья и есть настоящее богатство. Народная мудрость гласит: умная свекровь приобретает дочь, а глупая – теряет сына.