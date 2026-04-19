Советы

Почему до сих пор нет мужских противозачаточных, объяснил врач

, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2026 16:19
Вопрос контрацепции по-прежнему в основном ложится на женщин, хотя тема планирования семьи касается обоих партнеров. Почему для мужчин до сих пор не создано надежных противозачаточных средств, объяснил врач. Подробнее – на Zakon.kz.

По словам уролога-андролога Алексея Бутова, главная сложность связана с физиологией. В организме мужчины ежедневно вырабатываются сотни миллионов сперматозоидов, поэтому даже при высокой эффективности препарата часть из них может сохранить способность к оплодотворению, пишет "Доктор Питер".

Кроме того, есть риск побочных эффектов. Гормональные средства могут снижать уровень тестостерона и, как следствие, влиять на потенцию.

При этом разработки в этой области продолжаются. В 2018 году в Национальном институте здравоохранения США создали гормональный гель на основе нестерона. Он подавляет выработку сперматозоидов, но при этом сохраняет уровень тестостерона. Сейчас препарат проходит финальные испытания.

Также ведется работа над негормональными таблетками, которые блокируют белки, участвующие в формировании сперматозоидов. Разработчики рассчитывают, что такие средства будут безопасными и эффективными.

Пока же у мужчин остаются только два варианта контрацепции – презервативы и вазэктомия. В первом случае защита зависит от правильного использования, но метод также снижает риск инфекций. Вазэктомия – это операция по перевязке семявыносящих протоков, которая считается обратимой, однако шансы на восстановление со временем уменьшаются.

Ранее сообщалось, что премию Breakthrough Prize 2026 года, известную как "Оскар науки", получили разработчики генной терапии, способной возвращать зрение.

Айсулу Омарова
