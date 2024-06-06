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Отдых с пользой: как работают пришкольные лагеря в Алматы

Отдых с пользой: как работают пришкольные лагеря в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 17:14 Фото: Zakon.kz
Лето – самая веселая пора для детей. В этом году пришкольные лагеря распахнули свои двери на две недели. Корреспондент Zakon.kz посмотрел, как отдыхают алматинские ребята.

В Алматы состоялся пресс-тур в пришкольные лагеря, в рамках которого заместитель акима города Асем Нусупова рассказала, что в этом году организован досуг 266 тыс. учеников с 1-го по 10-й классы.

"Лагеря открылись 27 мая и уже 7 июня завершат свою работу. В Алматы 215 школ, в них во всех работают пришкольные лагеря. Кроме того, только Дворец школьников охватит 900 детей, в первую очередь они из детского дома "Жануя", дети из социально уязвимых слоев населения, а также победители всевозможных конкурсов и соревнований. Они занимаются спортом, обучением, рукоделием, а также могут задуматься о будущей профессии. Для участников будут организованы экскурсии по стране. Мы хотим, чтобы они летом были заняты полезным делом, а не просто играли на улице".Асем Нусупова
Отдых с пользой: как работают пришкольные лагеря в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 17:14

Фото: Zakon.kz

Отдых с пользой: как работают пришкольные лагеря в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 17:14

Фото: Zakon.kz

Сначала журналистам показали уникальный, единственный в стране этнолагерь. Он находится при школе №57. По плану в нем должны были отдохнуть 100 детей, но по просьбе родителей их число сейчас увеличено до 150. Все они с 9:00 до 15:00 окунаются в казахские традиции. Занятия проходят в юрте. Ученики изучают виды орнаментов, шьют корпешки, играют в асыки и тогыз кумалак.

Отдых с пользой: как работают пришкольные лагеря в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 17:14

Фото: Zakon.kz

Отдых с пользой: как работают пришкольные лагеря в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 17:14

Фото: Zakon.kz

Дети признаются, что с увлечением учатся игре на домбре и кобызе, лепят глиняные вазы, пекут баурсаки и готовят курт. Соревнуются в эстафетах: на игрушечных лошадях организовывают зрелищное кыз куу, а также меряются силами в аркан тарту. И это лишь часть увлекательной программы.

"Такой проект реализуется впервые. Вообще в школе дети обучаются на русском языке, здесь представители разных национальностей. А здесь они углубляются в казахский язык. Цель этнолагеря – напомнить детям о богатых казахских традициях и обычаях, привить им патриотизм, наглядно показать, как жили наши предки. Ежедневно дети получают новые знания, напрямую соприкасаются к душе настоящего казаха. Дети даже говорят, что двух недель им не хватает, просят продления. Родители тоже очень рады такому полезному отдыху", – поделилась директор школы Гульбану Тауекелова.
Отдых с пользой: как работают пришкольные лагеря в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 17:14

Фото: Zakon.kz

Отдых с пользой: как работают пришкольные лагеря в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 17:14

Фото: Zakon.kz

Увлекательная и развлекательная форма преподавания приходится по душе и самим педагогам. Они отмечают, что это лето для них выдалось насыщенным и плодотворным.

"Дети занимаются в юрте, обстановка воссоздана до мелочей. Учителя казахского языка проводили урок, рассказывали деткам, что такое юрта, из чего она сделана. Ученики с удовольствием слушали и смотрели, потому что не всегда удается попасть в музей. Здесь же на территории школы дети и учителя пекут баурсаки, дружно накрывают дастархан. Лепят и сушат курт. Очень много у нас декоративно-прикладного искусства. Заработали станки для гончарного мастерства", – рассказала завуч по учебной части Лариса Миляченко.
Отдых с пользой: как работают пришкольные лагеря в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 17:14

Фото: Zakon.kz

А вот спортивный лагерь при школе №63 делает упор на физическую подготовку школьников. Здесь ежедневно более 350 учеников начинают день с разминки, выезжают на природу, берут мастер-классы от звезд казахстанского спорта.

"Раньше дети не проявляли большого интереса к лагерям, потому что они были всего несколько часов в день. А сейчас время продлено и детей бесплатно кормят, поэтому поток огромный. Мы работаем в разном направлении: туризм – рассказываем про главные достопримечательности Казахстана, экология – учим молодежь беречь окружающую среду, языковая школа – обучаем казахскому и английскому. С этого года мы делаем акцент на спорте. К нам приходят разные чемпионы, лично делятся опытом, играют с детьми, мотивируют их. В целях профилактики преступности мы организовываем встречи с представителями ювенальной полиции".Вожатый Раушан Жанабекова
Отдых с пользой: как работают пришкольные лагеря в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 17:14

Фото: Zakon.kz

Отдых с пользой: как работают пришкольные лагеря в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 17:14

Фото: Zakon.kz

Немаловажным вопросом оказался выбор будущей профессии. Чтобы дети уже в школе определились, кем хотят стать в будущем, им предоставлена возможность воочию попробовать разные профессии. К примеру, в Алматинском технологическом колледже они могут научиться печь сладости и готовить ресторанные блюда.

"Колледж был создан в 1975 году. На сегодня здесь ведется обучение в сфере туризма и пищевой технологии. В этом году впервые на базах колледжа создан проект "Лето с профессией" для алматинских школьников. Уже поданы заявки от 24 учащихся. Они приступили к обучению в наших лабораториях", – отметил директор колледжа Ерулан Карагулов.
Отдых с пользой: как работают пришкольные лагеря в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 17:14

Фото: Zakon.kz

В лаборатории по кондитерскому производству девочки испекли кекс. Они считают, что подобные площадки дают им возможность не только определиться с будущей профессией, но и заняться полезным делом уже сейчас.

"Я хочу стать кондитером. Здесь я уже научилась готовить кексы, поняла рецептуру, узнала, как можно оформлять разными способами. Приду домой и порадую близких вкусностями. Причем все это я освоила за короткий срок. Подобные кондитерские мастер-классы дорогие, а здесь бесплатное обучение. И занятия проходят интересно, продукты предоставляют, техника доступна, даже посуда под рукой", – рассказывает 13-летняя Рашида Халиулина из школы №147.
Отдых с пользой: как работают пришкольные лагеря в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 17:14

Фото: Zakon.kz

Далее участникам пресс-тура продемонстрировали в школе №153, чем питаются дети в пришкольных лагерях. В рамках пилотного проекта в бокс вошли: яблоко, йогурт и бутерброд из экологически чистых продуктов.

"В этом году по поручению акима Алматы в пришкольных лагерях продолжается бесплатное питание. По республике это единственный мегаполис, который предоставляет такую возможность. Когда встречались с директорами школ и родителями, мы тщательно прислушивались к их мнению, чтобы улучшить пребывание детей в пришкольных лагерях. Питание – важная мера поддержки. Это пилотный проект. Мы хотим привить молодому поколению правильное питание. Но мер в школах недостаточно, нужно начинать с семей, чтобы родители не кормили ребенка вредными продуктами, а также заботились о его здоровье".Член общественного совета Алматы Рафаэль Гасанов
Отдых с пользой: как работают пришкольные лагеря в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 17:14

Фото: Zakon.kz

Маршрут завершился посещением Центра инновационного творчества школьников. Здесь для детей из пришкольных лагерей проводятся дни открытых дверей. Директор центра Манас Тайкенов подчеркнул, что это современное здание, в котором действуют бесплатные кружки для алматинской детворы. Например, в кружке "Юная модель" девочки учатся дефилировать по подиуму. К слову, сейчас они готовятся к поездке в Стамбул, где представят казахские костюмы.

Отдых с пользой: как работают пришкольные лагеря в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 17:14

Фото: Zakon.kz

Отдых с пользой: как работают пришкольные лагеря в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 17:14

Фото: Zakon.kz

А вот в студии кулинарии по-настоящему жарко, здесь участники учатся готовить картофель. По соседству ребята занимаются хореографией и актерским мастерство. А спортзал занят борцами. Тут дети могут не только научиться важным навыкам, но и весело отдохнуть. К примеру, в кинозале с большим экраном с друзьями посмотреть любимый мультфильм.

Отдых с пользой: как работают пришкольные лагеря в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 17:14

Фото: Zakon.kz

Отдых с пользой: как работают пришкольные лагеря в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 17:14

Фото: Zakon.kz

Родители и воспитатели считают, что детство у наших детей счастливое. Сейчас есть возможности бесплатно развивать их таланты и помогать им с пользой проводить время.

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