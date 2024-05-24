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Как организуют отдых ученикам в пришкольных лагерях в Алматы

школа, дети, досуг, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 11:52 Фото: freepik
27 мая начнут работать пришкольные лагеря. В Алматы 266 тыс. учащихся организуют летний досуг во время каникул, сообщает Zakon.kz.

Детям обеспечат туристические поездки по области и республике, выездные спортивные сборы, трехдневные походы, экскурсии, дебатные лагеря, языковые летние школы и другие.

"В этом году для детей организован отдых по двум направлениям: оздоровление и занятость. Оздоровительным отдыхом планируется охватить 100% детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, с особыми образовательными потребностями, а также из малообеспеченных и многодетных семей. В лагере "Өрнек" Дворца школьников за три сезона смогут отдохнуть 900 детей. Это воспитанники детского дома "Жанұя", дети из семей социально уязвимых слоев населения, а также победители конкурсов и соревнований".Акимат Алматы

Так, на базе 17 колледжей впервые будет запущен проект "Лето с будущей профессией" для учащихся 8-х классов. Более 200 школьникам предоставится возможность интересно и с пользой провести часть летних каникул.

При школах №57 и 171 будут работать этнолагеря. На территориях школ будут установлены юрты. Программа предусматривает полное погружение в особенности национальных традиций, ценностей и культуры, обычаев, формирование навыков рукоделия, лоскутного шитья, вязания.

Также этим летом откроются 16 спортивных лагерей, где будут организованы интеллектуальные и творческие игры, спортивно-творческие конкурсы, викторины и другие.

Кроме того, с 3 июня в Центрах инновационного творчества школьников Алатауского и Наурызбайского районов будут реализованы уникальные проекты "Дети и кино", "Дети и театр", "Stem-лагерь".

В целом в этом году в 150 школах будут работать пришкольные лагеря с предоставлением горячего питания. Охват составит более 40 тыс. детей. В пришкольных профильных лагерях без питания будут охвачены 96 тыс. детей.

По вопросу устройства ребенка в пришкольный лагерь необходимо обратиться к социальному педагогу своей школы с заявлением о приеме.

В целом, в Алматы все лето бесплатно будут работать кружки и секции в государственных организациях дополнительного образования: Дворец школьников, Дома школьников и Центры инновационного творчества. Кружки будут доступны по следующим направлениям: ораторское искусство, актерское мастерство, журналистика, домбра, вокал, фортепиано, хореография, гончарное искусство, тогызкумалак, бокс, дзюдо, современное садоводство, робототехника Lego, 3D-моделирование, AR/VR, авиамоделирование, программирование. Бесплатные кружки предназначены для всех категорий детей.

Министр просвещения Гани Бейсембаев на заседании правительства 21 мая 2024 года рассказал, где будут отдыхать казахстанские школьники этим летом.

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