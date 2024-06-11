Сайран, БАК и парк "Гульдер": как идет реконструкция зон отдыха и пляжей Алматы
Фото: Zakon.kz
Купальный сезон в Алматы стартовал с 1 июня. Столбики термометров уже перевалили за отметку +30 градусов. А значит, самое время отправиться на пляж. Однако этим летом алматинцы не смогут покупаться в черте города из-за масштабной реконструкции, сообщает Zakon.kz.
Еще до начала лета в акимате Алматы рассказали, что в городе уже определены четыре места для безопасного массового отдыха на воде. Это западная и восточная часть озера Сайран, зона отдыха "Гульдер" и пляжная зона близ рощи Баума вдоль Большого Алматинского канала им. Д. Кунаева.
Правда, в настоящий момент начать там водные процедуры и принимать солнечные ванные не получится. На озере Сайран сейчас активно идут работы по благоустройству территории, а заполнение водой БАКа в связи с капитальным ремонтом в текущем году не планируется.
Корреспондент Zakon.kz решил прогуляться по городу и посмотреть, как ведутся работы в местах массового купания, которые утвердили городские власти, и как они будут выглядеть в следующем сезоне.
Фото: Zakon.kz
Площадкой для массового отдыха горожан во все времена считалась территория вокруг озера Сайран. В настоящее время на водоеме идет механическая очистка дна. А у центрального входа выстроена спецтехника, которая вывозит строительный и бытовой мусор.
Фото: Zakon.kz
Стоит отметить, что часть воды в Сайране спустили, оставив лишь канал для пропуска горной воды. Завершить все работы по благоустройству власти планируют только к маю 2025 года. В акимате Алматы сообщили, что по проекту полностью будет изменен облик и функционал водоема. Обновленная набережная сможет вмещать более 3 тыс. посетителей.
Фото: Zakon.kz
Прогуливаясь по Сайрану, мы встретили начальника участка Александра Карандасова. Он рассказал, что на озере Сайран будет две зоны – восточная и западная. На берегу планируют построить брусчаточную окантовку, каменные пешеходные дорожки с ограждением и пляж. При этом основная часть мест для отдыха будет сконцентрирована именно на западной стороне. Там будет бассейн, озеро с лотосами, пергола с освещением, детские площадки, фудкорт, велопарк, а также территория для выгула собак, роллердром, футбольное поле и многое другое. Жители смогут проводить здесь время с детьми независимо от сезона.
Фото: Zakon.kz
Кардинально преобразится и восточная часть берега озера Сайран. Там планируют сделать прогулочные дорожки, два понтонных моста протяженностью 250 и 150 метров , которые соединят два берега. Кроме того, на пляжные зоны будет завезен новый песок, высажено 4 тыс. деревьев, 7 тыс. кв. м цветочных клумб и 300 тыс. разнотравья. Строители говорят, что после масштабной реконструкции территория вокруг озера станет еще красивее и комфортнее для алматинцев.
Фото: Zakon.kz
Власти уверены, что территория вокруг озера станет центром притяжения для пляжного отдыха. Но пока стоит набраться терпения и дожидаться завершения всех работ. Насладиться водой и песком пока невозможно. При этом не исключено, что найдутся те, кто, несмотря на запреты и предупреждения спасателей, все равно откроет купальный сезон на Сайране.
Фото: Zakon.kz
Следующей локацией стал БАК возле рощи Баума, который расположен в Турксибском районе. Территория явно не подходит для массового купания. В канале нет воды, а на некоторых участках уже образовались небольшие болотца. В городской администрации рассказали, что в ближайшее время здесь планируют начать капитальный ремонт. А сейчас подрядчик проводит работы по очистке канала и прилегающей территории от мусора, а также санитарной обрезке зеленых насаждений.
Фото: Zakon.kz
По проекту на пляже возле рощи Баума предусмотрены работы по реконструкции бетонных стен, благоустройству, озеленению, созданию пешеходно-прогулочного пространства, установке МАФ-ов, детских и спортивных площадок, опор освещения, урн и скамеек.
Сейчас реконструкция территории находится на стадии прохождения комплексной государственной вневедомственной экспертизы. Ориентировочный выход заключения – 15 июля 2024 года.
При получении положительного заключения экспертизы будет подана бюджетная заявка на проведение строительно-монтажных работ.
Фото: Zakon.kz
Стоит отметить, что все вышеперечисленные локации официально утверждены городскими властями и там безопасно купаться. Но они пока на реконструкции. Эти территории постоянно на контроле у специалистов, там берется забор воды, работают спасатели и врачи. А желающим немедленно освежиться не стоит расстраиваться, а, наоборот, нужно набраться терпения или выбрать для отдыха загородные пляжи. Но уже в следующем году в Алматы можно будет посетить обновленные зоны отдыха и с комфортом провести время у водоема.
К слову, начало купального сезона – это всегда волнующее время, но важно убедиться, что все места для купания безопасны и готовы к посещению. Если некоторые пляжи или зоны отдыха еще не работают, то лучше воздержаться от их посещения.
В Алматы и в предгорных районах имеются 44 водоема (реки, озера, каналы, пруды), из которых девять, по информации чиновников, представляют опасность для населения в период купального сезона:
- Большая Алматинка в мкр. Шанырак – Алатауский район;
- Большая Алматинка в мкр. Дархан – Алатауский район;
- Большая Алматинка (аль-Фараби – Навои) – Бостандыкский район;
- Первомайские пруды в мкр. Кемел – Жетысуский район;
- Малая Алматинка (поворот на Бутаковку) – Медеуский район;
- озеро Юннатское – Медеуский район;
- речка Аксай – Наурызбайский район;
- озеро Аэропортовское – Турксибский район;
- заводи реки Карасу (Шестуха) – Турксибский район.
С началом пляжного сезона участились случаи гибели на воде, причем среди погибших зачастую именно дети. Департамент по ЧС ежегодно предупреждает о необходимости соблюдения правил безопасности на воде и надлежащего присмотра за детьми в местах отдыха.
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