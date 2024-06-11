Сайран, БАК и парк "Гульдер": как идет реконструкция зон отдыха и пляжей Алматы

Купальный сезон в Алматы стартовал с 1 июня. Столбики термометров уже перевалили за отметку +30 градусов. А значит, самое время отправиться на пляж. Однако этим летом алматинцы не смогут покупаться в черте города из-за масштабной реконструкции, сообщает Zakon.kz.

Еще до начала лета в акимате Алматы рассказали, что в городе уже определены четыре места для безопасного массового отдыха на воде. Это западная и восточная часть озера Сайран, зона отдыха "Гульдер" и пляжная зона близ рощи Баума вдоль Большого Алматинского канала им. Д. Кунаева.





Правда, в настоящий момент начать там водные процедуры и принимать солнечные ванные не получится. На озере Сайран сейчас активно идут работы по благоустройству территории, а заполнение водой БАКа в связи с капитальным ремонтом в текущем году не планируется.





Корреспондент Zakon.kz решил прогуляться по городу и посмотреть, как ведутся работы в местах массового купания, которые утвердили городские власти, и как они будут выглядеть в следующем сезоне.

Фото: Zakon.kz

Площадкой для массового отдыха горожан во все времена считалась территория вокруг озера Сайран. В настоящее время на водоеме идет механическая очистка дна. А у центрального входа выстроена спецтехника, которая вывозит строительный и бытовой мусор.

