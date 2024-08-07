900 грантов выделил акимат в вузы Астаны
Фото: primeminister.kz
В столице ведется прием документов от абитуриентов высших учебных заведений на конкурс по присуждению государственного образовательного гранта в организациях образования Астаны, сообщает Zakon.kz.
Как отмечается на официальном сайте акимата города, документы принимаются с 5 по 10 августа 2024 года.
Образовательные гранты акима Астаны размещены в восьми вузах страны:
- НАО "Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева".
- ТОО "Международный университет Астана".
- "Евразийский гуманитарный институт имени А. Кусаинова".
- ТОО "Академия физической культуры и массового спорта".
- НАО "Павлодарский педагогический университет имени А. Маргулана".
- "Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова".
- НАО "Национальный научный онкологический центр".
- НАО "Медицинский университет Астана".
Документы для участия в конкурсе на получение государственного образовательного гранта акимата города Астаны необходимо подавать в университете.
"В соответствии с пунктом 34 главы 3 Правил размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием в подготовительные подразделения организаций высшего и послевузовского образования с учетом потребностей рынка труда, утвержденных приказом министра образования и науки РК от 29 января 2016 года № 122 за счет средств МИО гражданами Казахстана, поступающими на основании образовательного заказа, в соответствующей области или городах республиканского значения, заключается договор о работе не менее трех лет".Акимат города Астаны
К обучению допускаются лица, сдавшие ЕНТ для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта для получения высшего образования за счет средств местного бюджета и набравшие не менее 75 баллов в области "Педагогических наук".
Ранее стало известно, какие внесены изменения в присуждение образовательных грантов.
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