900 грантов выделил акимат в вузы Астаны

В столице ведется прием документов от абитуриентов высших учебных заведений на конкурс по присуждению государственного образовательного гранта в организациях образования Астаны, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается на официальном сайте акимата города, документы принимаются с 5 по 10 августа 2024 года.

Образовательные гранты акима Астаны размещены в восьми вузах страны:

НАО "Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева". ТОО "Международный университет Астана". "Евразийский гуманитарный институт имени А. Кусаинова". ТОО "Академия физической культуры и массового спорта". НАО "Павлодарский педагогический университет имени А. Маргулана". "Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова". НАО "Национальный научный онкологический центр". НАО "Медицинский университет Астана".

Документы для участия в конкурсе на получение государственного образовательного гранта акимата города Астаны необходимо подавать в университете.

"В соответствии с пунктом 34 главы 3 Правил размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием в подготовительные подразделения организаций высшего и послевузовского образования с учетом потребностей рынка труда, утвержденных приказом министра образования и науки РК от 29 января 2016 года № 122 за счет средств МИО гражданами Казахстана, поступающими на основании образовательного заказа, в соответствующей области или городах республиканского значения, заключается договор о работе не менее трех лет". Акимат города Астаны

К обучению допускаются лица, сдавшие ЕНТ для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта для получения высшего образования за счет средств местного бюджета и набравшие не менее 75 баллов в области "Педагогических наук".

Ранее стало известно, какие внесены изменения в присуждение образовательных грантов.