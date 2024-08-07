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900 грантов выделил акимат в вузы Астаны

Студенты, университет, вуз, абитуриенты, выпускники , фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 18:50 Фото: primeminister.kz
В столице ведется прием документов от абитуриентов высших учебных заведений на конкурс по присуждению государственного образовательного гранта в организациях образования Астаны, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается на официальном сайте акимата города, документы принимаются с 5 по 10 августа 2024 года.

Образовательные гранты акима Астаны размещены в восьми вузах страны:

  1. НАО "Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева".
  2. ТОО "Международный университет Астана".
  3. "Евразийский гуманитарный институт имени А. Кусаинова".
  4. ТОО "Академия физической культуры и массового спорта".
  5. НАО "Павлодарский педагогический университет имени А. Маргулана".
  6. "Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова".
  7. НАО "Национальный научный онкологический центр".
  8. НАО "Медицинский университет Астана".

Документы для участия в конкурсе на получение государственного образовательного гранта акимата города Астаны необходимо подавать в университете.

"В соответствии с пунктом 34 главы 3 Правил размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием в подготовительные подразделения организаций высшего и послевузовского образования с учетом потребностей рынка труда, утвержденных приказом министра образования и науки РК от 29 января 2016 года № 122 за счет средств МИО гражданами Казахстана, поступающими на основании образовательного заказа, в соответствующей области или городах республиканского значения, заключается договор о работе не менее трех лет".Акимат города Астаны

К обучению допускаются лица, сдавшие ЕНТ для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта для получения высшего образования за счет средств местного бюджета и набравшие не менее 75 баллов в области "Педагогических наук".

Ранее стало известно, какие внесены изменения в присуждение образовательных грантов.

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