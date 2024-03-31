Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Двое туристов в Туркестанской области ушли в горы за грибами и потерялись

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 23:31 Фото: пресс-служба МЧС РК
31 марта днем двое туристов отправились в горное урочище Казыгурт собирать грибы. Однако в 15 км от села Атбулак Туркестанской области они заблудились и обратились к спасателям за помощью, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, в 21:45 силами ДЧС заблудившиеся были спасены и в сопровождении спасателей спущены с горы.

Отмечается, что в медицинской помощи люди не нуждались.

Схожая ситуация произошла в Алматы. 25 марта около 15:06 от МЧС поступило сообщение, что в горах Алматы ведутся поисково-спасательные работы: двое 19-летних парней сообщили спасателям, что потерялись, и отправили видео. Позже молодых людей нашли и спустили с горы.

Читайте также

пожар в жилом доме
Девять алматинцев экстренно эвакуировали во время пожара в жилом доме
в алматинских горах сошла снежная лавина
Снежная лавина засыпала дорогу в районе горно-лыжного курорта "Шымбулак"
пожар в жилом доме
Два газовых баллона вынесли огнеборцы во время пожара в Акмолинской области
Елена Беляева
МЧС РК Туркестанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полиция, рейд, магазин, Астана
Рейды по магазинам проходят в Астане
скоростной поезд
Корейцы нашли новый способ борьбы с низкой рождаемостью
дождь
Проливной дождь и снег прогнозируют в Казахстане 31 марта
закрытые дороги
Три трассы закрыли из-за паводков в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: