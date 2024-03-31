Двое туристов в Туркестанской области ушли в горы за грибами и потерялись

31 марта днем двое туристов отправились в горное урочище Казыгурт собирать грибы. Однако в 15 км от села Атбулак Туркестанской области они заблудились и обратились к спасателям за помощью, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, в 21:45 силами ДЧС заблудившиеся были спасены и в сопровождении спасателей спущены с горы.

Отмечается, что в медицинской помощи люди не нуждались.

Схожая ситуация произошла в Алматы. 25 марта около 15:06 от МЧС поступило сообщение, что в горах Алматы ведутся поисково-спасательные работы: двое 19-летних парней сообщили спасателям, что потерялись, и отправили видео. Позже молодых людей нашли и спустили с горы.