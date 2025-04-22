США введут пошлины до 3521% на солнечные панели из четырех стран Азии

Соединенные Штаты установили новые пошлины в размере до 3521% на импорт солнечных панелей из четырех стран Юго-Восточной Азии, сообщает Zakon.kz.

По информации Bloomberg, пошлины, объявленные 21 апреля, являются кульминацией годового торгового расследования. Оно выявило, что производители солнечных батарей в Камбодже, Вьетнаме, Малайзии и Таиланде несправедливо получали выгоду от государственных субсидий и продавали экспорт в США по ценам ниже себестоимости производства.

"По данным Министерства торговли, для Камбоджи пошлины были установлены на уровне 3521%, что отражает решение страны прекратить участие в расследовании. Компании во Вьетнаме получат пошлины в размере до 395,9%, в то время как в Таиланде они установлены на уровне 375,2%. Ставки для Малайзии были установлены пошлины на уровне 34,4%. Для отдельных компаний установлены повышенные пошлины", – говорится в публикации.

В издании отмечают, что пошлины направлены на поддержку производителей аналогичного оборудования в США. Однако эта мера ударит по местным разработчикам систем возобновляемой энергии, которые продолжительное время полагались на недорогую импортную продукцию.

Новые пошлины будут применяться в дополнение к уже введенным Дональдом Трампом.

Трамп резко поднял импортные пошлины на продукцию из 185 стран в начале апреля. Для ряда государств, включая ближайших партнеров США, ставки выросли до 20-30% от таможенной стоимости товаров. Однако вскоре американский лидер объявил о 90-дневной паузе на пошлины для 75 стран, включая государства Евросоюза (ЕС).