"Адал азамат": как воспитывать детей в соответствии с президентской концепцией

Жить в стране без коррупции, невежества и жестокости – новое направление, которое задал Касым-Жомарт Токаев. Как нужно воспитывать своих детей, чтобы они соответствовали новому тренду "Адал азамат"?

С корреспондентом Zakon.kz своими мыслями поделилась председатель Совета деловых женщин Кызылординской области Наталья Мишукова.

– Вы много лет работаете педагогом, вы сама мама, поэтому, как никто другой, знаете, какие сейчас школьники. Как воспитать в них честность, ответственность, трудолюбие? Что нужно для этого делать?

– Можно, но это не дело одного дня и даже года. Воспитание честного поколения, которое мы сейчас называем "Адал азамат", возможно только при комплексном подходе. В первую очередь, это личный пример. Дети учатся у своих родителей и близких. Может, я кого-то разочарую, но воспитание начинается с семьи, а не со школы, как привыкли говорить многие в нашем обществе. Школьная программа не может заменить воспитание в семье. Как бы ни пытались родители скинуть ответственность на школу, надо понимать, что первые воспитатели – это родители. Мы в школе даем знания о стране, о науках, понимание того, что ученик находится в обществе и как ему нужно жить в этом обществе. Как не нарушать его законы. Но в семье родители должны прививать нравственность, учить труду, бережно относиться к любой собственности. Если в семье высокие ценности и нравственные устои, то ребенок растет в этой атмосфере и все это видит. В своих поступках и словах родители показывают детям, что быть честными – это важно. Поэтому нужно обсуждать с детьми, что такое честность, почему она важна и какие последствия могут быть у лжи. И использовать реальные примеры и истории.

– Насколько трудно воспитать честного человека и почему? Поделитесь, пожалуйста, своим мнением...

– Воспитывать всегда сложно, и об этом знает каждый родитель. Каждый из нас иногда даже сам не знает, как поступить в той или иной ситуации. Мы сами учимся у своих детей многому. Например, когда наш ребенок бежит покормить голодного котенка или щенка на улице, мы видим, что он добр к животным. Сейчас в обществе происходят и позитивные, и негативные события. И все это доступно нашим детям. Современным школьникам доступно огромное количество информации, которая развивает критическое мышление. Однако доступ к информации имеет и обратную сторону. Дети могут сталкиваться с дезинформацией и ложью, что усложняет процесс формирования истинных ценностей. Таким образом, хотя воспитывать честность в нынешнем поколении может быть непросто, правильный подход и использование современных методов воспитания может значительно облегчить эту задачу.

– Мы можем сейчас считать наше общество безопасным для наших детей?

– Сама оценка безопасности общества для детей – многогранная задача. Нужна физическая безопасность, эмоциональное благополучие, влияние технологий, образовательная среда и социальные факторы. Поэтому утверждать, что наше общество безопасно для детей, я не буду. Но надеюсь на то, что после ужесточения закона о насилии в семье некоторые аспекты опасности минимизируются.

– А какими вы считаете нынешних школьников? В большинстве случаев это молодежь, стремящаяся к развитию, жаждущая знаний, или наоборот?

– Каждое поколение имеет свои особенности. Современные школьники отличаются от предыдущих поколений по многим критериям благодаря изменившемуся технологическому, социальному, образовательному контексту. Им доступны новые технологии, есть возможность обучаться в современных частных школах. Есть возможность изучать углубленно различные предметы, также используя современные технологии. В целом, нынешние школьники отличаются высокой технологической грамотностью, социальной осознанностью и потребностью в поддержке психического здоровья. Эти особенности требуют адаптации образовательных и воспитательных методов для успешного развития и социализации детей.

– На что нужно обратить внимание и педагогам, и родителям в первую очередь, чтобы растить своих учеников и детей успешными?

– Для воспитания успешных детей и учеников педагогам и родителям нужно знать, что им важен благоприятный климат в доме и в школе. Эмоциональное благополучие и психическое здоровье. Поддержка и понимание. Создайте безопасную и поддерживающую среду, где дети могут выражать свои мысли, свои эмоции и чувства без страха за то, что их осудят. У детей должен быть доступ к психологической помощи. Нужна поддержка школьных психологов, чтобы справиться со стрессом, тревогой и другими психическими проблемами. Дети для успешного будущего должны уметь анализировать информацию, поэтому их нужно учить различать, где факты, а где мнения. Их нужно учить проверять любые источники. Поощряйте задавать вопросы и искать ответы самостоятельно, развивая любопытство и независимое мнение. Если мы, взрослые, обратим на это внимание и обеспечим всем этим наших детей, то наши дети станут успешными.

– Вы, как человек, много лет работающий с детьми, наверняка знаете, как учить патриотизму, ответственности, справедливости…

– Все эти качества, в первую очередь, ребенку должны объяснять и наглядно показывать в семье. Например, я сама русская, мой супруг – казах. Мы говорим дома по-казахски. Но я выучила казахский язык еще до того, как вышла замуж. И дело в том, что я сама хотела его учить, в первую очередь потому, что я живу в Казахстане и люблю свою страну. Я родилась и выросла в Аральске, мой отец был капитаном, плавал в Аральском море. У нас в семье казахский был родным. На этом языке я веду обучение и бизнесу. Это ведь тоже патриотизм. В первую очередь именно в семье прививаются эти навыки – патриотизм, любовь к Родине, любовь к честности, к труду. Если каждый родитель это поймет и начнет вкладываться духовно в своих детей, то они вырастут настоящими патриотами.

– Что нужно менять в нашем обществе сегодня на благо наших детей?

– Если мы хотим что-то изменить в нашем обществе на благо детей, то надо начинать с себя. С личного примера. Когда дети будут видеть у взрослых лучшие качества – патриотизм, образованность, трудолюбие, дисциплину и другие достойные качества, то и они станут равняться. Когда они видят какую-то несправедливость в обществе, они прекрасно понимают, что происходит. Поэтому все, что мы вкладываем сегодня в них, и получим завтра.