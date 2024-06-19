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Адал азамат: как воспитывать будущее поколение

1 сентября, первое сентября, День знаний, начало учебного года, первоклассники, первый класс, школьники младших классов, ученики, младшие классы, 1 класс, школьная линейка, первый звонок, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 10:25 Фото: Zakon.kz
Как воспитывать будущее поколение в парадигме "Адал азамат"? Своим мнением на этот счет с Zakon.kz поделился исполняющий обязанности начальника городского управления полиции города Кызылорды Ердаулет Жаукеев.

– Как, по вашему мнению, можно воспитать новое поколение "Адал азамат"? На что нужно больше обратить внимание?

– Воспитание честного поколения, которое мы могли бы мы назвать "Адал азамат", возможно только при комплексном подходе – с семьи и личного примера родителей и близких. В любой семье родные должны прививать нравственные устои, трудолюбие, честность, бережное отношение к любой собственности. Воспитание – это общение, а общение – процесс двусторонний. Если мы внимательнее приглядимся к тому, что реально происходит в семье, то заметим, что дети в какой-то степени воспитывают нас. Они меняют наши взгляды, заставляют делать ради них такое, что мы никогда не сделали бы ради себя, приучают смотреть на мир и их глазами. Как было мной упомянуто ранее, воспитание честного поколения, которое могли бы мы назвать "Адал азамат", – наша общая задача. Стражи порядка ежедневно принимают все возможные меры по профилактике правонарушений как в учебных заведениях, так и на обслуживаемых административных участках.

Адал азамат, доверие к полиции, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 10:25

Фото из личного архива Ердаулета Жаукеева

– Как бороться с преступностью, особенно с подростковой? Ведь в последнее время в области было немало преступлений, совершенных молодежью.

– Если нет должного контроля со стороны родителей и подросток предоставлен сам себе, то он может встать на кривой путь. Поэтому родители должны следить за детьми. Недостаток внимания в неполных семьях также сказывается на поведении подростка. Согласно статистике, каждое 4 правонарушение несовершеннолетние совершают ночью. В это время они должны находиться дома, а не на улице. С начала 2024 года к административной ответственности привлекли более 2,5 тыс. родителей и более 100 предпринимателей. Еще одна причина совершения преступлений подростками – это безделье, когда они ничем не интересуются, не ходят в спортивные секции, творческие кружки. Так, из общего количества несовершеннолетних, совершивших преступления, 55% нигде не работали и не учились. Дети сутками сидят в интернете, в том же Тик-токе, где наиболее популярный контент – это насилие, грубость, маты и различные пранки, которые никак не формируют уважение к окружающим. С нашей стороны мы делаем все, что необходимо. С начала года подразделением МПС проведено свыше 50 рейдов – "Дети в ночном городе", "Подросток и закон", "Правопорядок", "Каникулы", "Осторожно дети".

– Как воспитываете свой кадровый состав, чтобы все они были и профессионалами, и достойными людьми?

– Представление о воспитании – самое первое представление человека о человеке. Согласно приказу министра внутренних дел РК, мы еженедельно проводим занятия по служебно-боевой подготовке. На занятиях по профессиональной подготовке полицейские изучают Конституцию РК, законодательные и нормативно-правовые акты, проводим социально-правовое просвещение сотрудников, индивидуально-воспитательную работу, направляем на повышение квалификации по регионам. Если рассуждать об уровне доверия граждан, то нередко мы слышим, как выражают свое недовольство. Это не всегда правильно. Для полиции прежде всего – закон! Если, например, остановили автотранспорт и выписали вам штраф, то обижаться в первую очередь нужно на себя, а не на полицейских. Как говорится, сколько людей, столько и мнений.

– Народ доверяет полицейским? Какие факты подтверждают это?

– Сегодня наша полиция является открытой для общества и абсолютно прозрачной для граждан своей страны. Я не хочу говорить за всех и не утверждаю, что все полицейские добропорядочные, вежливые и гуманные. Ведь работать в органы идут все те же люди, как и все остальные. Органы внутренних дел принимают любого желающего, с военным билетом и удовлетворяющего требованиям физического и умственного плана. Конечно, все кандидаты проходят строгий отбор, но нельзя заглянуть внутрь каждого человека. Поэтому лучше всего начать с себя. Ведь, если присмотреться, полицейский в форме не выглядит угрожающе. Они такие же люди, как и все казахстанцы. Они ходят или ездят по городу, присматривая за темными переулками, следя за безопасностью на улице. Нужно всегда знать, что, если проблем не создавать, в беспорядках не участвовать, не делать ничего противозаконного, то никто вас ни за что не тронет. По сути, каждый полицейский обычно вежлив и учтив. Любой полицейский должен знать свои обязанности. Если говорить о фактах, то на интернет-ресурсах, на наших страницах в соцсетях имеется подтверждение теплых слов пожеланий за проявленный труд и героизм наших сотрудников. Соблюдение моральных принципов сотрудника полиции позволяет достойно выполнять клятву присяги: "Служа закону – служу народу".

– Насколько легче сейчас бороться с преступностью по сравнению с прошлыми годами?

– Очень многое за последнее время делается в плане борьбы с преступностью. Сейчас на вооружении находится много технических средств. Но самым главным в первую очередь являются ум, образованность и навыки сотрудника полиции. Благодаря этому количество преступлений с начала 2024 года сократилось на 40%. Значительно меньше совершают тяжких и особо тяжких преступлений. При этом по сравнению с прошлым годом увеличилась раскрываемость как по общим, так и по основным видам деятельности – тяжким и особо тяжким преступлениям.

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