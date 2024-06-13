Интеграция и доверие: эксперт о визите президента Кореи в Казахстан

Закончился двухдневный государственный визит в Казахстан президента Республики Корея Юн Сок Ёля. Стороны подписали множество документов по сотрудничеству в области развития инфраструктуры, производства, финансов, энергетики, автомобильной промышленности, медицины, сообщает Zakon.kz.

Визит президента Кореи был во многом долгожданным – не зря президент Касым-Жомарт Токаев назвал его историческим. И тому есть много причин, считает экономический обозреватель Тулеген Аскаров.

Во-первых, в Казахстане живет большая 120-тысячная корейская диаспора, которая вносит огромный вклад в развитие страны. Во-вторых, Корея занимает четвертое место во внешнеторговом обороте РК и входит в десятку крупнейших иностранных инвесторов нашей страны. Есть и третий момент:

"Казахстан необыкновенно богат природными ресурсами, а Республика Корея – лидер по обрабатывающей промышленности, инновациям и технологиям. Это оптимальный тандем для решения самых амбициозных проектов". Тулеген Аскаров

Отметим, что и для корейского лидера поездка в Центральную Азию очень значима – недаром Юн Сок Ёль взял с собой больше 50 "капитанов" корейского бизнеса. Влиятельная корейская газета The Korean Times так описала эту поездку:

"Это первая зарубежная поездка Юна в Центральную Азию с момента вступления в должность в мае 2022 года. Визит поможет создать новые бизнес-возможности для корейских компаний в сфере энергетики, важнейших полезных ископаемых, инфраструктуры и других областях, а также диверсифицировать сотрудничество в новых областях, таких как реагирование на изменение климата и экспорт технологий". The Korean Times

В целом, наше сотрудничество и так очень целостное и органическое, хотя Казахстан и Корея не являются географическими соседями, продолжает Тулегенов. В Казахстане функционируют более 700 корейских компаний. Это Samsung, Hyundai, Kia, Lotte, Posco и так далее.

"С большим удовольствием мы, финансисты и экономисты, восприняли новость о появлении корейского банка на основе компании BNK Finance Kazakhstan. Это будет не просто банк, а представитель международного финансового гиганта. Уже известно, что новый банк займется кредитованием МСБ, торговым и проектным финансированием, корпоративной поддержкой и так далее. Это усилит конкуренцию в банковской сфере и позволит привлечь дополнительные средства для развития экономики". Тулеген Аскаров

Также Тулеген Аскаров отметил реальное воплощение и действенность многовекторной экономической политики Казахстана на примере строящейся корейской фирмой Doosan парогазовой электростанции в Туркестане мощностью 1 тыс. МВт.

Doosan Group занимает седьмое место в мире по выпуску землеройной и дорожно-строительной техники, в группу входят 25 дочерних организаций в Корее и 86 зарубежных филиалов в 35 странах мира. В 2020 году компания уже реализовала в Казахстане проект газотурбинной электростанции в Атырауской области мощностью 310 МВт. Теперь идет строительство большего объекта, в нем участвуют свыше 2 тыс. человек.

"Таким образом наша страна показывает открытость для всех партнеров. Россия строит электростанции на востоке страны, Корея запускает энергетические проекты на западе и юге. Мы готовы работать со всеми". Тулеген Аскаров

Важнейшим направлением сотрудничества станет разработка литиевых месторождений. Корейский институт геологических исследований и минеральных ресурсов уже провел разведку в Восточно-Казахстанской области. Осталось приступить к добыче редкоземельного металла для электромобилей.

"При этом будет использована формула "инвестиции и технологии в обмен на сырье", то есть, не исключено, что в скором времени мы увидим казахстанско-корейские электрокары". Тулеген Аскаров

Добавим, дело здесь не только в одном литии. В рамках визита Юн Сок Ёля был подписан меморандум о взаимопонимании в сфере партнерства по критическим минералам и металлам. Это соглашение между Министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея и Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан.

Цель меморандума – создание в РК химико-аналитической лаборатории для анализа критических минералов и металлов и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Будут изучаться возможности добычи таких металлов, как никель, кобальт, тантал, вольфрам, бериллий, ниобий, титан, рений, фосфор, конечно, литий.

Помимо этого, подписаны документы о еще нескольких проектах.

Samsung Electronics планирует начать в Казахстане производство бытовой техники. GL Ralpha хочет построить биофармацевтический завод, очень скоро ожидается запуск завода полного цикла KIA с объемом инвестиций в 200 млн долларов, будет налажен трансферт технологий в нефтедобывающую промышленность, Казахстану будут предоставлены корейские сельскохозяйственные технологии – умные фермы и так далее.

Наконец, еще один итог визита – запуск дипломатической стратегии Кореи в Центральной Азии K-Silk Road и поддержка ее Казахстаном.

"Корейский Шелковый путь" – выгодный проект для Казахстана. Это модернизация инфраструктуры, расширение торговли и глобального сотрудничества. И в конечном итоге – это сохранение мира и стабильности в огромном регионе". Тулеген Аскаров

В целом же во время визита Юн Сок Ёля в Астану было подписано больше десятка документов. Это:

Соглашение о сотрудничестве в области развития энергетической отрасли;

Соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой и нефтехимической отрасли;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея по всестороннему сотрудничеству в сфере электроэнергетики;

Меморандум между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея о всестороннем сотрудничестве в области критических минералов и металлов;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством национальной экономики Республики Казахстан и Министерством экономики и финансов Республики Корея по сотрудничеству в области обмена знаниями и развития;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея по сотрудничеству в области науки и технологий;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Лесной службой Республики Корея по сотрудничеству в сфере лесного хозяйства;

Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и Министерством по управлению персоналом Республики Корея по сотрудничеству в сфере управления персоналом на государственной службе;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством труда и занятости Республики Корея в сфере занятости и труда;

Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, Комиссией по финансовым услугам Республики Корея и Службой финансового надзора Республики Корея в области банковского надзора;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министерством окружающей среды Республики Корея по сотрудничеству согласно 6-й статье Парижского соглашения.

Остается добавить, что Казахстан стал второй страной, которую Юн Сок Ёль посетил в ходе своего "политического турне" по Центральной Азии. 10 июня корейский президент вместе с супругой побывал в Ашхабаде, затем в Астане, а оттуда отправился в Ташкент. При этом в Казахстане лидер Кореи пробыл больше всего.