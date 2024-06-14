Визит президента Кореи в Астану глазами Службы госохраны

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль находился в Астане два дня. За это время было совершено много переговоров и встреч представителей Казахстана и Кореи, которые освещали СМИ. Служба государственной охраны Казахстана решила показать "свою версию" событий этих дней, сообщает Zakon.kz.

В Instagram-аккаунте ведомства опубликовано видео, на котором отражены кадры, как осуществлялись торжественные и охранные мероприятия 12 и 13 июня: встреча и проводы в аэропорту Астаны, поездки по городу, посещение локаций.

"В ходе государственного визита президента Республики Корея Юн Сок Ёля в Казахстан были проведены церемониальные и охранные мероприятия", – говорится в подписи к видео.

Служба государственной охраны Республики Казахстан – это непосредственно подчиненный и подотчетный президенту специальный государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности РК и осуществляющий в пределах установленной законодательством компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности президента Казахстана, других охраняемых лиц и объектов.

Чем знаменателен был визит президента Республики Корея Юн Сок Ёля в Казахстан, нам рассказал экономический обозреватель. Прочитать можно здесь.