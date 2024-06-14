Эксперт: Казахстан решительно осуждает международный терроризм и религиозный экстремизм

В Казахстане могут ввести запрет на ношение религиозной одежды в публичных местах. Уже этой осенью проект закона, который будет регулировать вопросы религии, деструктивных и нетрадиционных религиозных течений, планируют внести в Парламент. Об этом сегодня заявили депутаты.

О том, какая работа проводится в стране для профилактики и предупреждения религиозного экстремизма и терроризма, Zakon.kz рассказала преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин Международной школы медицины Университета международного бизнеса Зарина Есбулатова.

– Зарина Сатхановна, какова позиция Казахстана в вопросах борьбы с международным экстремизмом?



– Сегодня на мировом политическом уровне широко обсуждается вопрос, связанный с международной безопасностью. Многие государства мира, международные организации, такие как ООН, резко осуждают террористические акты и стараются предпринимать определенные шаги, создавать механизмы и разрабатывать необходимые меры по предотвращению и распространению религиозного экстремизма и терроризма.

Казахстан решительно осуждает международный терроризм и религиозный экстремизм во всех их формах и проявлениях. Наша республика выступает за то, чтобы на региональном и глобальном уровнях были приняты коллективные действия и решения всего мирового сообщества по борьбе с этими опасными и бросающими страшный вызов всему миру явлениями. Также, в целом, если обратить внимание на ключевые приоритетные направления Военной доктрины Республики Казахстан, которые связаны с национальной безопасностью, там говорится следующее: "Военная доктрина носит оборонительный характер и отражает приверженность Республики Казахстан к приоритетному использованию для защиты национальных интересов дипломатических, политических, правовых, экономических и других невоенных средств. Применение военной силы Республикой Казахстан предусматривается при исчерпании возможностей невоенными средствами обеспечить военную безопасность государства". Казахстан является миролюбивым государством и всегда стремится осуществлять свои внешнеполитические инициативы дипломатично и мирно на мировой политической арене. Таким образом, позиция РК на мировой политической арене по вопросам внешней политики является миролюбивой и дипломатичной, а международный экстремизм и терроризм наше государство резко осуждает и стремится к международному сотрудничеству с другими государствами и международными организациями по обеспечению международной коллективной безопасности.

– На каких международных площадках РК продвигает идеи мира без экстремизма и терроризма?

– Казахстан поддерживает ООН в противодействии религиозному экстремизму и терроризму. Республика входит в число государств, которые ратифицировали все 19 основных документов ООН по противодействию терроризму. Кроме того, РК в вопросах международной безопасности, противодействия религиозному экстремизму и терроризму является членом таких международных организаций, как ОБСЕ, ШОС, ОДКБ.

Также следует отметить, что Казахстан был инициатором создания международного форума СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии), задачей которого является укрепление взаимоотношений и сотрудничества азиатских и евразийских государств в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Одной из ключевых целей СВМДА является борьба с терроризмом во всех его формах и проявлениях.

В ОДКБ Казахстан также занимает активную позицию по борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также по обеспечению коллективной и региональной безопасности. 6 июня 2024 года в Алматы состоялось очередное заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, в ходе которого была обсуждена военно-политическая обстановка в зоне ответственности организации, а также участники обсудили меры по совершенствованию деятельности и сотрудничества "в формате Организации в вопросе противодействия вызовам и угрозам государств-членов ОДКБ".

– Какое значение президент Токаев уделяет вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом?

– Как известно, 29 мая 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета Безопасности Республики Казахстан. В ходе данной встречи были рассмотрены вопросы, касающиеся повышения эффективности работы в сфере противодействия терроризму и экстремизму. Президент Токаев считает, что необходимо разработать комплексные подходы и меры по выявлению и пресечению предпосылок экстремистских проявлений, а также недопущению распространения международного терроризма.

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад председателя Комитета национальной безопасности РК Ермека Сагимбаева. Глава государства регулярно дает поручения правоохранительным органам – МВД, Комитету национальной безопасности, а также местным исполнительным органам по обеспечению национальной и государственной безопасности. Президент РК также занимается вопросами их деятельности в экстремальных ситуациях. На мой взгляд, это правильный подход, так как глава государства осуждает любые акты насилия и формы их проявления. Поэтому Касым-Жомарт Токаев всегда уделяет особое внимание вопросам национальной безопасности нашего государства.

– Насколько важна сегодня эта тема для РК и мира в целом?

– Данная проблема глубоко актуальна на сегодняшний день как для Республики Казахстан, так и для многих стран мира. Сегодня терроризм и религиозный экстремизм бросают вызов всему человечеству. В связи с глобализацией, сегодня активно распространяется различного рода опасная информация в интернете, где разные международные террористические организации, например, ИГИЛ и прочие, повсеместно распространяют страшную информацию и вербуют людей разных возрастных категорий, в том числе подростков и молодежь, чтобы они совершали террористические акты в разных уголках планеты. Это очень острая тема сегодня, и государства мира должны неустанно бороться с этим страшным явлением XXI века.

Казахстан как член мирового сообщества вносит свой вклад в борьбу с международным терроризмом и обеспечение коллективной и глобальной безопасности. Многие инициативы нашего государства в борьбе с терроризмом и экстремизмом поддерживают в СБ ООН, ОБСЕ, ШОС, ОДКБ, СНГ, ЕС и так далее. Нужно стремиться обезопасить мир от насилия и жестокости, а также уже в ближайшем будущем навсегда искоренить эти тяжелые и страшные явления – международный терроризм и религиозный экстремизм.

– В каких направлениях, на ваш взгляд, нужно усилить работу по профилактике терроризма и экстремизма?

– Во-первых, я считаю, что необходимо работать с детьми и молодежью в школах, колледжах, вузах. Именно там должна глубоко проводиться профилактическая работа, направленная на предотвращение экстремистской вербовки школьников и студентов. Родители, педагоги, общественные молодежные организации, НПО, а также местные исполнительные органы должны работать с каждым школьником и студентом нашей страны, чтобы они не были подвержены вербовке со стороны различных террористических и экстремистских преступных группировок.

Во-вторых, родителям и педагогам необходимо тщательно просматривать аккаунты школьников и студентов, заниматься мониторингом таких социальных сетей, как Telegram, Facebook, Instagram, TikTok. Им нужно обращать внимание, на какие аккаунты подписаны дети и молодежь, какую информацию они выкладывают и так далее, при этом не ущемляя их права.

В-третьих, в случае, если взрослый человек видит, что ему отправляют странную информацию религиозно-экстремистского характера в социальных сетях и мессенджерах, он должен незамедлительно обращаться в правоохранительные органы или на телефоны доверия государственных органов.

Дети, подростки, взрослые люди ни в коем случае не должны "вестись" на подобного рода слова или призывы в социальных сетях, и не только там. Например, на улице, на работе, во дворе, когда им кто-то говорит: "Я знаю, как найти выход из твоей тяжелой ситуации", "Я знаю, что тебе нужно сделать" и так далее. Сегодня важно уметь критически оценивать окружающую обстановку и информацию, которую пишут в интернете. Навыки критического мышления, на мой взгляд, должны быть у современного человека развиты в той же степени, что инстинкт самосохранения. Критическое мышление – это тоже своего рода инстинкт самосохранения. Для этого нужно больше посещать разного рода курсы по развитию навыков критического мышления, академического письма и логики.

Я думаю, что, с точки зрения логики, необходимо знать закон тождества, закон непротиворечия, закон исключения третьего и закон достаточного обоснования. По моему мнению, данные логические законы помогут людям в достаточной степени развить навыки критического мышления, чтобы не быть завербованными различными террористическими организациями. С терроризмом и религиозным экстремизмом также нужно бороться с научной и просветительской точки зрения.

В-четвертых, в целом не нужно вступать в диалог с потенциальными вербовщиками на улице, на работе, в социальных сетях, не нужно давать свой номер и другие контактные данные незнакомым людям, не нужно эмоционально поддаваться провокациям вербовщиков. И лучше всего сказать "нет" вовремя, чем потом выходить из тяжелой ситуации со страшными последствиями.